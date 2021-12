11 остросюжетных книг с высоким рейтингом, которые трудно отложить в сторону, пока не перевернешь последнюю страницу

Мы начинаем в конце

Крис Уитакер

Винсент возвращается в родной город после 30 лет тюремного заключения, и его возвращение запускает цепь трагических событий. Лучший триллер 2020 года по версии изданий The Guardian, Daily Express, The Mirror.«Законченная и очень трогательная история преступления, наказания, любви и искупления», — The Guardian.«Эпическая драма и безусловный шедевр. Вряд ли мы прочтем нечто подобное в ближайшее время», — The Mirror.Рейтинг: 9,72 из 10.