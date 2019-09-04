12 эмодзи, которые мы до этого момента использовали не так, как нужно
К эмодзи можно относиться по-разному: с одной стороны, они помогают без лишних слов выразить практически любые чувства, с другой — бывает, что мы не понимаем, какую мысль хотел донести до нас собеседник с их помощью. Ясно одно: эти своеобразные картинки прочно вошли в нашу жизнь.
Мы в AdMe.ru считаем, что смайлики и прочие символы эмоций — часть интернет-культуры и не будет лишним научиться в ней разбираться. В нашей сегодняшней подборке — самые неоднозначные эмодзи, о тайном смысле которых догадываются не все.
1.
Многие пользователи ошибочно полагают, что этот эмодзи символизирует молитву. На самом деле таким жестом японцы просят прощения. А если верить американской трактовке, то он означает «дай пять!».
2.
На первый взгляд можно подумать, что этот эмодзи обозначает поцелуй. Но это всего-навсего свист. Его легко спутать с таким же эмодзи, но с сердечком рядом, который и символизирует поцелуй.
3.
Это не просто розовый бантик, а символ борьбы с раком. В широком обиходе данный эмодзи используется как символ радостных событий.
4.
Этот эмодзи не только символизирует желание привлечь собеседника к ниженаписанному, но также и показывает, что настроение хуже некуда.
5.
Сжатый кулак, направленный вправо, — знак уважения авторитета или поздравления с чем-либо.
6.
Это не брюква, как можно подумать, а батат, известный в Японии под названием йакиимо.
7.
Этот эмодзи изображает японское блюдо камабоко — рыбную тефтельку с волнистым узором розового цвета. Также может обозначать знак электронной почты — @.
8.
Этот эмодзи позаимствован из комиксов. Там он означал звук «БАМ!». При переписке намекает на то, что собеседник вышел из себя или переступил черту.
9.
Мы привыкли к тому, что красный крест означает запрет. Но помимо этого соответствующий эмодзи может символизировать поцелуй в англоязычной переписке.
10.
Этот эмодзи означает маску Тенгу — демона из японской мифологии. «Стать как Тенгу» означает демонстрировать высокомерие, самодовольство и надменность, так что с помощью такого эмодзи можно намекнуть собеседнику, что он зазнается.
11.
Кажется, что этот эмодзи символизирует что-то злое, но на самом деле все с точностью до наоборот. Он означает японского огра Намахагэ, который отгоняет злых духов.
12.
Как только ни расшифровывали загадочное сокращение NG на этом смайле: no girls, no guys, что-то связанное с фамилией ngyen. На самом деле это no good («ничего хорошего»): в Азии это выражение часто сокращают до двух букв.
Какие еще эмодзи вы бы включили в подборку?