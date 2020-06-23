Я проверила на себе 10 бабушкиных хитростей и расскажу, какие из них и впрямь работают, а какие безнадежно устарели

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Расспрашивая родственников и знакомых перед написанием этой статьи, я поняла, что наши бабушки и мамы умели с помощью подручных средств сделать абсолютно все: тряпочками завить суперкудри, солью оттереть чайный налет, ароматизировать белье духами и мылом и т. д.

Для AdMe.ru я проверила 10 советов от старших и мудрых и убедилась в том, что многие из них реально работают.

1. Вернуть блеск кожаной обуви

Совет: Кожаные ботинки будут выглядеть как новые, если их натереть капроновыми колготками. Делать это необходимо круговыми движениями. В качестве увлажнителя можно добавить каплю оливкового масла. Процесс: Бабушки, давая совет, не уточнили, что обувь надо предварительно хорошо помыть и высушить, это было само собой разумеющимся условием. Для науки не жаль и целых колготок, но я взяла подследники, потому что это удобнее — их легче надеть на руку. На капроновые подследники капнула каплю оливкового масла и натирала ботинок без особых усилий секунд 30. Мой результат: Получилось быстро и отлично, теперь в таких ботинках их владельцу даже не захочется выходить на улицу, чтобы не запачкать.

2. Сделать ароматизатор для белья

Совет: Раньше не было воздухоочистителей и ароматизаторов, блокаторов запахов, поэтому справлялись следующим образом. Брызгали духи или одеколон на тряпочку, предпочтительно шерстяную, и убирали ее в шкаф или комод. Белье из такого комода — душистое. Так же поступали с кусочком душистого туалетного мыла — клали в шкаф. Процесс: От души набрызгав платочек, я убрала его в шкаф. Мой результат: Через сутки решила проверить — запах стоял такой, будто разлили полфлакона духов. Этот лайфхак не просто работает, он может стать настоящим спасением, когда придет время убирать сезонные вещи на хранение. Но не повторяйте моих ошибок — для эксперимента я выбрала духи с ярко выраженным фруктовым ароматом и шкафчик с вещами мужа. Теперь супруг благоухает грейпфрутом, маракуйей и пионом и не вдохновлен моими новыми познаниями в освежителях для белья.

3. Улучшить состояние волос

Совет: Если у вас жирные волосы, замучила перхоть и зуд головы, вместо шампуня нужно использовать 72%-ное хозяйственное мыло. По легенде кусочек следует залить горячей водой и оставить на пару часов, мыльным раствором промыть волосы. А затем ополоснуть лимонной водой, чтобы нейтрализовать щелочь. Процесс: Блеклый кусочек с сомнительным запахом сразу навел меня на мысли о неминуемом облысении ради науки, но до этого дело не дошло. Самая большая проблема: хозяйственное мыло плохо мылится и не пахнет цветочками. Привыкнуть к этому так же трудно, как к переходу от средств масс-маркета к твердым шампуням или натуральным шампуням на основе калийного мыла. Подкисленная вода также добавляет неудобств — танцы с кастрюльками отнимают время. Мой результат: За неделю мытья 72%-ным хозяйственным мылом волосы стали мягче. Мыть их приходилось реже, чем шампунем, — 1 раз в 3 дня. Мои волосы не окрашены, но если на ваших есть краска, то такое мыло абсолютно точно ее смоет, так что это дополнительный лайфхак для смывки. Через пару недель волосы буквально ожили, посветлели и стали точно как в рекламе — очень мягкими и шелковистыми. Промежуток между мытьем головы увеличился еще на день — 1 раз в 4 дня. Получилось, что я случайно восстановила волосы, пока экспериментировала.

4. Нарезать хлеб без крошек

Совет: Чтобы хлеб не крошился, его надо резать ножом, который предварительно подержали в кипятке. Процесс: Сначала я взяла буханку и попробовала отрезать кусочек ножом обычной температуры — не нагретым, при этом точили его месяца 2 назад. Хлеб, естественно, очень крошился при нарезке. Затем смахнула с доски крошки, обдала нож кипятком из чайника и попробовала отрезать еще кусочек. Результат впечатлил. Мой результат: Благодаря этому лайфхаку получилось без проблем нарезать хлеб тонкими кусочками. И да, крошиться он при этом точно не будет.

5. Высушить книгу

Совет: Если намочили книгу, положите ее в морозилку — будет как новая. Процесс: Весь процесс был сымитирован. Будто бы невзначай, я уронила книгу в ванну. Прекрасное издание в мягкой обложке от мастера ужасов намокло очень быстро. Книгу я достала и тщательно промокнула полотенцем каждую намокшую страницу, затем положила в пластиковый пакет и убрала в морозилку на неделю. Мой результат: Минут через 10 после морозильника книжка начала оттаивать. Мало того, что влага осталась на страницах, несмотря на все мои старания, так еще и добавился конденсат от пакета. Пришлось срочно повторно сушить страницы полотенцем. Но надо отдать должное «шоковой книжной заморозке»: страницы не легли гармошкой. Через сутки о том, что книга была мокрой, напоминали только небольшие разводы на страничках.

6. Оттереть нагар с плиты

Совет: Если под рукой нет специального средства, нагар с плиты легко можно оттереть зубной пастой. Процесс: Благополучно пропустив момент, когда стоит выключить турку, я подождала полчаса и выдавила на плиту немного зубной пасты. Мой результат: Просто проведя по участку с нагаром тряпкой с зубной пастой, я оттерла все буквально за минуту, абсолютно не прилагая усилий. Эффект такой же, как от сильнодействующего абразивного средства специально для чистки плит. Интересно, как сработает это на более сложных пятнах? Если знаете или решите проверить, сообщите в комментариях.

7. Помыть хрусталь и стеклянную посуду

Совет: Оттереть от пятен вазы, стаканы и стеклянную посуду можно содой. Процесс: Наполнив тазик водой, я добавила туда 5 чайных ложек соды и поставила заляпанную стеклянную тарелку. Через полчаса достала ее, сполоснула и помыла с обычным моющим средством. Мой результат: Тарелка осталась если не в прежнем виде, то очень близком к нему — вся в разводах и пятнах. Не помогло и моющее средство. Видимо, в таких случаях не обойтись без современного арсенала химических средств специально для стеклянных поверхностей.

8. Оттереть липкое пятно

Совет: От липкого пятна на полу можно быстро избавиться, втерев в него масло — подсолнечное или оливковое. Процесс: Процедура создания липкого пятна была творческой — на пролитый кленовый сироп попало немного кошачьей шерсти. Выждав около часа, я накапала на тряпку подсолнечное масло и провела ей по пятну. Мой результат: С первого же раза и без всяких усилий от пятна не осталось и следа. Никаких разводов и сложностей. Этот хак стоит взять на вооружение — если прольете чай с сахаром, сироп, мед или варенье, он точно пригодится.

9. Быстро сделать холодный чай

Совет: Чтобы быстро получить холодный чай, надо налить чай в формочку и убрать в холодильник. Пару ледышек хватит, чтобы быстро сделать холодный чай в любое время. Процесс: Заварив чай покрепче, я заполнила им формочку для льда и отправила ее в морозилку. Через несколько часов чайные кубики залила теплой водой. Мой результат: Пожалуй, этот лайфхак оказался самым бестолковым, потому что для того, чтобы чай получился действительно холодным, пришлось закинуть в стакан все 16 чайных льдинок. Так что этот совет признаю бесполезным — все это скорее весело, чем полезно. И хотя спортивный азарт и потраченное время подсказывали, что такой «ледяной» чай все-таки вкуснее обычного, надо признать, что это не так и что с тем же успехом можно просто подождать, пока горячий чай в вашей кружке остынет.

10. Увеличить размер ботинка

Совет: Чтобы увеличить размер обуви, нужно положить в ботинок пакет с водой и заморозить на сутки. Процесс: В полиэтиленовый пакет набрала воды и аккуратно положила его в кроссовку 38-го размера. Потрясла, чтобы вода «распределилась» внутри. Кроссовка отправилась на ту же полку в морозильнике, где еще недавно сушилось творение Стивена Кинга. Через сутки кроссовку достала, разморозила. Без проблем достала пакет. Мой результат: Я не сразу поверила своим ощущениям — кроссовка точно стала больше. Несмотря на то что в этом нет никакой магии, ведь вода при замерзании расширяется, итог впечатляет. Но есть другая проблема: о том, как же размер уменьшить обратно, бабушки предпочитают молчать, поэтому одна кроссовка навсегда останется как минимум на размер больше, чем другая.