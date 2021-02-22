10 вещей, которые позволяют себе скандинавские женщины, а другие стесняются

Женщины из стран Скандинавии давно приобрели мировое признание благодаря своей внутренней силе, естественной красоте и превосходному чувству стиля. Казалось бы, все просто: они очень любят и ценят себя. Но, если копнуть чуть глубже, становится ясно, что за их привычными, будничными ритуалами скрывается целая философия.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, в чем заключаются принципы жизни современной скандинавской женщины.

Проявляет инициативу и на работе, и в личной жизни

Скандинавская женщина имеет четкую позицию как в профессии, так и в любви. На работе она не уступит мужчине желаемую должность. А в завязывающихся романтических отношениях не будет ждать у моря погоды: без стеснения начнет переписку, пригласит на свидание или заговорит о свадьбе. Со шведскими женщинами легко общаться. Они уверены в себе и держатся на равных с любым мужчиной. © Chris Ebbert / Quora

Не свыкается с ролью домохозяйки

Обязанности по дому и воспитанию детей в семье распределены по справедливости: шведка не проведет свой выходной наедине с кастрюлями или шваброй, пока ее муж будет переключать каналы, лежа на диване. Семейные отношения строятся с учетом интересов обоих супругов. Например, с детьми зачастую сидят отцы. В Швеции мужчинам также полагается 90 дней декретного отпуска. Правительство стремится предоставить мужчинам и женщинам одинаковые шансы на высокий заработок и карьеру.

Не стесняется своего возраста

Скандинавки не прибегают к инъекциям и пластике, не выдергивают каждый седой волос и вряд ли имеют в гардеробе утягивающее белье. Они считают, что у всех жизненных этапов есть плюсы, и наслаждаются собой в любом возрасте. Зрелые датчанки признаны самыми счастливыми в Европе. Ученые объясняют это тем, что с возрастом люди осознают, что именно делает их счастливыми, и живут в соответствии с этим, а не с тем, чего от них ожидают другие. Красота изнутри. Шведские женщины стареют красиво. По количеству привлекательных женщин в возрасте 30–35 многие европейские страны могут конкурировать со Швецией, но в категории 30–50 лет она лидер. © Anonymous / Quora

Не гонится за модой

Скандинавки не стремятся постоянно обновлять гардероб: они не охотятся за очередной парой брюк или юбкой, актуальной в этом сезоне. Они склонны приобретать дорогие, универсальные вещи высокого качества, которые идеально сочетаются друг с другом. Это базовая одежда с четкой линией кроя, которая может стоить немалых денег благодаря натуральным материалам в своем составе. Девушки Норвегии любят вещи из шерсти: вязаные предметы премиум-качества — незаменимые элементы их повседневного стиля.

Не готовит много и долго

Сложные, изысканные блюда скандинавки успешно заменяют бутербродами. Матпакке — норвежская традиция упаковки обеда в вощеную бумагу, которая возникла еще в 1930-х годах из программы питания для школьников. Такими бутербродами можно быстро перекусить, потратив оставшееся от обеда время на отдых. Норвежцы худые, потому что их еда просто не такая аппетитная. У большинства из них бутерброд на завтрак, бутерброд на обед и вареный картофель с лососем на ужин. © Zelma Sedano-Hagberg / Quora

Не выходит из себя и не рубит с плеча

Хладнокровные потомки викингов никогда не устраивают сцен и разрешают конфликты с помощью рассудительного разговора. С одной стороны, такая сдержанность делает общение с ними очень комфортным и предсказуемым. А с другой — воспринимается многими как холодность и замкнутость, потому что усложняет распознавание их истинных эмоций.

Не забывает одеваться по погоде

Наверное, в жизни каждой девушки был период зимних прогулок без шапки, в короткой юбке и капроновых колготках. В Скандинавии так одеваться не принято. Для девушек там составлять стильные образы в холодную погоду — отдельный вид искусства. Они обожают все теплое: пуловеры, пальто, объемные шарфы, шапки и варежки.

Не занимается спортом только ради общественного мнения

В Скандинавии важно не изнурять себя тренировками, а получать от них настоящее удовольствие. Душному залу девушки предпочтут катание на лыжах или пешую прогулку. Не зря скандинавская ходьба набирает популярность во всем мире — она не только активизирует мышцы ног, улучшает работу легких и сердца, но еще и гарантированно поднимает настроение.

Не кичится шикарными украшениями

Если украшения — то очень минималистичные. Никакой огромной бижутерии и золотых комплектов. Повседневные украшения стильные, универсальные и вне трендов — скандинавки могут носить свои любимые серьги на протяжении многих лет. Обручальное кольцо с большим бриллиантом — это ненормальное для Швеции явление. Традиционно во время помолвки пара выбирает простые кольца. Уже на свадьбе невеста получает красивое кольцо с бриллиантом менее 0,3 карата (все, что больше, выходит за рамки приличия). Жених же использует на церемонии обручальное кольцо повторно. © Maya Gustafsson / Quora

Не выходит замуж только потому, что «так надо»

Девушки Скандинавии ценят собственную свободу. Женщина может иметь ребенка, не быть замужем и чувствовать себя абсолютно счастливой. Правительство Швеции принимает меры, стимулирующие рождаемость и поддерживающие одиноких родителей. Некоторые шведки не считают брак обязательным этапом отношений. Они продолжают жить с партнером на условиях соглашения, признанного шведским правительством, и имеют определенные права. © Maya Gustafsson / Quora