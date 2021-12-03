11 остросюжетных книг с высоким рейтингом, которые трудно отложить в сторону, пока не перевернешь последнюю страницу

Загадочные преступления и семейные тайны, головоломки и распутывание их шаг за шагом: детективы и триллеры всегда привлекали множество читателей. Но как найти среди книг такого жанра действительно захватывающие?

Мы в AdMe.ru подобрали затягивающие истории с высоким читательским рейтингом, а некоторые из них также отмечены престижными наградами и премиями.

Хозяева джиннов Ф. Кларк Магия и детективная канва в этой истории переплетаются. Действие происходит в Каире в 1912 году. Пробит портал в измерение джиннов, и теперь магические личности живут рядом с людьми. Фатима эль-Шаарави — специальный следователь египетского министерства. Она одна из немногих женщин в мужской профессии, и для нее снова находится загадочное дело, которое никто не может распутать.Рейтинг: 10 из 10. Купить

Оффлайн Арно Штробель Цифровые технологии настолько глубоко вошли в современную жизнь, что иногда ломают ее, а потому цифровой детокс стал модным и востребованным. Такой вид отдыха в заброшенном отеле в горах решила попробовать группа из 11 человек. Они оказываются отрезанными от мира, а утром обнаруживают в доме нечто ужасное. Герои понимают, что маньяком может оказаться любой из них.Рейтинг: 9,66 из 10. Купить

Границы безумия Виктория Селман Профайлер полиции Зиба может составить психологический портрет преступника и помогает в его поимке. Однажды она едет в поезде, который неожиданно терпит крушение, и умирающая соседка просит ее найти того, кто это сделал. Зиба начинает расследование и понимает, что потянула за ниточки в деле серийного преступника, который уже отвел ей в своем сценарии определенную роль.Рейтинг: 9,59 из 10. Купить

Голод Алма Катсу На дворе 1846 год. 90 переселенцев отправляются в дорогу, не подозревая о том, что она приведет их вовсе не к лучшей жизни. С каждым днем путешествие становится все тяжелее, случаются ссоры и драки, всплывают грязные секреты. Напряжение нарастает, кажется, что зло буквально преследует группу. И это действительно так: нечто страшное живет в окрестных горах, и оно уже навряд ли успокоится.Рейтинг: 9,33 из 10. Купить

Мы начинаем в конце Крис Уитакер Винсент возвращается в родной город после 30 лет тюремного заключения, и его возвращение запускает цепь трагических событий. Лучший триллер 2020 года по версии изданий The Guardian, Daily Express, The Mirror.«Законченная и очень трогательная история преступления, наказания, любви и искупления», — The Guardian.«Эпическая драма и безусловный шедевр. Вряд ли мы прочтем нечто подобное в ближайшее время», — The Mirror.Рейтинг: 9,72 из 10. Купить

Идеальная ложь Джо Спейн Эрин переехала в Нью-Йорк, вышла замуж за полицейского и живет вполне счастливо, несмотря на опасную работу мужа. Но тот внезапно погибает, когда однажды утром к нему в дверь стучатся его сослуживцы. Позже вдова предстает перед судом, и ее обвиняют в убийстве супруга. Женщина понимает, что она не знала о муже буквально ничего, а тайн у него было предостаточно.Рейтинг: 9,33 из 10. Купить

Не доверяй никому Дебра Уэбб Керри — хороший полицейский, а еще она мама и женщина, которая пытается решить давние проблемы с бывшим мужем. К Керри с напарником попадает запутанное дело, которое неожиданно затрагивает ее личную жизнь. И теперь героине нужно раскрыть его еще и ради собственной выгоды, чтобы спасти свою семью и снова начать доверять жизни.Рейтинг: 9,17 из 10. Купить

Немые голоса Энн Кливз Инспектору Вере Стенхоуп по плечу любые сложные расследования. Но отдыхать от работы тоже нужно, и она решает позволить себе расслабиться. Именно с этого все и начинается, на ее долю выпадает такое дело, которое затрагивает ее жизнь, раскрывает шокирующую тайну. И поиск преступника будет нелегким...По данной книге сняли популярный сериал «Вера» (рейтинг IMDb — 8).Рейтинг: 10 из 10. Купить

Леопард Ю Несбё Детектив Харри Холе, известный по другим книгам писателя, с трудом оправившись после дела «Снеговика», отправляется в отпуск, но новое преступление вынуждает его вернуться. Ему снова придется погрузиться в сложное расследование и идти по следу безжалостного и очень хитрого преступника, который к тому же использует некое неизвестное оружие. Рейтинг: 9,43 из 10. Купить

Темные тайны Гиллиан Флинн Больше 20 лет прошло с момента страшного преступления, когда погибла семья Либби и в произошедшем обвинили ее 15-летнего старшего брата. Сегодня Либби за 30, она наконец-то решается с ним встретиться, чтобы понять, что же случилось в ту страшную ночь. В 2015 году по книге был снят одноименный фильм, главную роль сыграла Шарлиз Терон (рейтинг IMDb — 6,2).Рейтинг: 8,47 из 10. Купить

Головокружение Франк Тилье Талантливый альпинист, совершивший восхождение на самые сложные вершины, оказывается прикованным к скале вместе с двумя незнакомцами. Узники в ужасе, они не понимают, что с ними происходит и за что с ними так обошелся неведомый преступник. Как они будут действовать и на что пойдут, чтобы выбраться из смертельной ловушки?Рейтинг: 8,86 из 10. Купить

А какая из прочитанных за последнее время книг стала виновницей вашей бессонной ночи?