10 правил в отношении детей в королевской семье, о существовании которых вы не догадывались

По мнению психологов, приучать детей к дисциплине совершенно необходимо: так они приобретают социальные навыки, заводят друзей, становятся уверенными и самодостаточными. Как бы там ни было, когда речь идет о королевской семье, кажется, что правила (официальные и неофициальные) регулируют каждый их шаг, в том числе воспитание детей.

Нам в AdMe.ru стало любопытно узнать, какие традиции окружают этих малышей до рождения и после, и вот некоторые наши изыскания.

1. Первое представление публике случается вскоре после рождения

Люди видят этих детей через несколько часов после рождения. И мать тоже должна быть на высоте: восстановление после родов — недостаточная причина появиться перед прессой без макияжа. Например, когда родился принц Джордж в 2013 году, Кейт Миддлтон была на шпильках и с макияжем. Немаловажен и наряд свежеиспеченной матери: на Кейт было платье в горошек, которое, скорее всего, стало данью памяти принцессе Диане, которая надела его после рождения принца Уильяма.

Выбор обуви у мам из королевской семьи не очень большой. Как правило, они всегда надевают закрытые туфли, даже если их ступни отекают после родов.

2. Для будущей матери не устраивают вечеринку дарения подарков

Прямого правила, запрещающего устраивать такие вечеринки, нет, но, по мнению экспертов, в британской королевской семье их считают чисто американским изобретением, несмотря на растущую популярность этой традиции в Соединенном Королевстве. Но за королевских малышей волноваться не стоит: они не испытывают недостатка в подарках. Например, принцесса Шарлотта на свой первый день рождения получила подарки из 64 разных стран.

3. Во время родов помогают много акушерок

Традиция присутствия на родах акушерок ведет свою историю с VII века, когда в родильной комнате могли находиться только женщины. Сейчас докторам-мужчинам не возбраняется принимать роды у королевских особ. В целом медицинская команда различных специалистов впечатляет: порой в процессе участвует более 20 человек.

4. Пол ребенка держат в секрете

Обычно королевская семья держит в тайне и пол ребенка, и точную дату родов (было одно исключение, когда принц Гарри и Меган Маркл раскрыли в интервью, что ждут девочку). В то же время публику информируют о здоровье матери. Например, в официальном объявлении о беременности Кейт Миддлтон упоминалось о ее утренней тошноте.

5. Выбор имен ограничен

В британской королевской семье не принято проявлять особый креатив в выборе имен для новорожденных. Говорят, что они пользуются собственным генеалогическим древом. Однако, если ребенок находится довольно далеко в очереди на престол, у родителей больше свободы. Также стоит отметить, что члены королевской семьи используют полные версии имен друг друга на публике. Например, принц Уильям называет Кейт Миддлтон Кэтрин.

6. После рождения ребенка делают официальное объявление

После рождения ребенка Букингемский дворец представляет официальное заявление, подписанное дворцовыми врачами, на специальном пюпитре, а глашатай сообщает людям подробности. Кроме того, известные достопримечательности, такие как Лондонский глаз, Тауэрский мост и пр., подсвечиваются синим (когда рождается мальчик) или розовым (если появляется на свет девочка).

7. Дают залп из пушек

Оружейные салюты устраивают в Лондоне в честь рождения принца или принцессы. Например, когда на свет появилась принцесса Шарлотта, в Гайд-парке прозвучал 41 пушечный выстрел, а также салюты из артиллерийских орудий. Кроме того, солдаты дают залп из замков Кардиффа, Хилсборо и Эдинбурга.

8. Дети из королевской семьи должны следовать разным правилам и протоколам

Все члены правящей британской семьи обязаны соблюдать правила и протоколы, и дети не исключение. В частности, они должны появляться на различных мероприятиях, включая королевские свадьбы, церемонию выноса знамени, день рождения их прабабушки и многое другое. К 5 годам каждый из самых младших членов королевской семьи обязан делать реверанс или кланяться королеве Елизавете II.

9. Крестных может быть много, но их выбирают не из ближайших родственников

Правила просты: во-первых, крестные родители не должны быть близкими родственниками; а во-вторых, чем их больше, тем, видимо, веселее. В то время как у большинства людей есть только двое крестных, у принца Джорджа их 7, у принцессы Шарлотты — 5, а у принца Луи — 6 (как и у его отца, изображенного на фото выше). Было высказано предположение, что из-за тягот публичной жизни королевским детям требуются дополнительные наставники.

10. Дети из королевской семьи получают особенные одеяльца

Когда речь идет о детях из королевской семьи, даже самые мелкие детали много значат. Например, шерстяные одеяла, в которые заворачивают детей для первого представления публике, производит английская компания G.H.Hurt & Son, которая занимается изготовлением кружевных шалей более 100 лет.