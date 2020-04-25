12 сочетаний цветов, которые выпишут вашей одежде пропуск на любое мероприятие

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Мода изменчива, предпочтения кутюрье непредсказуемы, поэтому счастливы люди, которые нашли свой стиль и следуют ему. Цвет играет главенствующую роль в мире моды. Каждый год Pantone Color Institute, специализирующийся на прогнозировании трендов, публикует цвета сезона. Практически все можно было увидеть в начале года на подмостках и светских церемониях.

Редакция AdMe.ru вдохновилась яркими образами сезона и цветовыми решениями от Pantone Color Institute. Мы уверены, что и наши читатели почерпнут в этих сочетаниях что-то новое для собственного гардероба. Также в статье есть бонус — подборка трендов.

1. Алое пламя + фуксия

Ярко-красный, или «алое пламя» (Flame Scarlet) по версии Pantone Color Institute, символизирует уверенность и решительность. Это просто король цвета текущего сезона. В сочетании с фуксией смотрится очень благородно.

2. Зеленый + розовый

Дизайнеры вьетнамского бренда VUNGOC & SON привнесли эти яркие краски в модное дефиле в Нью-Йорке, которое прошло в феврале этого года в аэропорту Кеннеди. Для тех, кто ищет что-то новое, подобное сочетание покажется свежим и интересным.

3. Смесь из ярких и сочных цветов

Такое цветовое решение тоже модно в этом сезоне. Вы когда-нибудь занимались квилтингом? Хороший повод вспомнить это увлечение. Эксперимент со сталкивающимися оттенками также был представлен на зимнем модном шоу в Нью-Йорке.

4. Лиловый + розовый

Лиловый цвет не самый распространенный в одежде, но сколько благородства он добавляет популярному розовому! Смесь лилово-фиолетовых оттенков в этом сезоне называется Grape Compote — «виноградный компот».

5. Шафран + фуксия, шафран + кораллово-розовый

Один из модных в этом сезоне — шафран, универсальный цвет. Идеально гармонирует с классическими оттенками, хорошо вписывается и в необычные цветовые решения. Такие сочетания предложил модельер Кристиан Сириано.

6. Ярко-зеленый акцент

Тенденция использовать в образе ярко-зеленый акцент, который можно назвать неоновым, неожиданно вернулась на подиумы. В этом году коллекции с таким цветом продемонстрировали Balenciaga, Saint Laurent, Christian Cowan.

7. Кораллово-розовый + зеленый

Дизайнеры коллекции Custo Barcelona весна-лето — 2020 уверены, что эти цвета — хит сезона. По-весеннему свежо и женственно. Кораллово-розовый — это Coral Pink, предложенный Pantone Color Institute.

8. Розовый + черный

Кажется, девиз сезона — «Розового мало не бывает». Правильно подобранный оттенок розового идет и девочкам, и женщинам, и дизайнеры модных домов Balenciaga и Chanel доказывают это своими коллекциями.

9. Золотистый + яркие акценты розово-красного

Дизайнеры Saint Laurent, Celine, Dolсe & Gabbana включили в свои коллекции все оттенки золота. Если кажется, что это очень смело, можно начать с аксессуаров золотистого цвета.

10. Апельсиновая корка + солнечный свет

Ну очень позитивные названия цветов: Orange Peel, Sunlight. Просто нельзя не улыбнуться. Модный дом Versace активно использовал их в показе, предваряющем этот сезон. Выступая перед началом шоу, Донателла Версаче произнесла такие слова: «Небольшое несовершенство — это новый идеал». Хулиганить с цветом на грани китча дизайнеры могут себе позволить.

11. Двойной деним

Не то чтобы джинсовая ткань выходила из моды, но, глядя на такое обилие джинсы, можно сказать: «Привет, 90-е и нулевые». Деним в создании своих коллекций использовали модные дома Burberry, Chloé и Christian Dior.

12. Зеленый + голубой

Такое необычное сочетание цветов предлагают модные дома Saint Laurent, Balenciaga, Prada. При правильно подобранных оттенках оно выглядит свежо и стильно.

Бонус: основные тренды сезона

Топ-бра. Актуальная вещь жарким летом. Что-то среднее между классическим бюстгальтером и укороченным топом. Дизайнеры Moschino, Versace, Nina Ricci и Christian Dior продемонстрировали, как можно использовать такой топ в повседневном и вечернем гардеробе.

Принты 60-х. Нестареющая классика. Использовать принты 60-х предлагают в этом сезоне дизайнеры домов Celine и Chanel.

Пышные рукава. Все варианты пышных рукавов представили на подиуме Balenciaga, Alexander McQueen и Nina Ricci. Нужно отметить, что такой крой верха визуально делает талию более тонкой.

Цветочные и анималистические принты. Кажется, что это уже вечная классика. Чаще всего в новом сезоне их использовали дизайнеры Dolce & Gabbana, Valentino, Chloé и Givenchy.

Наверное, в современном мире уже невозможно кого-то удивить необычными цветовыми решениями. А вам какие сочетания кажутся смелыми?