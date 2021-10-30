12 секретов красоты из прошлого, от которых челюсть хочется аккуратно пальчиком придержать

Даже в наши времена, когда полки магазинов ломятся от всевозможных косметических товаров и салоны красоты можно найти почти на любой улице, уход за собой — дело непростое. Что же говорить о прошлых веках. Однако в любые времена женщины и мужчины ценили внешнюю привлекательность и старались выглядеть как можно лучше. Это требовало немалых усилий. А используемые ими ингредиенты могут вогнать в ступор современного человека.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили секреты красоты прошлого, и некоторые рецепты мы вряд ли рискнули бы испробовать на себе.

Жемчужной белизны зубов добивались с помощью розмарина

Сияющая здоровьем улыбка ценилась на протяжении многих веков. Правда, добиться такого эффекта без современных средств было непросто. Но даже в эпоху Средневековья и аристократам, и крестьянам были известны основы гигиены. Зубы чистили тряпочками или палочками. Для удаления налета использовалась паста из древесного угля, соли и молотого черного перца. Чтобы придать улыбке жемчужную белизну, модницы смешивали пепел от сожженных листьев розмарина с листьями этого растения, заворачивали в платок и тщательно протирали зубы. А чтобы избавиться от дурного запаха изо рта, жевали листья мяты или семена петрушки и гвоздики.

Эффект сияющего лица создавали с помощью толченого мела и уксуса

Настоящий взлет всевозможных косметических средств пришелся на XVII и XVIII века. В этот период макияжем пользовались все: женщины, мужчины и даже дети. Истинным признаком благородных кровей считалась белая, мягкая кожа. Чтобы добиться такого эффекта, модники использовали различные кремы. Часто в их состав входили потенциально опасные для здоровья вещества. Делали их также из вполне невинных продуктов: толченого мела, жемчужной пудры, яичных белков и уксуса. Подобная смесь придавала лицу мягкость и сияние. Единственное, дамам и джентльменам были противопоказаны улыбки и смех. Иначе мог произойти конфуз — лицо трескалось.

Косметику наносили в таком количестве, что все женщины были на одно лицо

В XVIII веке в макияже доминировали два цвета: белый и красный. Румяна делали из сандалового дерева, кармина или дикого шафрана. Чтобы получить специальную пасту для нанесения, порошки смешивали с жиром или уксусом. Нанесение макияжа было целым процессом. Сначала барышню одевали, а потом, прикрыв наряд специальной накидкой, раскрашивали лицо. Во времена маркизы де Помпадур слой косметики был настолько плотным, что одну придворную красавицу было сложно отличить от другой. Зато существовали разные способы нанесения румян для представительниц аристократии и провинциальной знати. Первые рисовали яркие и широкие алые полосы от уголков глаз до края губ. Вторые — аккуратные круги на щеках, которые должны были подчеркнуть белизну лица и яркость глаз.

Чтобы купить зеркало, некоторые продавали свои угодья

Это сейчас зеркало кажется совершенно доступным аксессуаром, а до XIX века многие люди ни разу в жизни не видели собственного отражения. Первые образцы, сделанные из стекла, появились еще в XII столетии, но по-настоящему качественные изделия создавали в Венеции начиная с XV века. Венецианские зеркала стоили целое состояние. Некоторые аристократы легко расставались с землей, лишь бы заполучить небольшой кусочек стекла. Графиня де Фиеск продала пшеничные поля, чтобы купить зеркало, и считала это прекрасным вложением. Венецианцы оставались монополистами вплоть до середины XVII века, когда король Людовик XIV провернул амбициозный план и смог вывезти из итальянского города 20 мастеров. С тех пор изделия начали производиться в других странах, а потому стали чуть дешевле и доступнее.

Брови окрашивали копотью или вовсе от них избавлялись

Четыре века назад в моде были темные брови, изогнутые идеальными полумесяцами над глазами. В центре дуги должны были быть чуть шире, а по краям заострялись. Чтобы придать им выразительный цвет, волоски окрашивали углем, жженой пробкой, бузинным соком или копотью, которую добывали из масляных ламп. Идеальной формы добивались, выщипывая лишнее. Некоторые модницы полностью избавлялись от собственных бровей и рисовали их на лице. Или же использовали для этой цели мех. Правда, в последнем случае всегда существовала опасность: клей мог подвести и в результате брови отваливались.

Лицо умывали грудным молоком, а прыщи выводили с помощью молодила

Большинство кремов, лосьонов и тоников дамы готовили самостоятельно. Рецепты этих средств включали в себя самые неожиданные ингредиенты. Так, для утренних процедур предлагалось использовать коровье молоко, смешанное с водой. А еще женщины умывались грудным молоком. Для придания коже мягкости и избавления от прыщей применяли настой растения молодило, который еще называли «молоком невинности». Свежесть лицу дарила жидкость, сделанная из смеси розовой воды, рисовой пудры, измельченного терна, гуммиарабика и ладана. Кремы готовили из миндального масла и белого воска с другими экзотическими добавками. Худоба не была в моде, но упругость и подтянутость в фигуре ценились. Чтобы избавиться от легкой вялости и дряблости, дамам рекомендовали наносить на проблемные зоны пасту из лисьего и лилейного масла, смешанного с гусиным жиром и жиром каплунов, смолой и скипидаром.

Особое очарование мужчине добавляли мускулистые икры и небольшой животик

Стандарты мужской красоты тоже менялись из века в век. Во времена Людовика XIV привлекательный джентльмен должен был обладать подтянутой, но не слишком мускулистой фигурой. Исключением были крепкие икры. Эта развитая часть тела, которой блистал «король-солнце», нередко лишала сознания придворных дам. Чтобы продемонстрировать окружающим все выигрышные выпуклости, мужчины носили туфли на каблуках и ходили развернув носки наружу. Другой притягательной чертой в мужской фигуре был небольшой животик. Он показывал окружающим, что человек может часто, сытно и вкусно поесть, а значит, обладает денежными средствами. Чтобы добавить талии соблазнительных сантиметров, некоторые господа носили специальные подкладки под одеждой.

Женщины готовы были идти на всевозможные ухищрения ради маленьких ножек

Стандарты красоты в XVIII и в начале XIX века предписывали дамам иметь маленькие и изящные стопы. Уменьшить размер ноги женщины не могли, а поэтому старались подобрать обувь поменьше и сшитую из более тонкой ткани. Подходящим образчиком считалась та, в которую девушка могла с трудом втиснуть ногу. Легкие материалы и почти незаметные подошвы делали эти туфли на редкость неудобными и непрочными. Они разваливались буквально через несколько дней, если девушка часто ходила по улицам, вымощенным брусчаткой. Так, Жорж Санд предпочитала мужские наряды дамским платьям в том числе из-за экономии. Ботинки были значительно удобнее легкой обувки да и служили дольше. Приличная леди скрывала дурной запах ног. Чтобы не смущать окружающих неприятным «ароматом», использовали различные домашние средства. Можно было просто обработать стопы тальком или приготовить специальный раствор из мяты, шалфея, розмарина и можжевельника.

Дамы пропитывали перчатки хреном и пахтой

Женские пальцы, кисти и запястья были настоящим воплощением дамской красоты. В идеале руки барышни должны быть белыми, мягкими и округлыми. Чтобы защитить их от нескромных взглядов и превратностей погоды, использовали перчатки. Длинные ногти считались несколько вульгарными, поэтому их остригали коротко, придавали форму овала и тщательно полировали. Истинная красавица должна была обладать блестящими, розовыми и прозрачными ногтями. Чтобы смягчить кожу, девушки применяли различные средства. Например, обрабатывали руки раствором, приготовленным из толченых каштанов. Или пропитывали и натирали перчатки хреном, пахтой, лимонным соком, уксусом, розовой водой, глицерином или овсянкой и надевали их на ночь. Дамы берегли свои кисти. Некоторые даже отказывались самостоятельно стучать в дверь, дабы пальцы и костяшки не огрубели.

Медвежий жир был настоящим спасением для волос

Пышная и здоровая шевелюра считалась признаком красоты как у мужчин, так и у женщин. Существовало множество домашних средств, которые должны были придать волосам крепость, улучшить их рост и избавить человека от залысин. Если на голове появлялись предательские проплешины, то следовало смазать их медвежьим жиром, а затем массировать кожу до красноты грубой тканью. Также отлично помогали лук, мед или горчица. Для тех же целей люди натирались мышиным пометом.

Чтобы волосы быстро росли и были мягкими, их смазывали специальной жидкостью, приготовленной из сала и оливкового масла. От секущихся кончиков помогало миртовое масло или бальзам из пчелиного воска, меда и медвежьего жира. Волосы покрывали пудрой, причем необязательно белого цвета. Она могла быть коричневой, розовой, оранжевой, голубой или фиолетовой. Для проведения процедуры на человека надевали специальную маску и халат.

Чтобы придать мягкость губам, девушки использовали пчелиный воск и ушную серу

До появления бальзама для губ дамы пользовались различными натуральными средствами, чтобы придать устам необходимую мягкость. В идеале барышне следовало обладать небольшим пухлым ртом, по форме напоминающим распускающийся бутон розы. Губы должны были быть округлыми и мягкими. Чтобы избавиться от сухости и трещин, на них наносили мед или масло. Некоторые рекомендовали использование ушной серы. Другой рецепт включал в себя свиное сало, пчелиный воск и лимонное масло. Для того чтобы вернуть цвет устам, барышни XVIII века мазали губы уксусом или помадой из кармина.

Дамы выщипывали лишние волосы на голове

На протяжении XVIII века существовали строгие каноны женской красоты, которые регламентировали все, начиная от фигуры и заканчивая формой ушей. Истинным очарованием обладали барышни с маленькой и круглой головой. По канонам нос делил лицо ровно пополам, а лоб был белым, гладким и открытым. Если естественную красоту скрывали волосы, от них необходимо было избавиться.