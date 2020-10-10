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10 мировых тайн, которые нам только предстоит разгадать

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XXI век, наука шагнула далеко вперед, и на земле, казалось бы, уже не должно остаться загадок. Ведь все можно проверить, изучить и даже узнать, как работают сложные приборы, созданные с применением новейших технологий. Ан нет, мир ревниво хранит свои тайны, и ученые могут лишь строить гипотезы, стараясь их разгадать.

Мы в AdMe.ru нырнули с головой во всевозможные таинственные аномалии, которым до сих пор не найдено однозначного объяснения. Может быть, и вы что-то знаете о загадочных местах или событиях? Расскажите нам.

В польской деревне Мейсце Оджаньске (Miejsce Odrzańskie) 10 лет рождались одни девочки

Небольшое местечко на юге Польши с населением около 300 человек привлекло интерес ученых своей забавной аномалией: здесь 10 лет рождались только девочки. Раймунд Фришко (глава Мейсце Оджаньске) даже пообещал выплатить премию паре, у которой появится мальчик.

И только недавно эта награда нашла своих героев. Однако чем объясняется этот феномен и как события будут развиваться в дальнейшем, наука не знает.

В Нормандии есть дуб с двумя часовнями

На севере Франции, в деревне Алувиль-Бельфос, растет старейший дуб, в котором размещены 2 часовни. Точный возраст дерева до сих пор неизвестен. Как предполагают местные жители, он ровесник самой Нормандии, то есть существует с 911 года. Нам он интересен тем, что дважды чуть было не погиб в огне, но оба раза, как по божественной воле, избежал этой участи. Сначала дуб хотели сжечь в годы Французской революции, но Жан-Баптист Бонёр уберег его, установив рядом указатель с надписью «Храм разума». А позже в дерево попала молния, однако святыню удалось спасти.

Первые свидетельства о дубе появились в XVII–XVIII веках, когда настоятель местного церковного прихода Жак Деланде дю Детруа поместил образ Богоматери в образовавшуюся в дереве щель, превратив его в часовню. Позже сверху построили вторую часовню и объединили их винтовой лестницей.

Гора Лико, которую обнаружили совсем недавно, — настоящий затерянный мир

© JulianBayliss1 / twitter

В Замбезии, в северной части Мозамбика, притаилась гора Лико. Природа в этих местах миллионы лет оставалась нетронутой, поскольку кругом непроходимая чаща. На гору без современной техники забраться невозможно, ведь ее высота примерно 1 100 м над уровнем моря, а отвесные склоны достигают 700 м. На вершине внутри вулканического кратера разросся тропический лес. Официально гору обозначили лишь в 2012 году, когда ученый из Университета Оксфорд Брукс Джулиан Бейлисс при помощи сервиса Google Earth случайно наткнулся на нее.

В мае 2018 года группа исследователей отправилась в экспедицию в эти места. Ученые обнаружили неизвестных ранее чешуекрылых, но самой удивительной находкой оказались несколько перевернутых горшков, установленных на вершине горы. Как они там появились, остается загадкой до сих пор.

Квадратные облака

© Airspeed12 / reddit

Квадратные облака — еще не изученное погодное явление. Ученые строят всевозможные предположения по поводу причин возникновения этого феномена, от козней инопланетян до мирового заговора, но однозначного объяснения на данный момент найти так и не удалось.

Гигантские котлы Долины Смерти, Якутия

© wikipedia

«Елою Черкечех» — так называется это место на языке коренных жителей. В народных легендах говорится, что здесь глубоко в землю врыты некие котлы из неизвестного материала, образующие целую подземную систему.

Свидетели утверждают, что внутри этих сооружений тепло даже в самую холодную погоду, а материал стен невозможно ничем деформировать. Однако участь тех, кто оставался здесь ночевать, незавидна: после того как люди проводили ночь в этих так называемых котлах, их ждала гибель от неизвестного недуга, симптомами напоминавшего лучевую болезнь.

Экспедиции 2006 года удалось обнаружить загадочные круги, которые можно было принять за следы от котла. Однако в 2008 году исследователи уже не заметили ничего подозрительного, кроме странного предмета, найденного в болоте и названного «резиновым камнем». Ученые до сих пор не могут точно объяснить, что же все-таки скрывалось в Якутии. А энтузиасты выдвигают множество различных версий, в том числе якобы это могут быть остатки города древней цивилизации или галлюцинации людей под воздействием метана.

Шумерский список царей: 8 правителей за 241 200 лет

© wikipedia

Шумерский список царей является доказательством того, что шумеры жили около 250 000 лет назад. Но не это самое невероятное. Если верить этому артефакту, выходит, что 8 властителей правили 241 200 лет! Как такое может быть?

Список царей Шумера и Аккада — это перечень правителей государств, существовавших в Южной Месопотамии. Ученые до сих пор не могут ответить на все вопросы, вызванные этим списком.

Загадочные «Врата богов» в Перу

Это сооружение расположено на живописном горном плато Альтиплано, на берегах озера Титикака, и представляет собой 7-метровую дверь, высеченную в скале красного цвета. В середине двери — трапециевидное углубление, по форме чем-то напоминающее замочную скважину.

Точный возраст и назначение этого объекта неизвестны. Местное поверье гласит, что в эти врата уходили в высшие миры герои древности, а углубление — отверстие для своеобразного золотого ключа-диска, который хранится у верховного жреца храма Семи Лучей.

Таинственный аэропорт Денвер в США

© George Rose / Getty Images Entertainment / Getty Images

Сколько же тайн вокруг одной из крупнейших воздушных гаваней мира — аэропорта Денвера (Denver International Airport) в США! Шокирующие фрески, напоминающие об ужасах войны; шатры на крыше; скульптура коня «Голубой мустанг», которую называют Блюцифером, совмещая английское слово «голубой» и имя падшего ангела Люцифер. А после того, как статуя убила своего создателя, кто-то стал именовать ее одним из коней апокалипсиса. Дело в том, что, когда скульптор Луис Хименес творил на 10-метровой высоте, на него внезапно обрушился один из фрагментов композиции.

Сторонники теории всемирного заговора считают, что весь аэропорт пропитан таинственной символикой, предрекающей приближение нового мирового порядка.

Изогнутый лес в Польше — природная аномалия

© wikimedia

На западе Польши, в Померании, есть роща, в которой деревья тянутся вверх очень странно, и причину такого роста растений установить не удалось. Около 100 сосен, посаженных в 1930 году, изогнулись под углом 90 °.

Ученые предполагают, что этого эффекта добивались специально, возможно, при помощи техники натяжения, которую используют при создании композиций бонсай. Однако кто и зачем это сделал, неизвестно.

Грот ракушек в Великобритании, тайну возникновения которого никто до сих пор не открыл

© wikipedia

Грот ракушек (Shell Grotto) — одна из самых загадочных достопримечательностей Великобритании. Вся поверхность пещеры (а это 190 кв. м) выложена узорами из 4,6 млн раковин. Этот феномен случайно обнаружили в 1835 году, однако его истинный возраст неизвестен до сих пор.

Фото на превью George Rose / Contributor / Getty Images Entertainment
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