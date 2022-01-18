11 популярных английских слов, из-за употребления которых на вас могут косо посмотреть за границей

Тех, кто надеется выучить иностранный язык раз и навсегда, ждет неизбежное разочарование. Увы, это невозможно. Язык непостоянен, и то, чему учили нас в школе, сегодня обретает новые смыслы или вовсе уходит из разговорной практики.

AdMe.ru следит за лингвистическими переменами. Мы разобрались в тонкостях современного английского, чтобы наши читатели не попадали впросак из-за неудачно выбранного слова.

Picture

Фильмы называли pictures в стародавние времена, когда кинематограф только появился в жизни людей. Сегодня этот вариант считается устаревшим и только прибавляет говорящему возраста. Дома и в кинотеатре смотрят films или movies.

Invalid

Слово invalid, которым еще не так давно называли людей с ограниченными физическими возможностями, все реже звучит в приличном обществе. Дело в том, что у него есть несколько значений. Одно из них — «несостоятельный». Вряд ли кому-то понравится, если его так назовут. А выражения disabled people или person with disability не вызовут косых взглядов. В конвенции ООН употребляется последний вариант — буквально «человек с инвалидностью». В этом словосочетании акцент сделан на человеке, а только потом на его особенности.

Old

Со словом old нужно быть осторожнее: им можно обидеть человека. Одни лингвисты предлагают термин people of advanced age. Другие высказываются в поддержку вариантов older people и seniors. Еще одно словосочетание для обозначения людей старшего возраста — people 50-plus.

Postman

Сегодня для обозначения профессий предпочтительно использовать гендерно-нейтральные слова. Так, например, почтальона следует называть не postman, а postperson. Но этот вариант не единственно верный. Термин mail carrier, вошедший в обиход, как только женщины начали работать на почте, давно применяется во всем англоязычном мире.

Television

Английский язык идет по пути упрощения. Длинные слова, которые были в ходу несколько десятилетий назад, укорачиваются для экономии времени. Так, например, сегодня никто не говорит television. Телевидение и телевизор называют коротко и ясно — TV.

Sick

Слово sick не отменили, не стоит переживать. Его все еще используют, когда говорят, что кому-то нездоровится. Только вот у него есть и другое значение, которое вошло в современный сленг. Люди обращаются к этому слову, когда хотят сказать, что они находят классными вещь или человека. Sick girl может оказаться заболевшей девочкой, а может — крутой девчонкой. Все зависит от контекста, поэтому не стоит им пренебрегать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Lesson

Мы привыкли называть урок, занятие или пару в университете lesson. Но носители языка для обозначения этих видов учебной деятельности используют слово class. А lesson имеет другое значение — это содержание занятия, те навыки и знания, которые вы осваиваете во время урока. Вы можете выучить урок — to learn a lesson и посетить занятие — to attend a class.

University

University — еще одно слово, все реже употребляемое в устной речи. Язык снова идет по пути упрощения и предлагает более короткий вариант — uni. Не стоит удивляться, если носитель языка назовет высшее учебное заведение колледжем. В американской культуре college — синоним существительного «университет». Для обозначения всех учебных заведений — обучают там школьников, преподают программу докторантуры или проводят курсы кройки и шитья — используется простое и привычное слово school.

Crazy

Еще недавно мы использовали crazy как синоним прилагательных «раздраженный» или «злой», забывая о его первоначальном значении. Crazy в переводе с английского — «безумный». Употребление этого слова в повседневной речи может не понравиться тем, кто страдает психическими заболеваниями. Люди, конечно, постоянно дают поводы, чтобы мы так и хотели назвать их crazy. Но чтобы не вызывать косых взглядов носителей языка, лучше рассказать в деталях, что же эти баловники натворили, чтобы вывести вас из себя.

Fine

Слово fine всегда ассоциировалось с крепким здоровьем, хорошим расположением духа и одобрительной оценкой человека или предмета. Но в сочетании с другими словами оно может приобретать и противоположное значение. Fine thing может оказаться неприятной вещью, fine time — неподходящим временем, а выражение I’m fine используют, когда хотят скрыть депрессию, тревогу и печаль.

Place

Если в русском языке местом можно назвать и кафе, и пространство, и кресло в зале, то в английском все несколько сложнее. Предложение «There’s a lot of place for a pool here» будет звучать нелепо. Если хотите сказать, что на участке найдется место для бассейна, лучше сказать «There’s room for a pool here». На этом тонкости не заканчиваются. В театре и кино зрители занимают seats согласно купленным билетам. А долгожданная встреча с подругой происходит в назначенном place, будь то ресторан или центральная площадь города.