12 наших звезд, которые не боятся менять внешность, потому что они всегда огонь

Звезды тоже люди. Со своими комплексами и слабостями. Они постоянно экспериментируют с собственной внешностью, чтобы стать еще привлекательнее. Некоторым артистам для преображения достаточно приложить минимум усилий: просто они всегда огонь.

Мы в AdMe.ru нашли российских звезд, которым ничего не стоит привлечь к себе всеобщее внимание. Для этого им достаточно изменить всего одну деталь в своей внешности.

Анна Михалкова: челка

Анна Михалкова заметно преобразилась. Помимо похудения, налицо смена имиджа, и немалую роль в этом играет челка. Она смотрится современно и добавляет образу Анны утонченности и глубины.

Ирина Горбачева: улыбка

Ирина Горбачева не скрывает, что установила виниры. Ранее в инстаграме актрисы можно было увидеть редкие фото улыбающейся Ирины: на них зубы не такие ровные и белоснежные, какими стали после процедуры. Теперь актриса чувствует себя более уверенно и чаще улыбается.

Константин Хабенский: борода

Константин Хабенский отрастил густую бороду для съемок в сериале «Метод». Его персонаж — следователь Радион Меглин — должен был выглядеть сурово и аскетично. Борода сделала свое дело, а Хабенский с ней приобрел дополнительный шарм.

Екатерина Варнава: цветные линзы

Кардинальное преображение Екатерины Варнавы впечатляет. Немалую роль в череде изменений сыграли цветные линзы. Несколько лет актриса скрывает природный карий цвет глаз за голубыми линзами.

Анна Чиповская: стрижка

Анна Чиповская признается, что, избавившись от длинных волос, она восстановила баланс между своей внешностью и внутренним миром. Чиповскую всегда вдохновляли образы моделей 1980-х, панк и гранж 1990-х. При этом стрижка под мальчика только подчеркнула женственность актрисы, открывая изгибы ее шеи и ключицы.

Сергей Шнуров: зубы

Сергей Шнуров признался, что «обновил» свою улыбку. Операция прошла в Лос-Анджелесе и обошлась артисту в $ 250 тыс. Возможно, улыбка Шнурова потеряла прежний шарм, но зубы выглядят аккуратно и естественно, их практически невозможно отличить от настоящих.

Регина Тодоренко: стрижка

Регина Тодоренко устала от собственного постоянства и сменила имидж. Ведущая решилась отрезать свои длинные волосы по плечи и подстричь челку. Подписчики Тодоренко положительно отреагировали на преображение звезды и засыпали ее комплиментами. Новая стрижка выглядит свежо и украшает Регину — впрочем, как и привычные длинные волосы.

Максим Галкин: борода

Максим Галкин показал своим подписчикам фото, на котором его лицо покрывает густая борода, и поинтересовался у них, стоит ли ее оставить. Публика отреагировала неоднозначно, и довольно быстро Галкин вернулся к своему привычному образу.

Яна Чурикова: цвет волос

Яна Чурикова любит экспериментировать с прической. На этот раз ведущая порадовала своих зрителей и подписчиков ярко-малиновым цветом волос.

Анна Хилькевич: брови

Анна Хилькевич исправляла брови-ниточки до 25 лет. Сейчас актриса решила прекратить эксперименты и остановилась на густых бровях. Хилькевич прекрасно знает, что ей идет, и тщательно поддерживает свою красоту.

Дмитрий Маликов: борода

Дмитрий Маликов изменил свой внешний вид, примерив бороду. Певец поделился снимком с подписчиками в своем инстаграме, назвав новый образ «Лебовски Хоттабыч Дон Кихот и Антон Павлович Чехов на даче».

Рената Литвинова: цвет волос

Долгое время Рената Литвинова представала перед публикой в своем традиционном образе, трансформируя его лишь частично. Однако в 2021 году она покрасила волосы в экстремальный зеленый цвет для роли в спектакле «Звезда вашего периода». Образ так понравился режиссеру, что актриса решила не смывать краску с волос, к тому же зеленый, по словам Литвиновой, ей всегда нравился.