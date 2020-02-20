10 нюансов, которые помогут понять, что скрывает ребенок

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Поведение ребенка в моменты, когда он находится рядом с родителями, и в моменты, когда он наконец скрывается от их пристального взгляда, может существенно различаться. Иногда различие это столь велико, что может показаться, что перед вами два абсолютно разных человека. Так как же родителям понять, чем занимается их чадо, когда они его не видят, и не сопряжена ли его тайная жизнь с какой-либо опасностью?

Мы в AdMe.ru считаем, что личные границы как взрослых, так и детей неприкосновенны, поэтому в данной статье вы не найдете никаких способов прослушивания телефона ребенка или установки отслеживающих приложений без его ведома. Но зато вы узнаете, как получить представление о том, что происходит в жизни ваших сыновей или дочерей, когда вы не находитесь рядом с ними.

1. Прислушивайтесь к мнению учителей

Обычно, если ребенок ведет себя плохо или находит себе опасное увлечение, первыми это замечают не родители, а педагоги. Правда, когда учитель пытается донести до мамы или папы суть своих переживаний, он часто наталкивается на стену отрицания: «Я знаю своего ребенка, он не мог так поступить». Мы не утверждаем, что всегда обвинения учителей имеют под собой основание, но, если сигнал поступил, стоит поубавить скепсис и пристальнее присмотреться к своему ребенку.

2. Пользуйтесь соцсетями

Притом пользуйтесь теми же соцсетями, которыми пользуется ваш ребенок. Мы сейчас не говорим о том, что стоит подписываться на него везде, где это только возможно, и следить за тем, что, как и когда он там выкладывает. Но порой просто присутствие на платформе, пользующейся у ребенка спросом, может многое рассказать о том, чем и как живет его окружение. Взять хотя бы пример с иллюстрации. Вы бы насторожились, если бы нашли у своего ребенка стопку маленьких магнитов? Наверняка нет. А между тем это может быть свидетельством опасной зависимости. И именно соцсети могут подсказать вам, на что следует обратить внимание.

3. Не игнорируйте профили друзей

Если ваш ребенок знает, какими соцсетями вы пользуетесь, он наверняка будет стараться вести себя в них максимально нейтрально, чтобы избежать лишних упреков с вашей стороны. Другое дело — его друзья, особенно те, чьи родители далеки от современных технологий. Именно в их профилях можно увидеть свое чадо с новой стороны.

4. Проводите больше времени вместе

И речь здесь идет не только о возрастающем чувстве доверия между родителем и ребенком, которые часто бывают вдвоем. Но и о том, что контролировать свои эмоции и высказывания пару часов во время ужина несложно — намного сложнее играть роль того, кем ты не являешься, много часов подряд. Поэтому на совместных уикендах или во время семейных отпусков ребенок лучше проявляет себя настоящего, чем в обычные дни.

5. Позволяйте приводить в гости друзей

У этого совета есть сразу два положительных эффекта. Во-первых, как утверждают психологи, друзья влияют на детей намного больше, чем их родители. А значит, присмотревшись к приятелям вашего сына или подружкам вашей дочери, вы сможете лучше понять, что ваши дети собой представляют и под каким воздействием постоянно находятся.

Во-вторых, в такие моменты ребенок (особенно подросток) будет вести себя почти так же, как обычно ведет себя с друзьями, и вы сможете на это посмотреть. Манера его общения и поведения приоткроют для вас завесу тайны, и вы сможете увидеть или услышать немного больше, чем ребенок позволяет вам наблюдать в обычной обстановке.

6. Не изучайте телефон и не читайте дневники

Ни в коем случае не переходите эти границы. Это разрушает доверие, делает общение с родителями неловким и порождает в ребенке желание закрыться на все замки, только бы вы больше не смогли проникнуть ему «под кожу». Родители, которых ребенок хоть раз уличит в подобном шпионаже, рискуют больше никогда не узнать, чем на самом деле живет их чадо.

7. Позволяйте делать выбор

Довольно странно желать лучше узнать своего ребенка и одновременно не давать ему проявить себя. Цените те моменты, в которые ребенок показывает, что ему действительно нравится, да еще и выражает желание разделить эти вещи с вами.

8. Ловите моменты импульсивности

Часто у подростков случаются моменты, в которые они не могут контролировать свое поведение. Они легко выходят из себя, могут бросать весьма резкие фразы и под властью порыва совершать поступки, о которых впоследствии пожалеют. Обычно родителей такие моменты сводят с ума. Они начинают отвечать агрессией на агрессию, выпускают собственные колючки и становятся недоступными для диалога. Однако эти моменты — это маленькие окошки, через которые проступает скрытое «я» вашего ребенка. Поэтому к ним нужно относиться спокойно и желательно позже подвергать анализу.

9. Идите от обратного

Подумайте о вещах, которые вам приходилось чаще всего запрещать своему ребенку. Это те сферы его жизни, к которым он испытывает непреодолимое влечение и которым не может всецело отдаваться, когда вы рядом. Поэтому, возможно, ваш ребенок занимается тем, что вы ему запретили, прямо сейчас, пока вы читаете эту статью.

10. Присмотритесь к другим детям и познакомьтесь с их родителями

В подростковом возрасте нам начинает казаться, что весь мир смотрит на нас. Поэтому мы ведем себя так, чтобы максимально отвечать запросам и ценностям наших сверстников. Поэтому иногда стоит присмотреться к детям, которые окружают вашего отпрыска, и, возможно, наладить контакт с их мамами и папами. И не будьте равнодушными. Если вы заметили опасное поведение со стороны знакомого ребенка, дайте шанс его родителям узнать об этом. В детстве и юности много переломных моментов. Но если рядом с ребенком есть неравнодушные взрослые, которые готовы поддержать его в момент падения, выслушать, когда ему кажется, что весь мир к нему глух, и направить в нужную сторону, когда он запутался в череде соблазнов, вероятность того, что он захочет что-либо скрывать, будет стремиться к нулю.

Вы помните себя в подростковом возрасте? Были ли у вас тайны от родителей? Есть ли в истории вашей юности поступки, которые вы бы не пожелали повторять своим детям?