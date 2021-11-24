10 профессий, которые в прошлом были популярны, а сегодня не верится, что они вообще существовали

Появление электричества, развитие медицины, да и в целом изменение образа жизни современных людей стало причиной исчезновения многих профессий. Некоторые из них кажутся комичными, другие вызывают смешанные чувства, а в существование третьих и вовсе не верится. Будильщики, пожиратели грехов, мадларки — сегодня такие профессии нам в диковинку, а несколько десятков или сотен лет назад они были довольно популярными.

Мы в AdMe.ru составили список самых странных исчезнувших профессий, которые сейчас можно увидеть только в старых фильмах или на картинах.

Пожиратель грехов

Неизвестно, когда эта профессия появилась, но просуществовала она вплоть до XX века. Пожирателем грехов считался человек (обычно им был нищий или бродяга), который во время траурной церемонии перед похоронами съедал ритуальную еду с груди покойного, тем самым забирая его грехи себе и позволяя его душе попасть на небеса. Такой ритуал производился, когда человек умирал внезапно и священник не успевал при жизни отпустить ему грехи. Эта традиция была распространена в Великобритании, в частности в Уэльсе и приграничных с ним английских графствах. Она проводилась и на материковой части Европы: например, на Балканском полуострове, в Баварии и Нидерландах этот обычай исполнялся близкими родственниками.

Будильщик

Эта профессия возникла во время промышленной революции в конце XVIII — начале XIX веков и была распространена в Великобритании и Ирландии. Механический будильник в то время еще не был изобретен, и людям как-то нужно было вовремя просыпаться и идти на работу. Поэтому профессия будильщиков стала очень востребованной. Будильщики вооружались дубинками, чтобы будить стуком в дверь жителей первых этажей, и длинными легкими палками из бамбука с металлическими наконечниками — для тех, кто жил выше. А кто-то из них использовал длинные полые палки, из которых они стреляли в окна горохом. За это они получали небольшую плату.

Мальчики-пинсеттеры

На заре боулинга еще до изобретения механического пинсеттера, который автоматически расставляет кегли в их исходное положение, эту работу выполняли специально обученные мальчики. Их называли пинбоями. Им приходилось собирать сбитые кегли, вручную расставлять их и возвращать шары для боулинга игрокам. Работа была тяжелой и низкооплачиваемой. В 1936 году Готфрид Шмидт изобрел механический пинсеттер, который все же требовал вмешательства человека, но вскоре и он был заменен автоматическим механизмом.

Фонарщик

С появлением первых уличных фонарей в XVIII веке профессия фонарщиков стала довольно востребованной и просуществовала вплоть до конца XIX века, когда на смену масляным и газовым фонарям пришли электрические. В обязанности фонарщиков входило зажигать уличные фонари ночью и тушить на рассвете. Фонарщики также отвечали за чистку, обслуживание и ремонт ламп.

Ловцы собак при церквях

В Англии в XVI–XIX веках бродячие собаки стали большой проблемой для церквей. Псы толпились на их входе или даже внутри и нападали на священников во время службы. Поэтому церковь нанимала ловцов собак, в обязанности которых входило отгонять бродячих псов от зданий. Нередко животные приходили туда вслед за своими хозяевами, но зачастую начинали шуметь и драться. Тогда в ход вступали ловцы собак, которые выгоняли их из церкви.

Сборщик пиявок

С античных времен врачи использовали один из методов лечения болезней, который назывался кровопусканием, в том числе с использованием пиявок. К середине XIX века их сбор превратился в целую отрасль, что и привело к появлению этой профессии. Практикующим врачам достать пиявок было нелегко, поэтому этим занимались специально нанимаемые ими сборщики. Обычно их собирали бедные женщины, приманивая их к себе в прудах или болотистых местностях, где пиявок было больше всего. Но уже к началу XX века эта отрасль пришла в упадок, так как действенность такого лечения начали ставить под сомнение из-за большего вреда: сбор пиявок в дикой природе повышал вероятность заражения крови и передачи микробов. Большей частью на это повлияли работы немецкого врача и ученого Рудольфа Вирхова.

Ледорез

Торговля льдом зародилась в США в 1800 году, затем стала популярной и в Европе, просуществовав до 1920-х годов, пока механическое охлаждение его не вытеснило. Лед использовался для хранения продуктов в теплую погоду как крупными фермерами, так и небольшими хозяйствами.

Ледорезы использовали большие ручные пилы для его добычи с поверхности озер и рек. Они разрезали лед на небольшие бруски и грузили на повозки с лошадьми. Собранный лед хранился на складах, которые назывались ледяными домами. Оттуда он экспортировался в другие регионы США и Европы.

Ледяные дома были своего рода подземными камерами, в которых лед мог храниться в течение всего года, а чтобы предотвратить его таяние, использовались сено и опилки для изоляции льда.

Крысолов

Крысы всегда были разносчиками болезней и разорителями зернохранилищ, и в Европе прошлых столетий было важно держать под контролем их популяцию. Поэтому часто нанимали профессиональных крысоловов, которые брали ежегодную плату, чтобы избавить фермерские владения от нашествия крыс. В Великобритании XIX века использовали специально обученных грызунов и гончих, а также натирали свою одежду маслом тимьяна и аниса, запах которого привлекал животных. Одним из самых знаменитых крысоловов стал Джек Блэк, который служил при дворе королевы Виктории. Большей частью он занимался отловом грызунов, которых потом использовали в крысиных боях — популярном в то время виде спорта.

«Будитель лентяев»

Еще одна профессия, которая появилась в британских церквях XVIII века, в наше время исчезла за ненадобностью. Так называемые «будители лентяев» следили за тем, чтобы прихожане церкви не засыпали во время службы. У них были длинные палки с латунными наконечниками или лисьими хвостами. Если они видели заснувшего мужчину, то касались наконечником его головы, чтобы разбудить. Женщин же они щекотали лисьим хвостом по лицу.

Мадларк

В Великобритании в XVIII и XIX веках мадларками называли бедняков, которые обыскивали илистые берега Темзы в поисках драгоценностей и других ценных предметов, которые могли продать и немного заработать. В переводе с английского mud означает «грязь», а lark — «забавляться, веселиться». Но забавным это занятие точно нельзя назвать, ведь им приходилось целыми днями стоять по колено в грязи, а доход от этого занятия был очень скудным. К началу XX века эта профессия уже изжила себя и считалась незаконной. А в 1930-х годах мадларками начали называть детей в купальных костюмах, которые во время летних каникул выпрашивали у прохожих монеты, просили их кидать в грязь, а потом к удовольствию наблюдавших доставали их оттуда.

А в наше время в Лондоне вновь появились мадларки, но уже вооруженные металлоискателями. Но, в отличие от своих бывших коллег, для проведения поисков на берегах Темзы им нужно было получить специальную лицензию Управления Лондонского порта. Но с 2016 года такая деятельность вовсе запрещена без разрешения владельца земли, на которой производятся поиски, так как каждый участок береговой линии Темзы кому-то принадлежит. Были случаи, когда в прибрежном иле находили предметы, представляющие археологическую ценность. Тогда их причисляли к сокровищам, согласно Закону о сокровищах 1996 года, или передавали на изучение и оценку по Программе портативных древностей, проводимой Британским музеем для регистрации растущего числа небольших археологических находок, обнаруженных представителями общественности.