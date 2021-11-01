10+ правил парфюмерного этикета, которые стоит соблюдать, чтобы люди вокруг не зажимали носы

Бывает, едешь в лифте и в него заходит человек, чей парфюм пробивает даже твой заложенный нос. Или идешь в театр и вместо наслаждения постановкой пытаешься сдержать приступ тошноты, вызванный духами гостя в соседнем кресле. Многие люди чувствительны к ароматам, и резкий запах чьей-то не в меру нанесенной туалетной воды может стать причиной возникновения мигрени и недомогания.

Мы в AdMe.ru углубились в правила парфюмерного этикета, чтобы выяснить, какие ароматы и как наносить, чтобы не доставлять неудобств окружающим.

Для каждого случая свой аромат

Парфюм является неотъемлемой частью дресс-кода. Так же, как и вульгарная одежда, чересчур яркие и приторные ароматы неуместны для рабочей атмосферы. Поэтому для офиса следует выбирать легкие и бодрящие запахи с цитрусовыми или травянистыми нотами . Сильные цветочные, фруктовые и пряные ароматы лучше приберечь для внерабочего времени.

следует выбирать . Сильные цветочные, фруктовые и пряные ароматы лучше приберечь для внерабочего времени. Эксперты советуют выбирать для работы именно парфюмированную воду или духи, а не туалетную воду, так как они более стойкие и к обеду у вас не возникнет желания «освежить» их. При этом, собираясь на службу, не нужно наносить парфюм на несколько мест сразу, достаточно ограничиться одним распылением на запястье.

достаточно ограничиться одним распылением на запястье. При трудоустройстве предпочтительнее сделать выбор в пользу легких и свежих ароматов с цитрусовыми верхними, травянистыми средними и древесными или мускусными нижними нотами. Их комбинация демонстрирует профессионализм и уверенность.

с цитрусовыми верхними, травянистыми средними и древесными или мускусными нижними нотами. Их комбинация демонстрирует профессионализм и уверенность. Что касается парфюма, которого лучше избегать, к нему относятся сильные цветочные и сладкие запахи. Они могут произвести впечатление о кандидате как о не совсем серьезном человеке.

Некоторые компании придерживаются политики «без запахов». Если вас пригласили на собеседование туда, то лучше и вовсе воздержаться от использования каких-либо духов.

Официальный ужин, поход в театр или на концерт — особые случаи, которые требуют особых ароматов. Они должны дополнять наряд и подчеркивать индивидуальность. Для таких мероприятий можно выбрать парфюм с древесными нотками, ароматами амбры, пачулей или мускуса. Но старайтесь избегать запахов, которые могут произвести удушающий эффект на окружающих. Пахнуть карамелью, шоколадом или печеньем в таких местах неприлично.

Отправляясь на прогулку, шопинг или в кафе поболтать с друзьями за чашечкой кофе, мы выбираем дневные ароматы из нашего парфюмерного гардероба. Летом идеальными будут варианты с нотами апельсина, бергамота, лимона, ландыша, розмарина или жасмина . А зимой — имбиря, корицы и ветивера .

. А зимой — . Правильно подобранный парфюм придает уверенности и создает романтическое настроение. То, что нужно для свидания, не так ли? Создать соответствующую атмосферу помогут ароматы ландыша, флердоранжа, жасмина и розы. Однако следует быть осторожными с нотами гардении и туберозы. Они могут оказаться слишком вызывающими для первой встречи.

Чем пользоваться, чтобы не оставлять удушающий шлейф

Если вы вынуждены целый день близко контактировать с людьми или находиться в тесном закрытом пространстве, то вместо привычной туалетной воды или духов можно использовать парфюмерное масло. Оно не оставляет шлейфа и будто создает вокруг нанесшего его человека ароматный кокон. Еще одной альтернативой являются парфюмированные лосьоны для тела. Их запах будет не так заметен окружающим. Но при этом едва уловимые любимые нотки будут поднимать настроение в течение дня.

При посещении некоторых мест лучше забыть о духах

Как бы мы ни любили все эти приятно пахнущие жидкости, есть места, перед посещением которых лучше их и вовсе не наносить. К ним относятся самолеты, тренажерные залы, больницы. В последних есть пациенты, страдающие аллергией, астмой или другими заболеваниями верхних дыхательных путей, которым даже легкие запахи способны нанести вред. Пассажиры с такими же проблемами могут оказаться на борту самолета. Да и лететь несколько часов в закрытом пространстве с «парфюмерной фабрикой» по соседству мало кому доставит удовольствие. При физических же нагрузках наше дыхание учащается и любой аромат воспринимается гораздо интенсивнее.

Куда же все-таки наносить парфюм — на одежду или на кожу?

Давно ведутся споры о том, стоит ли распылять парфюм на одежду. Противники такого подхода утверждают, что ингредиенты любимых духов могут оставить пятна на кофточке или привести к ее обесцвечиванию в месте распыления. Однако если предмет гардероба не сделан из чистого шелка, такие последствия вам не грозят. Профессионалы советуют наносить некоторые парфюмы именно на одежду. Так, цитрусовый, морской и альдегидный (на основе синтетических веществ) аромат лучше раскрывается на текстиле. А древесный и мускусный — на коже. Окружающие будут ярче слышать парфюм, нанесенный на одежду, нежели на тело.

На какие части тела наносить парфюм

Чтобы запах духов или туалетной воды был более насыщенным, необходимо наносить их на те части тела, которые выделяют больше всего тепла. Например, ключица или зона декольте. А для создания чарующего и стойкого шлейфа лучше распылять их ниже по телу: на запястья, в области живота и зону под коленями. Последнее особо актуально в теплое время года. При нанесении парфюма не стоит прижимать запястья друг к другу или к шее. Это нагревает кожу и меняет запах. Так, цветочные ноты при таком взаимодействии теряют свою свежесть. «Чтобы сохранить целостность аромата, слегка сбрызните оба запястья и дайте жидкости впитаться», — рекомендует парфюмер Франсис Куркджан.

Не стоит смешивать ароматы

Отправляясь на романтический ужин после рабочего дня, не стоит наносить аромат сладкой ванили поверх нот скошенной травы. Нужно смыть с кожи предыдущий парфюм. Это можно сделать мыльной водой или смоченным спиртом ватным диском. И только после этого «надевать» на себя вечерний аромат.