11 популярных английских слов, из-за употребления которых на вас могут косо посмотреть за границей

Invalid

А выражения disabled people или person with disability не вызовут косых взглядов. В конвенции ООН употребляется последний вариант — буквально «человек с инвалидностью». В этом словосочетании акцент сделан на человеке, а только потом на его особенности.

Old

Со словом old нужно быть осторожнее: им можно обидеть человека. Одни лингвисты предлагают термин people of advanced age. Другие высказываются в поддержку вариантов older people и seniors. Еще одно словосочетание для обозначения людей старшего возраста — people 50-plus.

Postman

Television

Sick

Lesson

А lesson имеет другое значение — это содержание занятия, те навыки и знания, которые вы осваиваете во время урока. Вы можете выучить урок — to learn a lesson и посетить занятие — to attend a class.

University

Crazy

Fine

Place

Если в русском языке местом можно назвать и кафе, и пространство, и кресло в зале, то в английском все несколько сложнее. Предложение «There’s a lot of place for a pool here» будет звучать нелепо. Если хотите сказать, что на участке найдется место для бассейна, лучше сказать «There’s room for a pool here».

На этом тонкости не заканчиваются. В театре и кино зрители занимают seats согласно купленным билетам. А долгожданная встреча с подругой происходит в назначенном place, будь то ресторан или центральная площадь города.