Как выглядят в жизни 11 главных красоток зимних Олимпийских игр

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в самом разгаре, и, несмотря на прохладную погоду, страсти на соревнованиях разгораются нешуточные. Полюбоваться можно как на сами состязания, так и на очаровательных спортсменок, выступающих в разных дисциплинах.

Мы уже писали о самых горячих спортсменах Олимпиады, ну а теперь и мужская половина редакции AdMe.ru сделала свой выбор и спешит рассказать о красавицах-спортсменках игр в Корее.

1. Анастасия Брызгалова, керлинг, Россия

Очарования 25-летней спортсменке из Санкт-Петербурга не занимать: как только на нее обратили внимание журналисты, девушка вмиг стала чуть ли не звездой. Многие пользователи интернета остались под впечатлением от естественной красоты Анастасии, а некоторые даже отметили ее сходство с Анджелиной Джоли и Меган Фокс. Как вы считаете, есть ли у них что-то общее?

2. Доротея Вирер, биатлон, Италия

Эта итальянка немецкого происхождения с легкостью может завоевать титул «самой красивой биатлонистки», как ее уже не раз называли журналисты и поклонники. Но на этом достоинства Доротеи не заканчиваются: на прошлых играх в Сочи девушка завоевала бронзовую медаль в эстафете и у нее есть все шансы на пьедестал в Пхенчхане.

3. Джейми Андерсон, сноуборд, США

Олимпийские игры в Корее стали для девушки по-настоящему триумфальными и принесли целых 2 золотые медали. Помимо сноуборда Джейми обожает йогу, а еще старается как можно больше времени проводить на природе.

4. Ангелина Гончаренко, хоккей, Россия

Хоккей уже давно перестал быть исключительно мужским видом спорта: теперь в него играют и такие красотки, как Ангелина Гончаренко. А в свободное от интенсивных тренировок время девушка любит путешествовать.

5. Силье Норендаль, сноуборд, Норвегия

Белокурая норвежка уже с 17 лет завоевывает медали на международном уровне. Сейчас девушке всего 24 года, и это уже вторые Олимпийские игры в ее карьере. Спорт далеко не единственное занятие в жизни девушки: совсем недавно Силье выпустила собственную линейку по-скандинавски простых и стильных колец, подвесок и серег.

6. Кайлани Крейн, фигурное катание, Австралия

Одно только участие в Олимпиаде стоило Кайлани немалых усилий: попробуй доказать, что в Австралии тоже умеют кататься на коньках. А еще любовь к зимним видам спорта у этой девушки явно в крови: помимо фигурного катания Крейн в редкие свободные дни занимается сноубордом.

7. Евгения Медведева, фигурное катание, Россия

Двукратная чемпионка мира и Европы, одна из лучших фигуристок-одиночниц и просто любимица публики Евгения Медведева имеет все шансы на победу в этой Олимпиаде. Многочасовые ежедневные тренировки и учеба в перерывах между ними занимают почти все ее время, но девушка находит минутку и для хобби: увлекается японской культурой и аниме.

8. Линдси Вонн, горнолыжный спорт, США

К своим 33 годам Линдси успела стать чуть ли не легендой и одной из самых титулованных спортсменок в своем виде спорта. Между прочим, это уже третья ее Олимпиада. Говорят, девушка планирует завязывать с профессиональным спортом, но скучать ей точно не придется: у Вонн уже сейчас множество контрактов с крупными брендами и масса приглашений на модные тусовки и мероприятия.

9. Тесса Вирту, фигурное катание, Канада

Тесса успешно выступает в танцах на льду: трехкратная олимпийская чемпионка вместе со своим партнером раз за разом устанавливает все новые и новые рекорды по количеству баллов. А после окончания спортивной карьеры девушка планирует получить степень в области психологии.

10. Саския Алусалу, конькобежный спорт, Эстония

На открытии игр девушке доверили почетную миссию: она выступила в качестве знаменосца сборной. Саския специализируется на длинных дистанциях, а кроме конькобежного спорта увлекается футболом и музыкой. Девушка, кстати говоря, умеет неплохо играть на скрипке.

11. Мэдисон Чок, танцы на льду, США

И снова фигурное катание: что поделать, если именно этот вид спорта собрал максимальное количество красивых девушек? Мэдисон выступает в танцах на льду и всегда привлекает внимание зрителей благодаря своей яркой внешности (здесь заслуга ирландско-гавайского происхождения). Помимо спорта девушка увлекается дизайном одежды, рисованием и ездой на мотоциклах.