10 привычных вещей, истинное назначение которых может смутить человека XXI века

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Вряд ли сейчас можно найти квартиру, в которой нет таких вещей, как диван, шкаф или кровать. Между тем когда-то наши предки использовали их несколько иначе, чем это делаем мы.

Мы в AdMe.ru захотели узнать чуть больше о быте давно минувшего времени. Предупреждаем: после прочтения статьи вы, вероятно, не сможете заходить в общественный туалет без нервного хихиканья.

Возлежать на диване могли только привилегированные особы

Считается, что первые диваны в Европе были введены в обиход древними римлянами как застольные ложа для чревоугодия, принятия гостей и неторопливых бесед. На диванах сидели только богатые мужчины. Для женщин и рабов делали каменные скамейки. На них же ютились и дети.

В шкафу наши предки хранили совсем не то, что мы

Предполагается, что первыми додумались до «ящика с крышкой» жители стран Ближнего Востока, а у них это знание потом переняли греки и римляне. А уже в Риме был изобретен ларарий — еще один дальний родственник современного шкафа. Он представлял собой нишу в стене, закрытую дверцами. Хранили в ларарии вовсе не продукты и даже не одежду — это было место для сакральных предметов, среди которых были изображения богов; куклы девушек, вышедших замуж; срезанные локоны юношей, которые прошли посвящение в мужчины.

Вилку считали происками темных сил

Вилки в качестве личных столовых приборов начали использовать в XI веке в Византии. Изначально было только 2 зубчика, которыми накалывались куски еды. Для зачерпывания пищи вилку не использовали. Интересно, что ее вообще поначалу считали орудием дьявола и всячески препятствовали проникновению ее в массы. Например, византийская принцесса Мария Аргира, достав вилку на свадебном пиру, подверглась всеобщему осуждению. Девушку обвинили в том, что она чурается брать еду пальцами, используя вместо них чужеродный предмет. Впрочем, со временем вилка прочно вошла в обиход знати, а бедняки еще долгое время продолжали есть руками.

Зонты могли носить только представители власти, но защищались они вовсе не от дождя

Первые зонты предназначались для защиты от солнца. Изобрели их примерно в XI веке до нашей эры в Китае или Египте. В обоих государствах зонт считали символом власти, поэтому пользоваться им могли только царственные особы и их приближенные. Интересно, что в то время зонты весили около 2 кг, а их высота достигала 1,5 м.

На кровати спали вповалку

Вплоть до XIX века кровати были не особенно распространены, даже в среде богатых людей. Спали на сене, на рабочем месте, на лавках и сундуках. Когда же этот предмет мебели прочно занял свое место в быту, его использовали несколько иначе, чем сейчас. На кровати спали вместе хозяева и гости. При этом посередине всегда лежали женщина и ее муж. Это было нужно, чтобы получить хоть какую-то возможность исполнить супружеский долг. Одиночные кровати были не в фаворе, поскольку в те времена протопить каждую комнату в доме было затруднительно — теплее оказывалось спать в компании.

Пуговицы использовались как украшения

Древнерусские пуговицы в виде миниатюрных гирь.

В древности пуговицы долгое время считались украшением для одежды, а их функцию успешно выполняли всевозможные завязки и пряжки. Только в 2000 году до нашей эры появились первые пуговицы с петлями для застегивания одежды. Их делали из камня.

Удлиненные ложки появились благодаря моде на большие воротники

В начале XVII века в Европу пришла мода на огромные воротники-жабо. Кроме пышности и величия этот аксессуар принес немало проблем своим обладателям: они не могли донести ложку до рта. Тогда придумали удлиненный вариант этого прибора — вроде тех ложечек, которые мы сейчас используем для мороженого или коктейлей.

Наручные часы назывались «браслетами» и использовались исключительно женщинами

В 1571 году английская королева Елизавета Первая получила в подарок наручные часы. С этого времени и вплоть до ХХ века часы называли «браслетами», а носили их только дамы. Мужской вариант этого аксессуара вошел в моду в начале 1900-х годов. Первое время их носили военные, поскольку во время боевых действий карманными часами было неудобно пользоваться.

Первые балконы использовали как военные укрытия

В XI веке при осаде замков балконы использовали как укрытия для стрелков. Было удобно целиться во врагов с высоты, обзор у стрелка был хороший (в отличие от бойницы, например), а нижняя часть тела надежно скрывалась за толстыми стенками.

Над каждым сидением в туалете висела веревка, но не для смыва

Первые общественные туалеты были открытыми комнатами без перегородок. Обычно в них не было окон, так что полумрак позволял сохранить хоть какую-то анонимность. Кроме того, считается, что уборные не делились на мужские и женские, а предназначались сразу для обоих полов. Над каждым сидением висела веревка. Но она использовалась не для смыва. Человек дергал за нее в том случае, если проваливался в отверстие в скамье. А случалось это часто, поскольку общественные туалеты порой посещали подвыпившие люди. Схватившись за веревку, они могли сами себя вытащить. В противном случае приходилось звать на помощь.

А вы знаете, как использовались в древности другие предметы, без которых мы сегодня совершенно не можем обойтись?