10 стильных вещей для девушек с большой грудью (С ними все заметят ваши красивые глаза)

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Казалось бы, какие проблемы могут быть у девушек с пышным бюстом? Подруги завидуют, мужчины восхищаются, а ты живешь и радуешься. Но быть счастливой обладательницей большой груди приятно ровно до того момента, когда ты оказываешься в примерочной магазина и понимаешь, что одежда для обычных женщин тебе не подходит.

Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем, с какими проблемами сталкиваются девушки с пышными формами. Специально для обладательниц большой груди мы подобрали 10 вещей, которые помогут сделать гардероб модным и удобным одновременно.

1. Винтажные платья и комбинезоны

Винтаж всегда актуален, он придает образу загадочность и романтичность. А еще отлично смотрится на девушках с пышной грудью, потому что винтажные платья подчеркивают талию, делают ее уже, создают силуэт в форме песочных часов. Грудь при этом визуально выглядит более подтянутой. Как говорит модель Сара Стефанс, обладательница бюста размера 34D, винтажные платья и их покрой больше приспособлены для девушек с большой грудью, для их изгибов. Сара сетует, что в обычном платье она выглядит как прямоугольник. Из винтажных направлений девушкам с пышной грудью больше всего подойдет мода 50-х, 60-х и 70-х годов. Вспомните элегантные костюмы и платья с силуэтом «песочные часы».

2. Блузка или жакет с акцентом на талию

Именно такой покрой блузок, по мнению редактора издания Popsugar Fashion Сары Василек, оттягивает излишнее внимание от груди. Пояс смещает акцент на талию, создает силуэт в форме песочных часов, который почти всегда смотрится беспроигрышно и делает фигуру более хрупкой, женственной. А свободная блузка, наоборот, скрадывает фигуру, создает массивный прямоугольный силуэт и визуально выдвигает на первый план большую грудь.

3. V-образное декольте и круглый вырез

V-образный вырез красиво обрамляет грудь, делает ее более подтянутой и визуально уменьшает. А глубокий круглый вырез смещает акценты. Клэр Сульмерс, писательница и модный блогер с размером бюста 34G, признается: зимой она обычно носит водолазки, а летом отдает предпочтение именно V-образному вырезу и футболкам с круглым вырезом. Клэр объясняет: чтобы одежда сидела идеально, ей часто приходится идти на хитрости. Например, с обратной стороны подшивать на рубашку кнопки, потому что одни только пуговицы не могут удержать ее грудь. Или покупать обычное платье, а в придачу к нему — точно такой же кусок ткани, и отдавать их в ателье, чтобы одежде добавили нужный объем сверху. Кстати, советуем присмотреться к платьям и комбинезонам в бельевом стиле а-ля халат. У нарядов такого фасона вы сами сможете регулировать глубину выреза и подобрать самый комфортный для вас вариант.

4. Юбки и шорты с высокой талией

Такие вещи по-прежнему в тренде, многие звездные обладательницы пышного бюста активно их эксплуатируют. Например, Ким Кардашьян или Кайли Дженнер. Завышенная талия визуально уравновешивает фигуру, и грудь уже не выглядит такой тяжелой.

5. Кофты и топы без пуговиц

А кому, в конце концов, вообще нужны эти пуговицы, если они с трудом сходятся на груди и делают ее визуально еще больше? Кейт Гриффин, основательница и автор журнала для современных деловых женщин Corporette, советует отказываться от рубашек и блузок на пуговицах и заменять их женственными блузками с рюшами, кружевами и жабо. Если же у вас строгий дресс-код или вам жизненно необходимо облачиться в пиджак или рубашку на пуговицах, исправить ситуацию поможет изящная шелковая майка или топ — наденьте их под низ и расстегните несколько пуговиц.

6. Простые платья без декора

Кейт Гриффон рекомендует девушкам с пышным бюстом избегать платьев и кофточек со всевозможными драпировками, стразами и декором, особенно если они перекрещиваются или переплетаются на груди. Так бюст визуально становится еще объемнее. Выбирайте платья и блузки прямого, четкого кроя без лишних украшательств. И лучше, если они будут из плотной, даже жесткой ткани: такой материал лучше поддерживает грудь и создает четкий силуэт.

7. Длинный блейзер

Забудьте об укороченных кардиганах и болеро, которые смещают акцент в сторону груди и визуально делают верх фигуры более массивным. Длинный блейзер — стильное решение для девушки с пышным бюстом. А еще на нем нет пуговиц, и это — минус одна вечная головная боль. Редактор и блогер Джина Маринелли рассказывает, как правильно подобрать блейзер. Трюк состоит в том, чтобы искать самые чистые, самые простые и вытянутые линии. И силуэт, который удлинит ваш торс. Тогда грудь не будет казаться слишком большой.

8. Не только вертикальные, но и горизонтальные полоски

Это только кажется, что лишь вертикальные полоски стройнят. Если фасон платья подобран правильно, то горизонтальные полоски отсекают все лишнее, лаконично подводят черту там, где надо. Берите пример с Памелы Андерсон — уж она-то знает, как красиво «упаковать» большую грудь. Актриса давно сменила красный купальник на короткие закрытые платья по фигуре. Минимум деталей, строгий силуэт и те самые полоски.

9. Водолазки

Многие обладательницы пышного бюста боятся водолазок, потому что верх в них кажется слишком массивным. Но это смотря с чем ее сочетать и как носить. Во-первых, выбирайте водолазки из плотной ткани. Тонкий трикотаж действительно смотрится не очень удачно. Любые орнаменты, узоры, которые могут предательски растянуться на груди, исказив рисунок, — тоже сразу нет. А вот плотные однотонные водолазки — совсем другое дело. А еще попробуйте обыграть водолазку необычным способом. Наденьте ее под платье с большим вырезом, к примеру. Под то самое, которое вы все не решаетесь надеть. Только следите за тем, чтобы ткани платья и водолазки сочетались по фактуре.

10. Обтягивающая одежда вместо мешковатой

Обладательницы пышного бюста часто думают, что мешковатая одежда свободного покроя поможет им скрыть большую грудь. На самом деле все наоборот: такая одежда делает фигуру еще более массивной, добавляет объема. Поэтому не стесняйтесь деликатно подчеркнуть свои формы. Например, с помощью строгой рубашки или блузки по фигуре.

А вам знакомы проблемы девушек с большой грудью? Считаете ли вы, что им сложнее подобрать одежду, чем тем, у кого грудь среднего размера? А если вы обладательница пышного бюста, то поделитесь с нами в комментариях своими советами, как вам удается выглядеть стильно.