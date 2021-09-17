12 голливудских актеров, которые родились совсем не там, где пригодились

Часто кажется, что звезды Голливуда — это актеры, которые родились и выросли в США. Но многие знаменитости, которых мы знаем и любим, появились на свет далеко за пределами Американского континента.

Нам в AdMe.ru интересно, откуда же родом знаменитости первой величины и какой путь им пришлось пройти, чтобы попасть на киноолимп.

1. Шарлиз Терон, ЮАР

Родина актрисы — Южная Африка, но у Шарлиз есть немецкие, французские и голландские корни. Детство актрисы прошло на ферме у родителей, и, хотя Терон отлично говорит по-английски, ее родной язык — африкаанс (один из языков Африки). В 16 лет Шарлиз стала моделью, объездила Европу и отправилась покорять Нью-Йорк. Она мечтала стать балериной и даже начала учиться в хореографическом училище, однако из-за травмы колена вынуждена была отказаться от этой карьеры. На актерскую «дорожку» Терон попала по воле случая, но первые успехи окрылили ее и заставили двигаться дальше. Пилотным выходом на экран стал 3-секундный эпизод в фильме «Дети кукурузы — 3: Городская жатва». А вот первой по-настоящему крупной работой актрисы была роль в фильме «Адвокат дьявола», где она сыграла вместе с Аль Пачино и Киану Ривзом.

2. Натали Портман, Израиль

Натали родилась в Иерусалиме и прожила там первые 3 года своей жизни. Ее настоящая фамилия — Хершлаг. Псевдоним Портман — это фамилия бабушки актрисы по отцовской линии. Когда семья переехала в США, девушка начала серьезно заниматься танцами. Натали называют одной из самых образованных актрис: она окончила Гарвард, получив степень бакалавра в области психологии, знает несколько языков. Известной актриса стала еще в 13 лет, когда сыграла свою первую главную роль в фильме «Леон» в паре с Жаном Рено.

3. Киану Ривз, Ливан

Любимца публики Киану Ривза называют канадским и американским актером, а родился он в Бейруте, столице Ливана. Отец оставил семью, и маленькому Киану приходилось часто переезжать вместе с матерью. Детство и юность Ривза и его сестер прошли в Торонто, и карьеру актера он начал уже в 9 лет с участия в театральных постановках. А вот проводником Ривза в мир большого кино стал его бывший отчим, режиссер Пол Аарон. Он убедил кинопродюсера Эрвина Стоффа стать менеджером начинающего актера, и они работают вместе до сих пор. Картина «На гребне волны», которая сделала Ривза известным, принесла ему также награду MTV в номинации «Самый желанный актер».

4. Мила Кунис, Украина

Настоящее имя Милы Кунис — Милена, а родилась она в украинском городе Черновцы. Мама будущей звезды была учительницей физики, а отец инженером. После того как семья иммигрировала в США, родители поменяли род деятельности: мама стала руководить аптекой, а отец — водить такси. Мила вспоминала, что в первое время после переезда они с братом были очень растеряны. Ей было всего 7 лет, она не знала ни одного слова по-английски, не понимала людей. Но интересно, что всего через год Мила была зачислена в школу актерского мастерства в Беверли-Хиллз, начала сниматься в рекламных роликах, второстепенных ролях, озвучивала мультфильмы. В 14 лет она сыграла роль избалованной молодой девушки Джеки Буркхарт в сериале «Шоу 70-х». Эта роль принесла ей первую молодежную награду YoungStar Award.

5. Джим Керри, Канада

Джим Керри родился в Канаде в семье домохозяйки и бухгалтера. В семье были финансовые проблемы, и уже в подростковом возрасте Джиму пришлось работать, чтобы помогать отцу. Страсть к лицедейству проявилась очень рано. Уже в 10 лет он послал запись своих пародий на специальное шоу и даже получил ответ. Позже он начал выступать в комедийных клубах, но это не приносило особого успеха. Актер не оставлял попыток и стал выступать как пародист, а после переезда в США начал сниматься в комедийных фильмах. Мировая слава пришла к нему после выхода фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Он выступил как сценарист картины и сыграл в ней главную роль. Фильм хорошо показал себя в прокате, зрители были в восторге.

6. Марго Робби, Австралия

Звезда киновселенной Marvel Марго Робби — уроженка Австралии. Карьера актрисы началась в 2008 году, и уже к 2011-му она была известна на родине благодаря своей роли в сериале «Соседи». Переехав в США в 2011 году, она сыграла Лору Кэмерон в телесериале «Пан Американ» и после этого была замечена режиссерами.

7. Оскар Айзек, Гватемала

Актер родился в Гватемале, но вскоре после рождения семья переехала в США. Будущая звезда не отличался хорошим поведением и в старших классах его даже исключили из школы. Еще школьником он организовал рок-группу, в которой был и вокалистом, и гитаристом. Коллектив был довольно успешным, но распался тогда, когда Айзек решил посвятить себя актерской карьере. Его профессиональный путь начался в театре, а кинодебют состоялся в драме «Жестокий город». Известность ему принесла роль в фильме «Внутри Льюина Дэвиса».

8. Райан Рейнольдс, Канада

Актер родился в Канаде, в семье росли еще 3 брата. В Канаде же он и начал свою карьеру, еще в детстве сыграв роль в мыльной опере. После переезда в юношеском возрасте в Америку актер появлялся в фильмах и сериалах, но не был слишком известен широкому зрителю. Пока в 2002 году не сыграл в 2 популярных комедиях — «Король вечеринок» и «Кот в мешке». Именно эти картины и зажгли новую голливудскую звезду.

9. Юэн Макгрегор, Шотландия

Юэн Макгрегор известен тем, что снимается и в голливудских фильмах, и в независимом кино. Актер родился в Шотландии, в школе учился довольно посредственно, долго находился в тени старшего брата, не любил учиться, даже пережил депрессию. В итоге он решил бросить школу, попытался устроиться на работу в театр, но приняли его только в качестве статиста и работника сцены. Позже Макгрегор уехал учиться в Лондон, снимался в европейском кино. Известность в Голливуде пришла после выхода фильмов «Мулен Руж» и «Черный ястреб».

10. Мадс Миккельсен, Дания

Актер, наиболее известный по роли в сериале «Ганнибал», родился в Дании. В юности занимался гимнастикой и танцами, окончил балетную академию, а затем театральную школу. Работал в Дании, а известность за пределами Европы ему принесла работа вместе с Дэниелом Крейгом и Евой Грин в фильме «Казино „Рояль“». В этой части бондианы он убедительно сыграл злодея Ле Шиффра.

11. Сальма Хайек, Мексика

Сальма родилась в Мексике в семье управляющего нефтяной компанией и оперной певицы. Она училась в католической школе, затем в университете Мехико, но после просмотра фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» решила стать актрисой. Уже в 23 года она снялась в успешной мексиканской теленовелле «Тереза» и стала известна в своей стране. Позже Сальма переехала в Америку, и первым фильмом, который принес ей известность, стал «Отчаянный» — актриса снялась в нем вместе с Антонио Бандерасом. Сальма стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

12. Рассел Кроу, Новая Зеландия

Актер родился в Новой Зеландии, затем семья переехала в Австралию. Уже в 5-летнем возрасте Кроу снялся в одном из эпизодов австралийского сериала. Свою первую серьезную роль актер получил в Австралии, а его работа в фильме «Бритоголовые» обратила на себя внимание голливудских режиссеров. По-настоящему знаменитым неординарного исполнителя сделали роли математика Джона Нэша в фильме Рона Ховарда «Игры разума» и полководца Максимуса в историческом фильме «Гладиатор».