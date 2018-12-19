10 подарков из будущего, которые можно купить уже сегодня (Мне срочно нужна кружка из второго пункта)

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Нас уже не удивишь смартфонами, планшетами и очками виртуальной реальности. Каждый день появляются новые удивительные изобретения, способные облегчить нашу жизнь. Если вы до сих пор ломаете голову над подарками для любимых, в нашей подборке вы обязательно найдете что-то инновационное прямиком из будущего. К примеру, весы, определяющие, сколько калорий в продукте, или зеркало, созданное для идеального селфи.

AdMe.ru нашел футуристические подарки, которые способны удивить даже самого искушенного ценителя.

1. Лазерная клавиатура

Сейчас ее может купить любой желающий. Данная клавиатура не имеет кнопок и клавиш — ее изображение транслируется на стол благодаря качественной проекции. Ее большим преимуществом является компактность, это лучший подарок для фрилансера. Основной недостаток — при ярком освещении в комнате есть вероятность не разглядеть необходимые буквы и символы.

2. Кружка, меняющая температуру напитка

В этом году керамическая кружка Ember стала ярким событием: многие известные блогеры сразу решили сделать обзоры на новое изобретение. Ее отличие от обычной кружки — возможность удерживать необходимую температуру напитка как можно дольше. В такой чашке остывший утренний кофе навсегда останется в прошлом. Управлять ею можно с помощью удобного приложения для смартфона.

3. Умные часы-будильник

Новый будильник помогает легко проснуться. За 30 минут до пробуждения он начинает имитировать рассвет с помощью специального света, становясь все ярче и ярче. Сигнал можно выбрать самому: пение птиц или любимая музыка. Идеальный вариант подарка для сов.

4. Световое кольцо для идеального селфи

Небольшое световое кольцо, которое легко устанавливается на любой смартфон или ноутбук, создает идеальное освещение для селфи. Специальный свет убирает все дефекты и несовершенства на лице. С его помощью можно сделать хороший снимок и в темное время суток, выбрав один из режимов освещения. Кажется, секрет идеальных селфи известных блогеров раскрыт.

5. Робот, улучшающий сон

«Сомнокс», творение голландских ученых, создан для борьбы с бессонницей. Робот для улучшения сна напоминает подушку, которую удобно обнимать. Разработчики уверяют, что с этим изобретением люди будут быстрее засыпать, лучше спать и легче просыпаться. Он подстраивается под дыхание человека, успокаивая спящего. А встроенная лампочка имитирует рассвет. Можно также включить расслабляющую музыку.

6. 360-градусная камера для смартфонов

Компактная и удобная камера для смартфона, снимающая на 360 градусов. Благодаря водонепроницаемому корпусу можно снимать и под водой. У камеры высокое разрешение, поэтому видео получаются очень хорошего качества. Готовые видео можно сразу транслировать или пересылать с помощью подключения Wi-Fi.

7. Прозрачный тостер

Часто сложно предугадать, какой прожарки получится хлеб в тостере. Имея прозрачный тостер, можно вынимать кусочки в необходимый момент, не дожидаясь подгоревшей корочки. А двухслойное кварцевое термостекло не нагревается, поэтому нет опасности ожогов, и сохраняет температуру для равномерного нагрева.

8. Ручка для рисования на кофе

Прекрасный подарок для любителей готовить и украшать еду или кофе. Такой ручкой любой сможет нарисовать что-то на поверхности блюда и напитка. Благодаря специальному отсеку можно использовать в качестве чернил для ручки корицу, какао, сахар, куркуму, перец и другие специи. Устройство безопасно для детей, поэтому смело вручайте своему ребенку и творите с ним вместе.

9. Лампа для отношений на дистанции

Идеальный подарок для друзей и для тех, у кого любовь на расстоянии. Когда вы включаете эту лампу простым прикосновением руки, ее парный светильник излучает такое же свечение независимо от того, где он находится. С каждым включением лампа циклически меняет цвет радуги. Лучший способ подарить тепло и воспоминания любимым на другом конце света.

10. Умные весы для еды

Прекрасный и стильный помощник для людей, которые тщательно следят за питанием. В памяти весов — более 2 000 продуктов. Также есть возможность создавать личные записи и добавлять их в базу. Можно взвешивать в граммах или унциях. Измеряйте ингредиенты, отслеживайте калории и содержание микроэлементов, рассчитывайте ежедневные итоги.

Бонус: светодиодная LED-маска для лица и шеи

Маска улучшает кожу лица благодаря использованию лечебных светодиодов, которые излучают свет с разной длиной волны. Красный свет стимулирует выработку коллагена и эластина. Синий помогает бороться с акне. А фиолетовое свечение борется с возрастными изменениями кожи, устраняет пигментные пятна. Часто такие маски используют в салонах красоты, но можно заказать их и на дом, как это сделали Джессика Альба и Кристин Тейген. Нам же пока остается дождаться бюджетного варианта.

Какое из изобретений вам захотелось сразу же купить? Может быть, вы знаете еще о каких-то крутых новинках? Поделитесь с нами своими мыслями.