10 особенностей жизни в Англии, узнав которые хочется обнять всех британцев

Для многих из нас после прочтения книги «Приключения Шерлока Холмса» Англия стала страной № 1 в списке будущих путешествий. Большинство полагало, что там вечные дожди и туманы, но это ни в коей мере не притупляло желание увидеть Великобританию воочию. Что и говорить, у этого государства богатая история, красивая архитектура, великолепная литература, которые подогревают интерес туристов со всего мира. Но в каждом доме есть свои порядки, и их лучше знать заранее, чтобы ожидания не разбились о суровую реальность.

Мы в AdMe.ru поговорили с людьми, которое много раз бывали в Англии, и выяснили, к чему стоит быть готовыми, отправляясь в эту страну. А из бонуса вы узнаете, каких диковинных птиц можно встретить в Лондоне.

Англичанки не боятся щеголять с голыми щиколотками даже при нулевой температуре

Это очень морозоустойчивая нация: англичан с детства закаляют и приучают к низким температурам. Например, +18 °C в доме — это норма. Так как плата за отопление выливается в кругленькую сумму, на нем экономят. И как следствие, в квартирах очень свежо. Поэтому, когда наш человек укутается в теплую одежду, соответствующую погоде, британцы запросто выйдут на улицу без шапки и в легкой обуви (в особенности девушки). В результате ноги могут приобрести легкий синеватый оттенок. Собственно, по этому признаку сразу можно отличить местное население от гостей страны. А еще англичане частенько не надевают шапки даже детям. Вот она, закалка с рождения. Неоднократно бывала в Англии зимой и уже почти перестала удивляться при виде людей с не просто голыми щиколотками, а в сандалиях на босу ногу в январе. Нередко встречаются люди в пуховиках и вьетнамках, а также замотанные в шарфы джентльмены в пиджаках и шортах до середины бедра. Или семьи с детьми, вышедшие на прогулку в футболках, несмотря на пронизывающий февральский ветер. Но рекорд закаленности побили две маленькие девочки, которые зимой бродили босиком в мелком фонтане во внутреннем дворе Музея Виктории и Альберта. Их мама благодушно взирала на происходящее и вовсе не торопилась вытаскивать своих чад из ледяной воды.

Спальни и кухни, которые придутся в пору уменьшенной версии Алисы из книги Льюиса Кэрролла

Это объясняется прежде всего тем, что в стране много зданий старой исторической застройки, а во времена их возведения только баснословно богатые люди могли себе позволить хоромы. Поэтому большинство типичных английских таунхаусов невелико по размеру. А самая маленькая площадь в них отведена для кухни и спальни. На кухне принято только готовить пищу, а трапезничают уже в столовой. В спальне, как правило, хватает места лишь для кровати и туалетного столика. Но зато можно сэкономить на отоплении, что приятно.

Содержание сказочного домика обходится дорого

В Англии есть дома, покрытые не черепицей, а соломой. И если человек решит приобрести такое строение, то будет вынужден менять кровлю только на такую же. А это очень дорого даже по местным меркам. Поэтому позволить себе жить в таких исторических зданиях могут только обеспеченные британцы. Таким образом государство защищает неприкосновенность облика памятников архитектуры: все должно оставаться в неизменном виде.

Индийские и китайские ресторанчики на каждом шагу

Все знают про традицию «файф-о-клок», про «фиш-энд-чипс» и, конечно, про пенный английский напиток. Но вот назвать истинно английские блюда сможет не каждый. А все потому, что их совсем немного. Да и большинство заимствовано из французской и индийской кухни. Но зато здесь изобилие индийских и китайских ресторанчиков. Последних больше всего в районе Чайна-таун. Британцы очень любят индийскую кухню — намного больше, чем итальянскую. А самым популярным блюдом является курица тикка масала. Малочисленность заведений с традиционными блюдами отлично компенсируется многообразием пабов, которые будто бы есть на каждом углу.

Насморк не проблема, температура не повод пропускать работу, а ветрянка — «чайная» болезнь

Родители не гнушаются вести в садик и школу детей с насморком, а подчас и c температурой. Таким образом они вырабатывают коллективный иммунитет. А теперь вспомните, как на вас косо смотрели мамы чужих малышей, когда ваш ребенок в саду вдруг чихнул. Здесь таких осуждающих взглядов вы не встретите. Даже существует традиция, согласно которой, если в садике кто-то подхватывает ветрянку, то всех остальных ребят приводят в гости к заболевшему. Считается, что чем раньше малыш ею переболеет, тем лучше. Ветрянку еще называют чайной болезнью, так как дети в гостях пьют чай. У взрослых другая крайность: температура для них отнюдь не причина пропустить работу. Парацетамол — от всех симптомов. Выпил — и все, ты здоровый.

Лечение пушистого друга может проделать дырку в кошельке

Англичане очень трепетно относятся к животным. В стране действуют суровые законы, применяемые к тем, кого признают виновным в издевательствах над ними. За это британцам можно только аплодировать. Содержание любимого питомца здесь удовольствие не из дешевых, но попытка от него избавиться обойдется еще дороже. Люди очень ответственно подходят к заведению животных. Но от цен на ветеринарные услуги округляются глаза даже у самых устойчивых. Например, удаление трех зубов коту может обойтись в £ 543,09 (счет нам любезно предоставила тетя автора статьи). Стоимость других манипуляций лучше не будем перечислять: побережем ваши нервы.

Английский юмор и хватка маркетологов проявляются в самых неожиданных областях

Англичане в чем-то схожи с немцами: они очень ответственные. Чем и пользуются маркетологи, которые виртуозно внедряют в сознание людей мысль о том, что ко всему стоит готовиться заранее. Даже к собственным похоронам. По телевизору постоянно идет реклама похоронных бюро, которые предлагают заранее подготовиться к неизбежному, а именно приобрести страховку с ежемесячными взносами, впоследствии позволяющую детям и внукам не беспокоиться о предстоящих тратах. Стоит сказать, что сюжет рекламы несколько коробит: близкие родственники в беззаботной обстановке обсуждают предстоящие хлопоты и необходимость такой страховки.

Найти хорошего парикмахера так же сложно, как собаку Баскервилей

И это не преувеличение. Даже если вам посчастливится его найти, то приготовьтесь выложить кругленькую сумму за самое простое окрашивание. О сложном и говорить страшно. Просто подстричь концы обойдется в половину стоимости сложного окрашивания у нас. Вообще в Англии цены в сфере бьюти-услуг очень кусачие.

Для укрепления иммунитета едят Marmite — пасту со странным солоноватым вкусом

«Я попросил свою девушку сделать на завтрак тосты с этим Marmite. Это была ошибка, мой день испорчен».

Всем известна расхожая фраза: «Тот, кто не был в Неаполе, считай, не был в Италии». То же самое можно сказать о Marmite: тот, кто его не пробовал, вовсе и не был в Англии. Обычно люди делятся на две категории: те, кто может его есть, и те, кто нет. Но поверьте на слово, что удовольствия от этого вы точно не получите. По большей части англичане употребляют этот спред для укрепления иммунитета, так как он богат витаминами. А если его намазать на тост, то жевать менее противно.

В Англии очень много своенравных лис

Мой друг переехал в Лондон из США и был шокирован количеством лисиц. © joefulginiti / Reddit

Если у вас Англия до сих пор ассоциируется с мишкой Паддингтоном, то зря: она уже должна ассоциироваться с лисами. Здесь их слишком много, они наглые и не боятся людей, ведут себя как хозяева. Запросто забегают в сад, топчут там цветочки и отправляются по своим делам. А по ночам можно наслаждаться ариями маленьких лисят, которые по громкости не уступают воплям ухажеров соседской Мурки у вас на даче (а то и превосходят их). Поэтому местные отнюдь не радуются при виде очередной хитрой мордочки.

Бонус: «Люди всегда удивляются, когда я им говорю, что в Лондоне есть дикие попугаи»

«Сфотографировала этого парня из окна своей спальни».