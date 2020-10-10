10 мировых тайн, которые нам только предстоит разгадать

XXI век, наука шагнула далеко вперед, и на земле, казалось бы, уже не должно остаться загадок. Ведь все можно проверить, изучить и даже узнать, как работают сложные приборы, созданные с применением новейших технологий. Ан нет, мир ревниво хранит свои тайны, и ученые могут лишь строить гипотезы, стараясь их разгадать.

Мы в AdMe.ru нырнули с головой во всевозможные таинственные аномалии, которым до сих пор не найдено однозначного объяснения. Может быть, и вы что-то знаете о загадочных местах или событиях? Расскажите нам.

В польской деревне Мейсце Оджаньске (Miejsce Odrzańskie) 10 лет рождались одни девочки

Небольшое местечко на юге Польши с населением около 300 человек привлекло интерес ученых своей забавной аномалией: здесь 10 лет рождались только девочки. Раймунд Фришко (глава Мейсце Оджаньске) даже пообещал выплатить премию паре, у которой появится мальчик. И только недавно эта награда нашла своих героев. Однако чем объясняется этот феномен и как события будут развиваться в дальнейшем, наука не знает.

В Нормандии есть дуб с двумя часовнями

На севере Франции, в деревне Алувиль-Бельфос, растет старейший дуб, в котором размещены 2 часовни. Точный возраст дерева до сих пор неизвестен. Как предполагают местные жители, он ровесник самой Нормандии, то есть существует с 911 года. Нам он интересен тем, что дважды чуть было не погиб в огне, но оба раза, как по божественной воле, избежал этой участи. Сначала дуб хотели сжечь в годы Французской революции, но Жан-Баптист Бонёр уберег его, установив рядом указатель с надписью «Храм разума». А позже в дерево попала молния, однако святыню удалось спасти. Первые свидетельства о дубе появились в XVII–XVIII веках, когда настоятель местного церковного прихода Жак Деланде дю Детруа поместил образ Богоматери в образовавшуюся в дереве щель, превратив его в часовню. Позже сверху построили вторую часовню и объединили их винтовой лестницей.

Гора Лико, которую обнаружили совсем недавно, — настоящий затерянный мир

В Замбезии, в северной части Мозамбика, притаилась гора Лико. Природа в этих местах миллионы лет оставалась нетронутой, поскольку кругом непроходимая чаща. На гору без современной техники забраться невозможно, ведь ее высота примерно 1 100 м над уровнем моря, а отвесные склоны достигают 700 м. На вершине внутри вулканического кратера разросся тропический лес. Официально гору обозначили лишь в 2012 году, когда ученый из Университета Оксфорд Брукс Джулиан Бейлисс при помощи сервиса Google Earth случайно наткнулся на нее. В мае 2018 года группа исследователей отправилась в экспедицию в эти места. Ученые обнаружили неизвестных ранее чешуекрылых, но самой удивительной находкой оказались несколько перевернутых горшков, установленных на вершине горы. Как они там появились, остается загадкой до сих пор.

Квадратные облака

Квадратные облака — еще не изученное погодное явление. Ученые строят всевозможные предположения по поводу причин возникновения этого феномена, от козней инопланетян до мирового заговора, но однозначного объяснения на данный момент найти так и не удалось.

Гигантские котлы Долины Смерти, Якутия

«Елою Черкечех» — так называется это место на языке коренных жителей. В народных легендах говорится, что здесь глубоко в землю врыты некие котлы из неизвестного материала, образующие целую подземную систему. Свидетели утверждают, что внутри этих сооружений тепло даже в самую холодную погоду, а материал стен невозможно ничем деформировать. Однако участь тех, кто оставался здесь ночевать, незавидна: после того как люди проводили ночь в этих так называемых котлах, их ждала гибель от неизвестного недуга, симптомами напоминавшего лучевую болезнь. Экспедиции 2006 года удалось обнаружить загадочные круги, которые можно было принять за следы от котла. Однако в 2008 году исследователи уже не заметили ничего подозрительного, кроме странного предмета, найденного в болоте и названного «резиновым камнем». Ученые до сих пор не могут точно объяснить, что же все-таки скрывалось в Якутии. А энтузиасты выдвигают множество различных версий, в том числе якобы это могут быть остатки города древней цивилизации или галлюцинации людей под воздействием метана.

Шумерский список царей: 8 правителей за 241 200 лет

Шумерский список царей является доказательством того, что шумеры жили около 250 000 лет назад. Но не это самое невероятное. Если верить этому артефакту, выходит, что 8 властителей правили 241 200 лет! Как такое может быть? Список царей Шумера и Аккада — это перечень правителей государств, существовавших в Южной Месопотамии. Ученые до сих пор не могут ответить на все вопросы, вызванные этим списком.

Загадочные «Врата богов» в Перу

Это сооружение расположено на живописном горном плато Альтиплано, на берегах озера Титикака, и представляет собой 7-метровую дверь, высеченную в скале красного цвета. В середине двери — трапециевидное углубление, по форме чем-то напоминающее замочную скважину. Точный возраст и назначение этого объекта неизвестны. Местное поверье гласит, что в эти врата уходили в высшие миры герои древности, а углубление — отверстие для своеобразного золотого ключа-диска, который хранится у верховного жреца храма Семи Лучей.

Таинственный аэропорт Денвер в США

Сколько же тайн вокруг одной из крупнейших воздушных гаваней мира — аэропорта Денвера (Denver International Airport) в США! Шокирующие фрески, напоминающие об ужасах войны; шатры на крыше; скульптура коня «Голубой мустанг», которую называют Блюцифером, совмещая английское слово «голубой» и имя падшего ангела Люцифер. А после того, как статуя убила своего создателя, кто-то стал именовать ее одним из коней апокалипсиса. Дело в том, что, когда скульптор Луис Хименес творил на 10-метровой высоте, на него внезапно обрушился один из фрагментов композиции. Сторонники теории всемирного заговора считают, что весь аэропорт пропитан таинственной символикой, предрекающей приближение нового мирового порядка.

Изогнутый лес в Польше — природная аномалия

На западе Польши, в Померании, есть роща, в которой деревья тянутся вверх очень странно, и причину такого роста растений установить не удалось. Около 100 сосен, посаженных в 1930 году, изогнулись под углом 90 °. Ученые предполагают, что этого эффекта добивались специально, возможно, при помощи техники натяжения, которую используют при создании композиций бонсай. Однако кто и зачем это сделал, неизвестно.

Грот ракушек в Великобритании, тайну возникновения которого никто до сих пор не открыл