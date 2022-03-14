10 приемов дизайна, которые постепенно уходят в прошлое, хотя еще вчера они радовали многих

Постоянно обновлять интерьер согласно тенденциями затратно, да и бежать вслед за модой — дело неблагодарное, ведь она меняется так быстро, что уследить не успеваешь. Но все-таки иногда хочется дополнить или заменить в своей квартире или доме морально устаревшие вещи. Но за что браться — разбегаются глаза. То ли заменить мягкую мебель, то ли купить новые декоративные элементы, то ли вообще оставить все как есть.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие же еще недавно популярные вещи хорошо бы заменить, если вы все-таки пришли к мысли обновить интерьер.

Чехлы и накидки на мебель

Нет ничего ужасного в чехлах и накидках, но современную мебель производят из совершенно других материалов. Есть даже специальные — антивандальные. Особенно хороши они для тех, у кого дома есть животные и дети, любящие пошалить. Ну и, конечно же, сейчас появилось множество средств для очистки, которые упрощают жизнь. Благодаря им больше не нужно накрывать мебель, цвет и фактура которой выбираются обычно долго и тщательно, чтобы она подходила под интерьер.

Деревянные слова-таблички

Такие деревянные таблички — слова или целые фразы, — наверное, найдутся дома у многих. В виде простых панно, ключниц или других элементов декора. Но постепенно они сдают свои позиции, а на замену им можно выбрать, к примеру, неоновую надпись.

Дамасские узоры

Такие ткани и узоры красовались и красуются на еще очень многих обоях, мебели, шторах. Но постепенно тоже сходят на нет, теряя былую популярность. Тем не менее узоры в интерьерах останутся, просто им на смену придут спокойные, сложные, природные цвета, растительные орнаменты.

Акцентная стена

Акцентные стены — это стены, окрашенные или оклеенные не так, как другие в комнате. Обычно их оформляли так для того, чтобы сделать пространство интереснее и привлечь внимание к определенной части комнаты. Сейчас же более актуальными становятся одинаковые и более спокойные варианты отделки.

Мебель с функциональными добавлениями

Большие и многофункциональные диваны, кажется, обрели популярность совсем недавно, но уже сбавляют обороты. Они нравились всем именно своими дополнениями: выдвижными подставками для ног, жесткими подлокотниками для напитков. В некоторых были даже скрытые музыкальные колонки. Сейчас такая мебель с дополнительными элементами и функционалом может скорее испортить интерьер, чем принести пользу.

Обои c бордюром

Когда-то такой дизайн стен был в квартирах у многих: снизу одни обои, сверху — другие, а по центру — декоративный бордюр. Или везде одинаковые обои, а сверху бордюр. Сейчас более актуальна простая поклейка обоев с пола до потолка, а если все-таки хочется как-то поделить стены, то можно сделать отделку другими материалами.

«Быстрая» мебель

С понятием «быстрой» моды в индустрии одежды знакомы многие, но есть такое же явление и в производстве мебели. Обычно такие предметы интерьера покупают ненадолго, чтобы было не жалко от них избавиться через некоторое время. Но стоит ли оно того — это уже другой вопрос. Безусловно, избавиться от нее будет не жалко, да и долго ли она вообще «проживет», учитывая ценник, но вот на экологии она скажется не лучшим образом.

Животный принт

Использование анималистичных принтов получило широкое распространение в 2010-х. Но вписать вещи с подобным рисунком очень непросто, гораздо легче перегрузить ими пространство. Именно поэтому вещи с расцветкой леопарда, зебры, тигра начали сдавать свои позиции, ведь не у многих получается органично вписать их в интерьер своей квартиры без специалиста.

Светлое дерево

Мебель выбеленных тонов тоже теряет свою актуальность, на смену ей приходят более темные цвета. Например, французский дуб. Такие оттенки смотрятся приятнее, и в какой-то мере из-за них помещение кажется более теплым.

Кровати-платформы

Кровати на платформе были хитом еще пару-тройку десятков лет назад. Но несмотря на то, что выглядят они очень даже симпатично, на деле они не такие удобные, как обычные кровати. Ведь не всегда удобно на них взбираться и спускаться с них, особенно посреди ночи.