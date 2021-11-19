10+ предметов и явлений, которые мы всю жизнь называли неправильно. А узнали об этом только сейчас

Вот бывает же: вроде привыкаешь к определенному названию вещи или какого-нибудь процесса, а потом заглядываешь в словарь или энциклопедию и понимаешь, что всю жизнь обозначал их неправильно. К примеру, узнаешь, что любишь носить балмакаан и частенько страдаешь от дисании.

Мы в AdMe.ru тоже полистали справочники и до сих пор толком не пришли в себя от обилия новой информации.

Кокиль

Так называются блюда, которые приготовлены особым способом — запечены в створке морской раковины. Получается, что многие из нас пробовали кокиль на вкус.

Трема

Наверняка вы уже слышали, что щель между верхними центральными резцами носит поэтичное название «диастема». Но у промежутков между другими зубами тоже есть свое наименование — «трема».

Балмакаан

Оказывается, у разных видов верхней одежды есть свои названия, которые нам не особо привычны. Например, классическое однобортное пальто из грубой шерсти именуется «балмакаан». У этой модели небольшой аккуратный воротник и рукава, скроенные по типу «реглан» — с бесшовным переходом от передних полочек и спинки.

Пушер

Это та самая металлическая лопаточка из маникюрного набора, с помощью которой аккуратно отодвигают наросшую кутикулу. Подобный пушер с успехом используют для обработки ногтей как на руках, так и на ногах.



Птеригий

Это небольшие ороговевшие наслоения у корня ногтя, которые мы обычно удаляем: иначе руки будут выглядеть неаккуратно. Мастера маникюра в салоне красоты стараются отмочить птеригий и потом аккуратно снять его вместе с лишней кутикулой.

Бабуши

Подобные остроносые тапки могли видеть все, кто хоть раз бывал на рынке в Марокко. И это не домашняя обувь, а вполне себе самостоятельные туфли, которые с удовольствием носят жители Турции и стран Северной Африки. Впрочем, бабуши можно встретить и в других уголках нашей планеты. Например, некоторые умельцы делают их для того, чтобы носить дома и согревать ноги в зимние морозы.

Сандрик

Это не просто красивый навес или «полочка» над окном в зданиях старой постройки. У сандрика есть важная задача: он прикрывает оконный проем от попадания дождевой воды. Благодаря этой задумке архитекторов рамы служат дольше.

Плакета

Наверняка вам или вашим родным хоть раз в жизни вручали почетный диплом или какую-нибудь другую награду на деревянной или металлической подложке. Так вот, это и была плакета, или плакетка. Надпись на нее обычно наносится с помощью лазерной гравировки, металлографики или рельефного тиснения. Преимущество плакеты перед обычным бумажным дипломом очевидно: ее невозможно случайно порвать или помять.

Антимакассар

Это специальная салфетка на подголовнике кресла. Сейчас такие можно увидеть, пожалуй, только в самолетах и в некоторых междугородних автобусах. А раньше эти штуки широко использовали, чтобы уберечь мягкую мебель от пятен. Все дело в том, что в XIX веке модники любили пользоваться макассаром — специальным маслом для волос.

Обелюс

Когда мы в школе решали примеры на деление, даже не подозревали, что у этого знака есть свое собственное название. Сейчас этот знак активно используют в калькуляторах, а раньше обелюс применялся для пометки сомнительных утверждений в рукописях.

Натиформа

Так называется та самая прикольная картошка, которая похожа на попу. Впрочем, такую же «ягодичную» форму могут иметь и другие корнеплоды, наросты на деревьях и прочие образования, созданные матушкой-природой. И это тоже будут натиформы.

Меандр

У этого слова несколько значений. Во-первых, это один из множества изгибов извилистого русла реки. А во-вторых, это знаменитый греческий орнамент в виде бордюра из многократно повторяющихся элементов, который мы видим на старинных амфорах или на стенах зданий, построенных в стиле классицизма.

Мунтин

Именно так называются тонкие планки, разделяющие оконные стекла на части. У них есть и более привычное нам название — «горбылек». Часто их используют просто для красоты: не всем же нравятся здоровенные панорамные окна.

Дисания

Ваш приятель или коллега, который еле-еле встает по утрам, вовсе не засоня. Скорее всего, он страдает от дисании. И это не лень. Одной из причин такого состояния может быть сильная усталость, при которой организм просто напоминает, что пора наконец-то по-человечески отдохнуть.