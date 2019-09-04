12 эмодзи, которые мы до этого момента использовали не так, как нужно

17 1 25 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

К эмодзи можно относиться по-разному: с одной стороны, они помогают без лишних слов выразить практически любые чувства, с другой — бывает, что мы не понимаем, какую мысль хотел донести до нас собеседник с их помощью. Ясно одно: эти своеобразные картинки прочно вошли в нашу жизнь.

Мы в AdMe.ru считаем, что смайлики и прочие символы эмоций — часть интернет-культуры и не будет лишним научиться в ней разбираться. В нашей сегодняшней подборке — самые неоднозначные эмодзи, о тайном смысле которых догадываются не все.

1.

Многие пользователи ошибочно полагают, что этот эмодзи символизирует молитву. На самом деле таким жестом японцы просят прощения. А если верить американской трактовке, то он означает «дай пять!».

2.

На первый взгляд можно подумать, что этот эмодзи обозначает поцелуй. Но это всего-навсего свист. Его легко спутать с таким же эмодзи, но с сердечком рядом, который и символизирует поцелуй.

3.

Это не просто розовый бантик, а символ борьбы с раком. В широком обиходе данный эмодзи используется как символ радостных событий.

4.

Этот эмодзи не только символизирует желание привлечь собеседника к ниженаписанному, но также и показывает, что настроение хуже некуда.

5.

Сжатый кулак, направленный вправо, — знак уважения авторитета или поздравления с чем-либо.

6.

Это не брюква, как можно подумать, а батат, известный в Японии под названием йакиимо.

7.

Этот эмодзи изображает японское блюдо камабоко — рыбную тефтельку с волнистым узором розового цвета. Также может обозначать знак электронной почты — @.

8.

Этот эмодзи позаимствован из комиксов. Там он означал звук «БАМ!». При переписке намекает на то, что собеседник вышел из себя или переступил черту.

9.

Мы привыкли к тому, что красный крест означает запрет. Но помимо этого соответствующий эмодзи может символизировать поцелуй в англоязычной переписке.

10.

Этот эмодзи означает маску Тенгу — демона из японской мифологии. «Стать как Тенгу» означает демонстрировать высокомерие, самодовольство и надменность, так что с помощью такого эмодзи можно намекнуть собеседнику, что он зазнается.

11.

Кажется, что этот эмодзи символизирует что-то злое, но на самом деле все с точностью до наоборот. Он означает японского огра Намахагэ, который отгоняет злых духов.

12.

Как только ни расшифровывали загадочное сокращение NG на этом смайле: no girls, no guys, что-то связанное с фамилией ngyen. На самом деле это no good («ничего хорошего»): в Азии это выражение часто сокращают до двух букв.