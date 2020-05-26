10 вещей, которые доказывают, что у Анджелины Джоли золотое сердце

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Она понимает страдания других и стремится изменить мир к лучшему. Вот уже около 20 лет Анджелина Джоли делает все возможное, чтобы помогать беженцам, бороться с бедностью и сохранять природу. При этом она никогда не забывала быть любящей и заботливой матерью.

Редакция AdMe.ru восхищается всем, что эта знаменитая актриса сделала для мира, и хочет рассказать вам часть ее истории. Устраивайтесь поудобнее и слушайте.

Все началось с Лары Крофт

В 2000 году Анджелина Джоли отправилась в Камбоджу, чтобы сняться в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». В то время страна переживала гуманитарный кризис, и это произвело огромное впечатление на молодую актрису. Она начала проводить свои собственные исследования, выявляя проблемы в местах по всему миру и интересуясь вопросом беженцев. Позже она посетила более 30 стран, оказывая гуманитарную помощь нуждающимся людям и жертвуя деньги. Анджелину даже назначили послом доброй воли ООН.

Она любит природу не меньше, чем человечество

Она усыновила своего первого ребенка из камбоджийского детского дома. При этом актриса стремилась сохранить его связь с родиной и поэтому приобрела там дом. Оказалось, что эта собственность находилась недалеко от национального парка Самлоут, который наводнили браконьеры, поставившие под угрозу исчезновения редкие виды животных. Анджелина решила купить 60 000 гектаров этого парка и создала красивый заповедник дикой природы. Он получил название Фонда Мэддокса Джоли-Питта.

Правительство Камбоджи не могло проигнорировать ее действия и наградило Джоли гражданством Камбоджи.

Она приходит на помощь беженцам

С тех пор как в 2001 году Анджелина присоединилась к ООН, она непрерывно работает, чтобы помогать нуждающимся. К числу этих людей относятся беженцы. Актриса лично посещает их лагеря в разных странах, помогает улучшить условия жизни и оказывает гуманитарную помощь. Джоли также помогает строить школы и медицинские учреждения для репатриантов.

К примеру, в 2010 году Анджелина пожертвовала $ 75 000 и открыла начальную школу для девочек в Танги, Афганистан. Она обеспокоена тем, что у афганских девушек не было возможности получить надлежащее базовое образование. Эта школа стала далеко не единственной, которую актриса открыла в этой стране.

Она поддерживает не один, а несколько фондов

Анджелина неустанно борется за возможность улучшить самые разные сферы жизни людей. Помимо беженцев, ее внимание сосредоточено на сборе денег и повышении осведомленности для борьбы с раком, она стремится к ликвидации крайней нищеты. Вместе с другими известными людьми актриса поддерживает социально уязвимых детей и сирот, обеспечивая им поддержку в области здравоохранения, образования и психосоциальной адаптации.

В общей сложности Джоли содействовала примерно 29 различным фондам и организациям, нацеленным на обеспечение мира, образования и здравоохранения.

Она активно борется за женские права

Джоли стремится позаботиться о женщинах, которые пострадали от сексуального насилия в зонах военных действий. Она считает важным искоренить это явление, ведь оно разрушает жизни женщин, их семьи и общины. Стремясь защитить женщин, она выступила с инициативой по предупреждению сексуального насилия, направленной на расследование этих преступлений и принятие мер против них.

Она напоминает женщинам, как важно их здоровье

Актриса потеряла мать и тетю из-за рака молочной железы. К сожалению, у Анджелины также были высокие шансы подвергнуться этой болезни. Она решилась на профилактическую двойную мастэктомию. После этого актриса открыто выступила, рассказав о своей операции и личном опыте и убеждая женщин пройти тестирование вовремя.

Она без колебаний жертвует деньги на благотворительность вне зависимости от суммы

В 2008 году Анджелина и Брэд с нетерпением ожидали рождения близнецов. Нокс Леон и Вивьен Маршелин Джоли-Питт родились в августе того же года, и многие журналы пытались получить эксклюзивные фотографии из первых рук. Журналы People и Hello! решили объединиться и купили фотографии за $ 14 млн! Все эти деньги отправились в Фонд Джоли-Питта.

Она помогает устранить последствия катастроф

В 2011 году смертоносный торнадо уничтожил около 8 000 домов и 400 предприятий в Миссури. Анджелина вместе со своим бывшим мужем Брэдом Питтом пожертвовала $ 500 000 от Фонда Мэддокса Джоли-Питта, чтобы помочь восстановить город. До этого, в 2010 году, на Гаити произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни многих людей, и супруги пожертвовали $ 1 млн на помощь пострадавшим.

Она продолжает вдохновлять детей

Ее дочь Захара Марли Джоли-Питт вместе со знаменитым ювелиром Робертом Прокопом создала свою собственную коллекцию ювелирных изделий «Коллекция Захары». Так же, как и ее мать, Захара перевела все деньги, заработанные на продаже коллекции, некоммерческой организации, обеспечивающей временное жилье пострадавшим женщинам и детям.

И, в свою очередь, вдохновляется ими

Она делает все, чтобы быть лучшей мамой для своих любимых детей. Так как ее сын Мэддокс без ума от самолетов, она научилась летать! Таким образом актриса хотела стать настоящей героиней для своего сына.