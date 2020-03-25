10+ хитрых трюков маркетологов, которые заставляют нас тратить деньги без сожалений

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Казалось бы, мы знаем уже все об уловках маркетологов. Приемами в стиле «второй товар в подарок» и «всего за 9,99» нас не возьмешь. И все же это далеко не последний трюк в арсенале специалистов. Компании тщательно следят не только за тем, чтобы мы покупали товар, но и чтобы оставались при этом в хорошем настроении. Ведь тогда вероятность совершить на выходе из магазина спонтанную покупку возрастает: среди женщин на 51 %, а среди мужчин на 47 %. А это прибыль.

Мы в AdMe.ru любим здоровый шопинг, а в нем нет места коварным приемам. Предлагаем изучить их вместе, чтобы впредь быть в супермаркетах начеку.

11. Нет символов валюты — нет боли

Одна только мысль о крупных тратах приносит нам страдания. Мы очень не любим что-либо терять, а уж терять деньги тем более. Но если с ценников или из меню убрать денежные символы, потребители будут тратить больше. То же самое происходит во время оплаты кредитной картой, где мы физически не видим потери денег.

10. Как отвлечь внимание от очередей

Пассажиры аэропорта Хьюстона жаловались, что слишком долго ожидали свой багаж. Никакие меры не помогали, пока путь от трапа до транспортеров не был увеличен в 6 раз. Время, которое люди тратили, ожидая багаж, они стали тратить на дорогу. И жалобы прекратились. По той же причине в небоскребах рядом с лифтами ставят зеркала. Так люди могут отвлечься от ожидания. В Диснейленде вешают табло с обратным отсчетом, а в супермаркетах у касс ставят лотки с мелочью.

9. Маленький подарок — большая любовь

Если представитель какой-либо компании делает для вас что-либо бесплатно, вы, естественно, захотите ответить на любезность. Так, жевательная резинка в конверте со счетом или конфетки не единожды спасали официантов от недовольства клиентов по поводу стоимости обеда. Недовольство обслуживанием или ценами легко заглаживается и другими бонусами: от брендированной футболки до эксклюзивной книги. Или порции мороженого. Летом 2015 года сервис для заказа такси Uber провел масштабную акцию по доставке своим пользователям бесплатных лакомств. Несмотря на то что не все смогли получить подарок, уровень жалоб на водителей снизился, а количество заказов возросло.

8. Все любят настройки «по умолчанию»

Человеческий мозг устроен так, что стремится думать как можно меньше. Путь наименьшего сопротивления сберегает энергию и в равной степени относится как к настройкам сотовых, так и к шопингу. А потому, если вы хотите заставить людей покупать больше и не возмущаться при этом, не добавляйте новых опций. Просто измените настройки «по умолчанию». Например, размер стандартной тележки. Вы не задумаетесь об этом, но автоматически купите на 40 % больше.

7. Дух соревнования сгладит ощущение потери

«Накапливайте баллы, оплачивая покупки с помощью телефона».

Люди ненавидят терять. Особенно деньги. А потому, чтобы покупатели не жаловались на высокие цены, в магазинах ввели систему баллов. Ее придумывали для водителей, но она отлично работает и здесь. Ведь за определенную сумму потраченных денег вы получаете наклеечку, балл к скидке или возможность поучаствовать в розыгрыше товара.

6. Если элитно, значит, желаемо

Сейчас в это трудно поверить, но в начале 80-х Timberland переживал сложные времена. Компания выпускала качественную, но не очень красивую продукцию. Продажи падали, люди жаловались на странный внешний вид обуви. Руководство фирмы просто подняло цены выше конкурентных, в результате продажи возросли. Ведь товар стал элитным, а значит, более желанным для покупателя.

5. Дефицитный товар не вызывает претензий

Когда вы в спешке покупаете два последних места на самолет, вы уже не обращаете внимания на детали. И, оказавшись в салоне лайнера, скорее всего, обрадуетесь, что вообще летите, чем будете возмущаться отсутствием иллюминатора или сломанной спинкой кресла. То, что дефицит влияет на наше восприятие, ученые доказали еще в 1975 году. Коллекция кроссовок Yeezy Boost, которые Adidas выпускает в коллаборации с Канье Уэстом, продается ограниченным тиражом. В магазины за ними выстраивается очередь, и люди не жалуются на непомерно высокую цену.

4. Принцип «булла-булла»

Как продать мелочь без скидок и чтобы покупатель не жаловался, что ему впихивают ненужный товар? Создать видимость накопившихся в огромных контейнерах вещей по низкой цене. При этом даже необязательно делать на такие товары скидку, людей привлечет именно объем. Это и называется принципом «булла-булла».

3. Нет доказательств — нет жалоб

25 лет гарантии, бесплатное обслуживание, пожизненная подписка — отличные бонусы. Вот только во многих случаях вы непременно должны сохранить чек. В чем подвох? Предлагая гарантию, продавец страхует себя от жалоб на качество товара. Вы не переживаете из-за мелких поломок или низкого качества, ведь товар всегда можно поменять. Однако чек обычно печатается на стандартной кассовой термоленте, которая полностью выцветает за пару-тройку лет. В итоге производители, не тратя денег на ремонт, сохраняют лояльность покупателей.

2. Робот, которому нельзя пожаловаться

Западные ретейлеры начали внедрять кассы самообслуживания еще в конце 90-х. Сейчас они активно используются в США, Европе, Австралии, Японии. Растет интерес к решениям self-checkout со стороны ближневосточных компаний. А все потому, что это не только позволяет сократить затраты на зарплаты кассиров, но и уменьшить количество жалоб на обслуживание. Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» пошла дальше и представила Марусю — антропоморфного робота, который способен принимать заказы, проводить оплату и поддерживать диалог с покупателями. Угадайте, кому ни разу не пожаловались на высокие цены и холодный суп?

1. Чем труднее, тем лучше

Магазины IKEA всегда стоят на окраине. Добираясь, мы заглатываем наживку маркетологов. Ведь, приехав в такую даль, человек сам себя настроит на покупку — жаль впустую тратить столько времени. Мебель продается в IKEA в разобранном виде тоже неспроста. Это психологический трюк. Потратив огромное количество сил и времени на сборку, вы уже не захотите ругать товар, скорее всего, вы восхититесь покупкой. Между тем установлено, что ежегодно IKEA использует 1 % древесины мира для производства своих товаров. Эти колоссальные объемы компания старается не афишировать.

Что из этого заставило бы вас забыть о недовольстве и все-таки купить товар? А может, вы знаете уловки получше?