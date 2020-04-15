10 российских актеров, которые сумели сыграть исторических личностей так, что все поверили

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Долгая работа актера стоит за тем, чтобы вжиться в роль исторического персонажа. Зритель должен поверить, что личность была именно такой, и узнать о ней что-то новое. Не всегда режиссеры ставят перед собой задачу показать реальные исторические события. Но всегда хотят передать характер, дух эпохи и энергию людей, которые в ней жили.

Мы в AdMe.ru c удовольствием посмотрели на актеров, которым удалось передать харизму и силу известных личностей, оживить их для современного зрителя.

1. Сергей Безруков в роли Сергея Есенина

Сериал о жизни Сергея Есенина был снят по произведению Виталия Безрукова. В нем показаны и настоящие исторические события, и конспирологическая версия смерти великого поэта. Сергей Безруков отмечал, что ему хотелось развеять стереотипы о характере поэта, о том, что он был лишь скандалистом, гулякой, хулиганом. Показать, против чего он выражал протест и боролся.

2. Марина Александрова в роли Екатерины ll

В сериале «Екатерина» о судьбе российской императрицы, начиная от ее восхождения на престол, заглавную роль сыграла Марина Александрова. Она описывала свою героиню невероятно волевым человеком, которому выпало множество испытаний. Но императрица всегда знала, как поступить, хотя бывала и уязвимой, и слабой.

3. Ольга Погодина в роли Маргариты Назаровой

Сериал «Маргарита Назарова» рассказывает о жизни известной цирковой артистки, актрисы, укротительницы тигров. Сюжет был максимально приближен к настоящей биографии Назаровой, но имел место и художественный вымысел. Актеры множество цирковых трюков исполняли без дублеров. А Ольга Погодина даже была внесена в Книгу рекордов России за исполнение трюка «голова дрессировщика в пасти тигра».

4. Дмитрий Дюжев в роли Петра I

В исторической драме «Тобол» Дмитрий Дюжев убедительно сыграл противоречивого российского императора. Он отмечал, что, кроме характера своего героя, изучал и физические данные. Так, например, ему пришлось полгода сбривать волосы на голове, чтобы сохранить высокий петровский лоб. А чтобы показать походку Петра, актер просил художников по костюмам сшить обувь на несколько размеров меньше. У царя был маленький размер ноги (37) в сравнении с ростом (2,4 м).

5. Чулпан Хаматова в роли Марии Достоевской

В сериале «Достоевский» о жизни русского писателя Чулпан Хаматова сыграла его первую жену Марию. Актриса рассказывала о том, что она старалась показать нездоровую натуру Марии Исаевой и то влияние, которое она оказала на жизнь писателя.

6. Ирина Пегова в роли Зои Федоровой

Сериал «Зоя» основан на реальных событиях жизни заслуженной артистки РСФСР Зои Федоровой. Она сыграла много ярких ролей. Жизнь актрисы закончилась трагично, и именно о загадке ее смерти снят сериал. Ирина Пегова не сразу приняла роль, потому что в биографии актрисы было много такого, что было ей не близко в силу характера.

7. Владимир Яглыч в роли Григория Потемкина

Роль героя сериала «Екатерина» Григория Потемкина досталась харизматичному актеру Владимиру Яглычу. Вживаться в образ актеру пришлось в том числе испытывая неудобства, ведь практически все сцены он играет с закрытым глазом.

8. Анна Снаткина в роли Натальи Гончаровой

В сериале «Пушкин. Последняя дуэль» Анна Снаткина сыграла в паре с Сергеем Безруковым. Она рассказывала о том, что об этой роли мечтала давно, потому как и пушкинское время, и личность Натальи Гончаровой ей очень близки и интересны. «Снимаясь в фильме про Пушкина, я явственно осознала, что уже жила в этой эпохе и была очень близко знакома с Натальей Гончаровой», — делилась актриса.

9. Евгений Дятлов в роли Валерия Чкалова

В сериале о жизни советского летчика-испытателя Валерия Чкалова и неизвестных фактах его биографии главную роль сыграл Евгений Дятлов. «Таких людей играть очень трудно. Самое интересное и сложное — это характер Чкалова, он был непростым человеком. С другой стороны, в то время быть летчиком значило гораздо больше, чем сейчас», — поделился актер.

10. Александр Петров в роли Николая Гоголя

По задумке режиссера сериала «Гоголь», у актера не должно было быть сильного внешнего сходства, он должен был постараться «донести органику образа без маски». Особый грим не использовался. Александр Петров отмечал какую-то удивительную энергетику на съемочной площадке, «шлейф роли», например, когда он надевал парик, у него учащалось сердцебиение.