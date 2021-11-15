10 вещей, на которых лучше не экономить, даже если соблазн велик

Бережливость — похвальное качество. Однако порой в погоне за выгодой мы забываем о том, что экономия полезна лишь тогда, когда она разумна. Это значит, что перед тем, как выбрать между дорогим и дешевым вариантом, необходимо продумать ситуацию на несколько шагов вперед. Чтобы не получилось так, что экономия оказалась мнимой, а уровень комфорта ощутимо снизился.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие вещи все-таки стоят того, чтобы потратить на них больше. И выяснили, что такой подход даже более рачительный, чем скрупулезный подсчет каждой копейки.

10. Лампочки

На первый взгляд, традиционные лампы накаливания стоят гораздо дешевле, чем светодиодные. Однако они потребляют больше энергии, что сказывается на счетах за электричество, и, что еще хуже, быстро перегорают и требуют довольно частой замены. Светодиодные же лампы служат гораздо дольше, что вполне оправдывает их более высокую стоимость, а главное — надолго избавляет от хлопот.

9. Пакеты для мусора

Дешевые мешки для мусора зачастую рвутся даже при попытке оторвать их от рулона, что уж говорить о том, что они совершенно не могут удержать более-менее внушительное количество мусора. В итоге часть из них отбраковывается сразу, а оставшиеся используются по двое, чтобы не порваться, что сводит всю экономию на нет. Конечно, это не означает, что нужно покупать строительные мешки для обычных бытовых нужд, но все же имеет смысл отдавать предпочтение более эластичным и прочным вариантам.

8. Сковороды

Срок службы недорогих кастрюль и сковородок крайне мал, потому что они изготавливаются из менее качественных материалов. Также они отличаются сомнительным антипригарным покрытием, которое довольно серьезно подвержено появлению царапин, ржавчины и дальнейшему отслаиванию. Все это приводит к тому, что вы вынуждены либо пользоваться посудой в таком виде, либо довольно скоро после покупки тратиться на ее замену. Более же дорогая посуда отличается качеством, долговечностью и простым обслуживанием.

7. Сумки

Недорогие сумки из некачественных материалов при активной носке довольно скоро лишаются своей привлекательности, преимущественно из-за облезания материала в разных местах. В итоге им довольно скоро требуется замена, что влечет за собой дополнительные траты. Чтобы выбраться из этого порочного круга, кажется, логичнее накопить на действительно качественную сумку и выбрать именно нейтральную модель, которая будет подходить ко всему и прослужит верой и правдой не один сезон.

6. Мыло

Кожа — самый большой орган человека, поэтому было бы глупо недооценивать уход за ней. В этой связи использование дешевого мыла — крайне сомнительная затея. Ведь такое средство обязательно нанесет по коже удар, например высушив ее или вызвав раздражение, что в итоге приведет лишь к гораздо более серьезным затратам на средства по уходу и лечебные процедуры. Между тем более дорогие аналоги, содержащие в составе увлажняющие и питательные ингредиенты, напротив, поддержат естественный масляный барьер и сохранят шелковистость кожи.

5. Тяжелое одеяло

Помните, как в детстве нас укрывали тяжелым одеялом в тихий час или ночью и все тело за считаные секунды расслаблялось? Определенно, этот эффект вкупе с успокоением нервной системы, уменьшением тревожности и улучшением настроения стоит своих денег. Считается, что утяжеленные одеяла вообще потенциально полезны для всех в современном мире, полном стресса. Фактически переплата за них — это вклад в собственное здоровье, а оно, в свою очередь, бесценно.

4. Душевая лейка

Еще одно необходимое вложение в душевное благополучие — качественная душевая лейка, ведь нахождение под широким и плотным потоком воды способно подарить настоящее блаженство. Учитывая, что большинство людей принимает душ каждый день, это относительно недорогой вклад в радикальное улучшение впечатлений и отдыха после тяжелого рабочего дня.

3. Наушники

Недорогие модели наушников могут привести к нарушениям слуха из-за неравномерного распределения звуков. Также плохое качество сборки и слабое шумоподавление вынуждают включать музыку громче, чем требовалось бы при использовании более дорогостоящих и качественных аналогов. Не говоря уже о том, что дешевые наушники приходится заменять гораздо чаще из-за всевозможных неисправностей.

2. Туалетная бумага

Дешевая туалетная бумага тоже создает лишь видимость экономии. Дело в том, что она, как правило, содержит меньше волокон, хуже абсорбирует влагу и имеет лишь один слой. Вкупе эти нюансы приводят к более расточительному использованию и, соответственно, к необходимости покупать ее больше и чаще, чем в случае с более дорогими вариантами.

1. Розетки

Многие домашние приборы печально известны тем, что потребляют большое количество энергии даже в выключенном состоянии. Умные Wi-Fi-розетки решают эту проблему и не только. С их помощью можно управлять устройствами через телефон, отслеживать потребление ими энергии, проверять, не забыли ли вы что-то выключить перед уходом, и даже создавать сценарии, при которых определенные приборы будут включаться и выключаться в заданное время.