12 невест, чьи свадебные наряды вошли в историю и стали предметом бурных обсуждений

Так сложилось, что свадебные наряды известных невест еще долго после бракосочетания обсуждаются наряду с мировыми политическими новостями. Эти платья становятся модными, и многие девушки на свою свадьбу подбирают что-то похожее.

Мы в AdMe.ru изучили и выбрали самые запомнившиеся и оригинальные свадебные платья знаменитостей всех времен. А из бонуса в конце статьи вы узнаете, кто ввел в моду выходить замуж в белом.

Элизабет Тейлор

Элизабет выходила замуж неоднократно, и все ее свадебные образы отличались оригинальностью. Впервые она пошла под венец в 18 лет. Атласное платье с длинным шлейфом, украшенное стеклярусом и жемчугом, невесте подарила киностудия Metro-Goldwyn-Mayer. Благодаря этому наряду прославилась дизайнер Хелен Роуз. Во время бракосочетания с Майклом Уилдингом на Элизабет было платье в стиле new look и жакет. За Эдди Фишера Тейлор выходила в шелковом наряде необычного бутылочного цвета, а вместо фаты голову и плечи покрывал тонкий шарф. На свадьбу с Ричардом Бёртоном она надела желтое шифоновое платье в соответствии с модой того времени.

Грейс Келли

Подвенечное платье Грейс стало практически самым известным свадебным нарядом в истории. А вот о втором костюме, более скромном, который она надела на регистрацию брака с Ренье, мало кому известно. Грейс не хотела испортить самый важный момент в жизни — венчание в соборе, показав свое платье на день раньше. Поэтому на гражданской церемонии она появилась в костюме из тафты, покрытой бежевым кружевом, цвета пыльной розы. В дополнение цветочное кружево было отделано темно-розовой шелковой нитью.

Брижит Бардо

На свою вторую свадьбу, с актером Жаком Шарье, Брижит надела платье в мелкую бело-розовую клетку виши. Вообще этот принт в то время использовался в основном в дизайне домашнего текстиля. Но с легкой руки Брижит он быстро стал популярен и в одежде. Платье по заказу Бардо сшил модельер Жак Эстерель. Свадебные фотографии звезды были размещены на обложках всех журналов и газет.

Лайза Миннелли

Подвенечный наряд Лайзы Миннелли в 1967 году сильно опередил свое время: такой фасон невесты тогда не носили, предпочтение отдавали укороченным пышным платьям. Лайза же надела кружевную блузку с высоким воротом и гладкую кремовую юбку. В таком костюме актриса выглядела очень оригинально.

Одри Хепберн

Выходя замуж во второй раз, за итальянского психиатра Андреа Дотти в 1969 году, Одри отдала предпочтение минимализму. На церемонии она появилась в бледно-розовом коротком платье с длинными рукавами от Givenchy. Вместо фаты — платок, прекрасно дополнивший образ. В 70-е годы платья в стиле Одри Хепберн стали популярны и у наших невест. Именно в это время многие девушки выходили замуж в мини.

Бьянка Джаггер

Вместо платья в 1971 году Бьянка выбрала белоснежный костюм-двойку, состоящий из юбки макси и пиджака с глубоким декольте. Невеста выглядела очень смело для того времени: казалось, будто под пиджаком ничего нет. Но на самом деле на ней был надет едва заметный топ. Костюм по праву вошел в рейтинг самых элегантных нарядов ХХ века. Сшил его известный дизайнер Ив Сен-Лоран. Он создал наряд, который подчеркнул характер невесты.

Мэрайя Кэри

Брак певицы, заключенный в 1993 году с Томми Моттолой, продлился всего 4 года, но зато платье вошло в историю. Длина его шлейфа составляла более 8 м. После развода Мэрайя наряд не продала и не сдала в музей, и даже хотела сжечь платье на съемках клипа, несмотря на то, что стоило оно $ 25 тыс.

Селин Дион

Несмотря на то, что прошло уже 26 лет, наряд звезды до сих пор активно обсуждается модельерами всего мира. Одни называют его в числе самых красивых и роскошных в истории свадебных платьев, другие — слишком вычурным. Основной акцент в образе Селин в день свадьбы был сделан на массивном головном уборе из 2 000 кристаллов Swarovski, весом более 3 кг. Не каждая девушка решится на такой эксперимент.

Кейт Мосс

Платье Кейт Мосс для свадьбы с гитаристом группы The Kills Джейми Хинсом создал ее давний друг Джон Гальяно. Приталенный наряд кремового цвета был украшен оборками и стразами, являя собой воплощение винтажного шика. Блестки на нем выложили в виде перьев птицы феникса, которая всегда возрождается из пепла. Работая над нарядом Мосс, Гальяно черпал вдохновение в образе Зельды Фицджеральд. И даже обручальное кольцо Кейт похоже на кольцо Зельды.

Миранда Керр

В интервью Миранда рассказывала, что начала мечтать о том, каким будет ее платье, сразу же после помолвки. В итоге вдохновил ее подвенечный образ Грейс Келли, а воплотила задумку в жизнь креативный директор дома Dior Мария Грация Кьюри. Как и хотела невеста, наряд выглядел сдержанно, но впечатляюще.

Меган Маркл

Меган выбрала простое, элегантное и изысканное платье, открывающее плечи, с длинными рукавами. В одном из интервью она раскрыла небольшой секрет: в наряд вшили кусочек синей ткани от платья, в котором она пришла на первое свидание с Гарри. Это стало сюрпризом даже для жениха. А 5-метровую фату украсила вышивка из 53 цветков, символизирующих страны Содружества наций.

Бонус: королева Виктория

Раньше было принято венчаться в нарядных, но необязательно белых платьях. Именно королева Виктория в 1840 году пошла под венец в белом. Тогда эта тенденция вошла в моду и остается актуальной до сих пор. Платье Виктории было сшито из английского шелка и украшено кружевом. Примечательно, что все образцы подверглись уничтожению, чтобы никто не смог повторить узор кружева наряда самой королевы.