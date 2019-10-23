12 деталей в популярных мультфильмах, которые настолько тонки, что их не все поняли

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Редкий мультипликационный фильм или сериал обходится без скрытых инструментов воздействия на зрителя. Даже если ваше сознание не способно считать посыл, то на подкорку — будьте уверены — он все равно запишется.

AdMe.ru советует читать статью с осторожностью: некоторые секреты способны разрушить ваши детские иллюзии. В конце мы подготовили небольшой бонус: даже «Улица Сезам» хранит небольшой скелет в шкафу.

1. «Каждый мужчина после 40 лет превращается в свинью», — говорит создатель «Порко Россо»

В мультфильме «Порко Россо» главный герой — летчик, который превратился в свинью после войны. Когда у Хаяо Миядзаки спросили, почему он сделал своего персонажа таким, режиссер заявил: «Каждый мужчина после 40 лет превращается в свинью».

2. Джинн из «Аладдина» — тот еще пошляк

Когда Аладдин и Жасмин женятся, один из злодеев приводит в ярость слона и тот бежит, сотрясая землю. В разгар людской паники нам показывают Джинна, который ехидно замечает: «Кажется, земля не должна трястись, ведь медовый месяц еще не наступил». Да-да, он имеет в виду именно то, о чем вы сейчас подумали.

3. Создатели «Трех поросят» развесили на стенах фотографии родителей героев

Слева на верхней картинке висит фотография мамы, справа — дядюшки Отто, а внизу мы видим 2 разных «портрета» отца поросят.

Крайне сомнительно, что фотографии предназначены для детей. Вероятнее всего, таким хитрым способом Walt Disney пыталась привлечь внимание взрослой аудитории. Несмотря на очень черный юмор, это удалось: в сети до сих пор активно обсуждаются причины, побудившие создателей мультфильма пойти на такой шаг.

4. Лицо Кенни Маккормика из «Южного парка» показали только в полнометражном мультфильме

Наверняка каждый, кто смотрел «Южный парк», хоть раз задумывался над тем, как выглядит загадочный Кенни, который всегда носит оранжевую куртку с капюшоном. Лицо Маккормика мы видим в серии «Восхождение Мистериона», а в полнометражном мультфильме Кенни не только снимает знаменитую курточку, но и говорит нормальным голосом.

5. Раскрыта секретная формула бургеров из «Спанч Боба»

Секретный рецепт заключается в том, что нет никакого секретного рецепта. Обратите внимание на листок с формулой: на месте ингредиентов находятся «кракозябры». Впрочем, споры вокруг этой темы так и не утихают. Зимой 2019 года сеть ждало новое потрясение. Девушка опубликовала в твиттере открытие: секретным ингредиентом оказалась так называемая пудра Посейдона — запрещенное вещество под завуалированным названием.

6. Обратите внимание на инструкцию в мультфильме «Новая жизнь Рокко»

«Помни: жги, шали и будь любезным».

Рокко служит оператором горячей линии. Инструкция, которая висит на стене, может пролить немного света на характер работы персонажа. В одной из серий Рокко задорно говорит в телефонную трубку: «Привет, детка», — после чего замечает, что его подслушивают, и быстро прощается с собеседником.

7. Почему Дональд Дак никогда не носил трусы

В сети не утихают споры, почему создатели мультфильма не озаботились одеждой персонажа. И кое-кто даже нашел ответ. Оказывается, у уток в основании хвоста находится специальная железа, которая выделяет масло, а оно не дает перьям намокнуть. Однако некоторые пользователи сочли теорию несостоятельной, поскольку персонаж все-таки надевает штаны, когда идет купаться.

8. В мультике «Время приключений» есть обидная для женщин шутка

В одной из серий мультсериала в книге, которую читает героиня, можно заметить цифры 5318008. Если вы наберете их на телефоне и перевернете его, то сможете прочитать слово boobies, что на английском языке означает сленговое название женской груди. Это старая сексистская шуточка программистов.

9. Создатели «Футурамы» изобрели новый алфавит

Рекламную надпись позади Бендера можно перевести как «Вкусные бургеры из человеческого мяса». Листовка в руках у Лилы означает следующее: «Хочешь подзаработать? Избавься от бесполезных стариков. А мы за это заплатим!»

На заднем плане в разных сериях мультфильма можно заметить надписи на «инопланетном» языке. Создатели мультсериала использовали 2 разных алфавита: первый напоминает латинский, а второй представляет собой сложный код, который использует логическое сложение. Такие надписи — еще один слой специфического юмора для тех фанатов, которые не ленятся расшифровывать сообщения.

10. Отношения Дафны и Фреда в «Скуби-Ду» были нежнее, чем нам казалось в детстве

В одной из серий Дафна отправляет Скуби-Ду и Фреда обыскивать 2-й этаж, а сама вместе с Велмой планирует проверить подвал. В мгновение ока появляется Фред и выдает странноватую пантомиму, которую вы можете видеть выше на картинке. После чего, покашливая, Дафна меняет решение и отправляется в подвал вместе с Фредом. Кое-кто усмотрел в этой сценке романтический подтекст.

11. В 1-й части «Шрека» спрятана очень черная шутка

В самом начале мультфильма на ярмарке, где продают сказочных существ, мы видим запертых в клетке медведей: папу, маму и их ребенка. Когда же вся фольклорная нечисть пришла на болото к огру, можно заметить, как горько плачут медведь и медвежонок. Чтобы понять, куда же делась медведица, нужно всего лишь внимательно посмотреть на картинку выше.

Бонус: Влас и Еник из шоу «Улица Сезам» все это время были не теми, кем казались

Марк Зальцман, один из главных сценаристов шоу, высказал в сети мнение, что Влас и Еник влюблены друг в друга. Компания-создатель Sesame Workshop парировала, что персонажи — старые добрые друзья, и только. В итоге социальные сети поделились на 2 полярных лагеря и ведут оживленные дискуссии.