12 выражений, которые многие знают, но употребляют неправильно

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В нашей речи существует огромное количество фразеологизмов на все случаи жизни. «Большой фразеологический словарь русского языка» насчитывает около 1 500 крылатых фраз и выражений. Идиомы обогащают наш язык, делая его выразительней и ярче. Но главное — знать их истинное значение, чтобы не опростоволоситься и не попасть впросак.

AdMe.ru провел небольшое расследование и нашел фразеологизмы, которые очень часто употребляют неправильно.

Шерочка с машерочкой

«Ты только посмотри на них, идут как шерочка с машерочкой». Так зачастую называют двух «заклятых подруг», которые постоянно сплетничают, строят козни и плетут интриги. На самом деле выражение не несет никакой негативной окраски — это немного измененные французские словосочетания mon cher (мой дорогой) и ma cherie (моя дорогая). А обозначает оно всего-навсего двух лучших подружек.

Век живи — век учись

Эту фразу можно услышать, наверное, от каждого учителя. Народная молва приписала этой идиоме продолжение: «Век живи, век учись, а дураком помрешь». Однако известный римский философ Луций Анней Сенека закладывал в выражение совсем другой смысл: " Век живи — век учись тому, как следует жить".

Закидать шапками

Закидать шапками на самом деле значит добиться успеха за счет своей наглости. Выражение появилось из-за русского обычая кидать шапку на землю в момент безудержного веселья. Встретить его можно в произведениях Тургенева, Салтыкова-Щедрина и Островского, а употреблять активно начали в период Русско-японской войны.

Ходить в неглиже

Изначально слово «неглиже» обозначало длинную ночную рубашку, похожую на платье. Позже так стали называть домашнюю одежду. Ходить в неглиже — это значит в домашней одежде или сорочке, но никак не голым, это будет ошибкой.

Идея фикс

Изначально выражение являлось калькой с медицинского термина idee fixe, обозначавшего укрепившуюся в сознании неверную и нелепую мысль. Сейчас оно немного поменяло свое значение, и если отойти от медицинской терминологии, то идеей фикс называют увлекшую и захватившую разум мысль.

Лезть в бутылку

У выражения «лезть в бутылку» есть только одно значение — раздражаться, злиться, грубо отвечать на обиду, не имея для этого оснований, устраивать скандал без причины. Например, вам наступили в трамвае на ногу, а вы сразу лезете в драку. С употреблением большого количества алкоголя фраза никак не связана. Фразеологизм относительно новый, появился он не так давно — в начале ХХ века, происхождение его неизвестно. По одной из версии, «бутылка» — это народное название Морской тюрьмы в Санкт-Петербурге. А по другой, выражение может быть связано со сказочным джинном, который возвращается в бутылку, когда обижается или сердится на своего хозяина.

Перековать мечи на орала

Выражение это известно еще с библейских времен: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы». Слово «орало» можно перевести как «плуг» или «соха», оно никак не связано с криком и ором. В буквальном смысле оно означает отказ от военных действий и переход к созидательному труду.

Последнее китайское предупреждение

Последнее китайское предупреждение по факту является последним только на словах и не несет никаких последствий. Зачастую это выражение трактуют как «последнее перед решительными действиями». Но это неправильно. Возникло оно в связи с обострением отношений США и Китая в 1950-1960-х годах. Америка осуществляла разведывательные полеты над территорией Китая. Китай фиксировал все нарушения своего воздушного пространства. После каждого такого пересечения границы правительство Китая посылало предупреждение США, но никаких действий не предпринимало. Все эти письма нумеровались. Точное их количество посчитать сложно. Известно, что только к концу 1964 года их было более 900.

Сферический конь в вакууме

Выражением «сферический конь в вакууме» стали называть какую-то нелепицу, но и у него есть свое значение — «идеальная концепция, далекая от реальности». Идиома стала популярной благодаря научному анекдоту. Физик, получив задание оценить вероятность победы коня на скачках, заявил, что результатов он пока предсказать не может, но уже разработал формулу оценки такой вероятности для сферического коня в вакууме.

Дама бальзаковского возраста

Дама бальзаковского возраста — это женщина от 30 до 40, и ничуть не старше. Иногда так называют пожилых представительниц прекрасного пола, но это неправильно. Выражение появилось после выхода романа Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина». В первые годы после публикации произведения дамой бальзаковского возраста называли женщин, которые подражали главной героине. Позже значение идиомы поменялось, и она стала обозначать только возраст.

Жизнь коротка, искусство вечно

«Vita brevis, ars longa» — именно так звучит высказывание Гиппократа на латыни. При его переводе было допущено несколько ошибок, и выражение приобрело совсем иной смысл — «искусство останется в веках даже после смерти автора». Однако Гиппократ имел в виду совсем другое, ведь изначально выражение звучало так: «Жизнь коротка, искусство (наука) длинно, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно». Гиппократ хотел сказать, что всей жизни не хватит, чтобы постичь науку и искусство, ведь у слова ars есть два варианта перевода.

Тургеневская барышня

Тургеневская барышня представляется нежной, наивной, романтичной особой, которая абсолютно не приспособлена к жизни. Возможно, произошло смешение понятий: добавились характеристики кисейной барышни и институтки. Героини произведений Тургенева смело идут на войну и революцию. А выражение «тургеневская барышня» означает просто хорошо воспитанную, начитанную девушку из провинции.

Как вы считаете, какие выражения чаще всего употребляют неправильно?