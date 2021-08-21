12 знаменитостей, чьи образы в начале карьеры и сейчас отличаются как небо от земли

Времена меняются, а с ними и наши любимые знаменитости. И речь идет не о возрастных изменениях во внешности. А о том, что некоторые звезды предстают перед нами совсем не в том амплуа, в котором мы увидели их впервые. Например, еще вчера мы знали Джастина Тимберлейка как сладкоголосого участника бойз-бенда, а сегодня он еще и маститый актер.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к знаменитостям и выделили тех, чей образ в глазах общественности изменился чуть ли не на диаметрально противоположный.

Пэрис Хилтон

В начале нулевых имя Пэрис Хилтон стало синонимом слова «гламур», когда на экраны вышло реалити-шоу «Простая жизнь». Знаменитость в течение многих лет поддерживала имидж изнеженной богатой девушки, которую интересуют только светские мероприятия и вечеринки. Но в 2020 году Пэрис решила показать, что скрывается за идеальным образом, и сняла документальный фильм о своей непростой юности. Также она увлеклась готовкой, о чем свидетельствуют опубликованные на ее канале видеорецепты. А летом 2021 года Хилтон даже запустила собственное кулинарное шоу.

Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк оказался под прицелами камер уже в детстве, и все благодаря шоу «Клуб Микки Мауса». В юности парень пел в бойз-бенде ’N Sync, однако настоящей суперзвездой Джастин стал, когда ушел в сольное плавание. Узнаваемый тембр и пластичные танцевальные движения стали его визитной карточкой. Попутно с развитием певческой карьеры Джастин пробовал себя в кино, и с каждым новым проектом можно было отметить его профессиональный рост в качестве актера. На настоящий момент в его фильмографии числятся и ромкомы («Секс по дружбе»), и антиутопии («Время»), и драмы («Палмер»).

Леди Гага

В 2008 году певица с творческим псевдонимом Леди Гага ворвалась в нашу жизнь буквально как ураган. Невозможно было не заметить эту эффектную девушку с сильным голосом, которая не боится появляться на публике в экстравагантных нарядах. Но на сегодняшний день общественность воспринимает знаменитость не только как вокалистку, но и как драматическую актрису, чему поспособствовало ее участие в фильме «Звезда родилась». За роль в этой ленте Леди Гага даже была номинирована на премию «Оскар». А сейчас мы с нетерпением ждем новый проект с ее участием — «Дом Гуччи», в котором она сыграла супругу главы легендарного модного дома.

Фред Дерст

Солист группы Limp Bizkit Фред Дерст был кумиром молодежи 90-х и нулевых годов. И, как большинство исполнителей альтернативной музыки, имел имидж крутого парня. Сегодня повзрослевший и импозантный Дерст уже слабо напоминает того бунтаря из клипов. Он основал звукозаписывающий лейбл, а также пробует себя в режиссуре фильмов и рекламы. В 2019 году Дерст представил общественности картину «Фанатик» с Джоном Траволтой в главной роли.

Эмбер Херд

Эмбер Херд начинала с небольших ролей в фильмах и сериалах начала нулевых. В 2009 году она появилась вместе с именитыми актерами в ленте «Семейка Джонсов», и цифровые издания писали, что Эмбер украла внимание у самой Деми Мур. С годами ее фильмография пополнялась новыми проектами. Однако теперь имя актрисы ассоциируется у публики не только с ее ролями, но и с чередой скандалов, которые повлекли за собой ее брак и последующий развод с Джонни Деппом. На протяжении последних лет знаменитости неоднократно подавали друг на друга в суд, что негативно отразилось и на их карьерах. Пользователи сети даже подписали петицию против участия Херд во второй части «Аквамена».

Билл Каулитц

В начале нулевых на весь мир прогремела немецкая группа Tokio Hotel, а ее вокалист Билл Каулитц стал любимцем подростков. Особым успехом группа пользовалась у представителей молодежной субкультуры эмо. К сегодняшнему дню стиль парня претерпел изменения: никакой черной подводки вокруг глаз и сложной укладки волос. А также Билл покоряет мир моды: он уже успел поработать моделью у самого Карла Лагерфельда и выпустить собственную коллекцию одежды.

Майли Сайрус

Майли Сайрус стала звездой, еще будучи подростком, когда попала в диснеевский сериал «Ханна Монтана», который транслировался с 2006 по 2011 год. Там она сыграла роль школьницы, которая вынуждена скрывать от одноклассников, что является певицей. Параллельно со съемками девушка записывала романтические песни. Однако, завершив работу со студией Disney, Майли резко сменила имидж. Она остригла волосы и начала эпатировать публику своими выходами на сцену в смелых нарядах. Сайрус остается верна образу бунтарки и по сей день.

Риз Уизерспун

После роли в ромкоме «Блондинка в законе» Риз Уизерспун получила широкое признание публики. И многие годы актриса ассоциировалась у зрителей с героиней этой ленты: наивной девушкой, которая пытается доказать окружающим свою значимость. В настоящее время уже никому не нужно доказывать, что Риз — настоящий профессионал. И не только в актерском ремесле. Знаменитость выступила сопродюсером успешных фильмов «Исчезнувшая» и «Дикая», а также сериалов «И повсюду тлеют пожары» и «Большая маленькая ложь».

Бенедикт Камбербэтч

Ввиду нестандартной внешности Бенедикту Камбербэтчу нередко доставались роли неприятных персонажей на заре его карьеры в кино. Например, роль безвольного мужа в ленте «Еще одна из рода Болейн» или злодея в «Искуплении». Все изменилось с выходом сериала «Шерлок», после которого актера начали считать одним из самых горячих англичан. Сам же Бенедикт иронизирует над своей внешностью, называя собственное лицо странным и «похожим на мордочку выдры, которая немножко притягательна для других».

Бритни Спирс

Пик славы Бритни Спирс в качестве исполнительницы песен пришелся на конец 90-х — начало нулевых. Поклонники обклеивали стены постерами с изображением певицы и прилипали к экрану телевизора, когда транслировались ее клипы и выступления. Девушки-подростки мечтали быть похожими на свою любимицу. Имя Бритни и в 2021 году на слуху. Но сегодня его чаще связывают не с творчеством знаменитости, а с ее незавидным положением: много лет Бритни находилась под опекой отца, который полностью контролировал разные аспекты ее жизни. Теперь же Бритни хочет вернуть себе право самостоятельно принимать решения.

Иэн Сомерхолдер

В фильмографии Иэна немало проектов, но бешеную популярность он приобрел после выхода в 2009 году сериала «Дневники вампира». В нем он предстал неотразимым, но циничным сверхъестественным существом, чье появление на экране заставляло трепетать сердца женщин самых разных возрастов. Но в 2015 году Иэн расстроил поклонниц тем, что связал себя узами брака с актрисой Никки Рид. И нынче он нередко признается ей в любви в своем микроблоге. Также актер является ярым защитником окружающей среды и гордо носит звание посла доброй воли ЮНЕП.

Кайли Дженнер

Имя Кайли стало известно после выхода в 2007 году нашумевшего реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Долгое время девушка воспринималась общественностью как «еще одна из той самой семьи» и оставалась в тени своей старшей сестры Ким. Все изменилось после 2015 года, когда Кайли выпустила линейку помад. Продукция имела такой успех, что вскоре девушке пришлось расширять производство. Она заработала $ 41 млн и попала в список Forbes.