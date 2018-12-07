13 глаголов, которые уродуют речь и бесят окружающих
Школьные знания русского языка имеют свойство стираться из нашей памяти. Мы начинаем расслабляться и использовать несуществующие формы слов, употреблять странные сочетания и вообще говорить так, как будто нигде ничему нас не учили. Но речь может сильно повлиять на то, как вас воспринимают окружающие, и сформировать неверное впечатление.
AdMe.ru решил рассказать о глаголах, которые лучше никогда не использовать.
1.
Если вы используете слово «нагинаться» или «сгинаться», вычеркните его из лексикона немедленно — такого слова в природе не существует. «Нагибаться» и «сгибаться» — только так.
2.
Вы можете удивиться, но привычный для многих глагол «садить» сейчас устарел. Много лет назад «садить» и «сажать» были равноправными формами, однако сегодня правильнее говорить и писать «сажать».
3.
Да, среди нас есть и те, кто говорит «плакает». В то время как правильное спряжение глагола «плакать» выглядит так: «я плачу, мы плачем, ты плачешь, вы плачете, она / он / оно плачет, они плачут».
4.
Если вы до сих пор говорите «помахай», скорее исправляйтесь. Литературной нормой является употребление «машу, машешь, машет, машут» и никак иначе.
5.
Убежду? Убеждю? Убедю? Нет, только «смогу убедить». У глагола «убедить» отсутствует форма будущего времени 1-го лица единственного числа.
6.
Слов «победю» и «побежду» вообще не существует, потому что глагол «победить» не имеет формы 1-го лица единственного числа будущего времени. Чтобы говорить правильно, выбирайте сочетания «я одержу победу», «я смогу / сумею победить».
7.
Вообще, конечно, детей ругать не стоит, а взрослых за неправильное использование слова «ругать» хотелось бы. Запомните: глагола «наругай» в русском языке не существует. Правильными будут такие формы, как «поругай» и «отругай».
8.
Это тот случай, где «й» есть только в начальной форме слова — «прийти». В остальных же случаях глагол звучит так: «приду, придем, придете, придет, придут».
9.
Увы, но воспитанные котята всегда мяукают и мурлычут, а воспитанные щенята — лают. Другие формы этих слов являются неправильными.
10.
Говорите и пишете «пошлите»? А это грубая и некрасивая ошибка. Вместо этого употребляйте одну из таких форм побудительного наклонения этого глагола, как «пойдем», «пойдемте» или «идем».
11.
Глагола «полоскай» в мире грамотных людей не существует, извините.
12.
Да, глаголы «влазит / налазит» считаются просторечными и допустимыми. Но словари не рекомендуют их использовать. Выбирайте общеупотребительный вариант — «влезает / налезает».
13.
Можно говорить «ляг, лягте, ложись, ложитесь», но «ляжьте» — никогда. Такой формы попросту нет.
Бонус: сила от мастера Йоды
Когда вы говорите, что сила «прибудет», где-то грустит мастер Йода. Ведь он имел в виду, что сила должна быть вместе с вами, а не прибывать откуда-то издалека. Относитесь внимательно к глаголам-паронимам и уточняйте их значение, прежде чем использовать. Да пребудет с вами сила русского языка!
Какие слова в их искаженном виде вам приходится слышать чаще всего? Делитесь ответами в комментариях.