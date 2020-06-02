12 привычных нам вещей, которые получили свой цвет не просто так

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Есть мнение, что черно-белое кино всегда показывало нам правду и в мире на самом деле нет ни голубой воды, ни желтого солнца, ни зеленой травы. Только бесцветные объекты разной степени освещенности. Так это или нет, но мы умеем различать цвета, больше 7 млн, и некоторые предметы получили их не просто так. Итальянские спорткары, детские автобусы, даже кухонные губки — цвет каждого из этих предметов подчиняется определенной логике.



Мы в AdMe.ru решили изучить эту логику и отыскали причины, по которым 12 следующих предметов, не считая бонуса в конце, окрашены именно в такой цвет.

Спорткары Ferrari

Признавайтесь: когда говорят «спортивная машина», вы представляете ярко-красную Ferrari? Этот образ крепко засел у нас в головах. Вот только почему итальянская фирма выбрала именно такой цвет? Ответ в самом названии машины: спорткар, то есть спортивная. А в гоночном мире всем странам присвоены свои цвета. Угадайте, какой цвет носят итальянские гонщики? Правильно, красный. К слову, англичане выступали на зеленых машинах, а французы — на синих.

Губки для мытья посуды

Пожалуй, у большинства из нас на кухне лежит ярко-желтая губка. Они бывают и других цветов, но именно желтые начали выпускать первыми. В 1940-х годах в фирме DuPont решили скопировать цвет натуральных морских губок, которыми люди тогда пользовались на кухне. Это сохранило доверие к продукции и обеспечило продажи. По цвету губки также можно определить, насколько она жесткая. Красный цвет означает, что губка предназначена для деликатной очистки, она самая мягкая. Черный — самая жесткая губка, следующим по степени мягкости идет зеленый цвет, затем синий.

Эмблема Красного Креста

Во всем мире этот символ считается знаком волонтерства и благотворительности. Организация была основана в 1863 году швейцарским бизнесменом Анри Дюнаном после битвы при Сольферино. Предприниматель был поражен практически полным отсутствием медиков на поле боя и решил это исправить. В честь основателя и был выбран символ — красный крест. Это швейцарский флаг наоборот, только и всего.

Машины такси

Если видишь желтую машину, это такси. Правило, которое действует практически во всех странах мира. Но началось все на Западе. Отцом-основателем этой традиции считается Джон Хертц, он перекрашивал машины в желтый цвет и отправлял работать на улицы, основав для этого в 1910 году таксомоторную компанию Yellow Cab Company. Дело в том, что в то время, благодаря Генри Форду, который экономил на всем, машины были только черными. Так что желтые авто Хертца выгодно выделялись на их фоне.

Пожарные гидранты

В фильмах мы часто видим, как герои врезаются на машине в эти ярко-красные столбики. Но в жизни они не всегда могут быть такими. В некоторых странах их окрашивают в разные цвета, чтобы показать, сколько галлонов воды в минуту они могут подать. Самые популярные — красный, оранжевый, зеленый и синий. При этом красный цвет говорит о том, что устройство способно обеспечить самый слабый напор в размере менее 500 галлонов в минуту.

Белый флаг мира

Белый флаг как символ капитуляции начали использовать в Азии еще во времена правления восточной династии Хан. Цветные ткани тогда были удовольствием дорогим, так что на войне использовали дешевую не окрашенную материю. К тому же белый флаг нейтрален, его нельзя спутать с боевым знаменем, которые всегда старались сделать цветастыми.

Школьные автобусы

Во многих странах мира школьников на учебу и обратно развозят ярко-желтые автобусы. Решение о том, что школьный транспорт должен быть такого цвета, приняли в Новом Свете еще в 1939 году, посчитав, что он привлекает внимание и его легко заметить другим водителям даже в темное время суток.

Футбольные мячи

Изначально мячи делали из кожи, и все они были коричневого цвета. Те мячи, которые мы знаем, появились не так уж и давно. И придумали раскраску в компании Adidas. Сначала, когда мячи только начали делать из пластика, все они были белыми. Однако компания Adidas решила, что черно-белые шары будут смотреться лучше и, что важнее, контрастнее — их проще было заметить на экране телевизора, ведь картинка в то время также была черно-белой.

Сигналы светофора

То, что выбор цветов для светофора пал именно на красный, желтый и зеленый, обусловлено несколькими факторами. Во-первых, красный цвет всегда ассоциировался с опасностью, а зеленый, наоборот, воспринимался как спокойный. Во-вторых, красный — это цвет длинной солнечной волны, поэтому его можно увидеть даже с большого расстояния. Желтый же был выбран потому, что он имеет более короткую волну, чем красный, но при этом он не такой короткий, как зеленый. По этой же причине красным сделали и международный знак «Стоп». Изначально он был желтым и даже черно-белым, но из-за плохой видимости часто служил причиной аварий.

Туалетная бумага

Чаще всего туалетная бумага бывает именно белого цвета, хотя в необработанном виде она выглядит коричневой. На то, чтобы отбеливать бумагу, у производителей есть сразу несколько причин. Основная — белый цвет ассоциируется с чистотой и выглядит натуральнее, чем коричневый. Кроме того, в процессе отбеливания удаляется полимер лигнин, который делает волокна древесины плотными. Удаление лигнина продлевает жизнь рулону, благодаря чему его можно долго хранить на складе и продавать на прилавках. К тому же красители могут оказаться вредными для здоровья.

Автомобильные шины

Резина, используемая для производства шин, на самом деле белая, но для продления срока службы к ней добавляется технический углерод. Именно он и придает изделию насыщенный черный цвет. Технический углерод увеличивает прочность и долговечность шин, отводя тепло и защищая их от ультрафиолета.

Жилет лидера соревнований

В большинстве состязаний, будь то бег или биатлон, лидер сезона часто выходит на дистанцию в желтом жилете. Эта традиция берет свое начало на велосипедных гонках Tour de France. Первоначально гонка проводилась как общественное соревнование под эгидой парижской газеты L’Auto. Майки гонщиков были окрашены в желтый в соответствии с цветом газеты. Впоследствии использовались майки и других цветов, но желтый оказался самым популярным. Он в итоге и закрепился.

Бонус: окрас питомцев. Сиамские коты — альбиносы, чей окрас зависит от температуры тела: чем теплее, тем светлее шерсть. С годами температура тела понижается, и окрас темнеет

«Это фото моего сиамского кота с разницей года в два. Он стал гораздо темнее».