12 эмодзи, которые мы до этого момента использовали не так, как нужно

Как только ни расшифровывали загадочное сокращение NG на этом смайле: no girls, no guys, что-то связанное с фамилией ngyen. На самом деле это no good («ничего хорошего»): в Азии это выражение часто сокращают до двух букв.