Я месяц вела образ жизни моделей Victoria’s Secret, чтобы получить тело мечты спустя полгода после родов

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Модели Victoria’s Secret выходят на подиум уже спустя 5 недель после родов и с уверенной улыбкой демонстрируют новые коллекции нижнего белья. А я до беременности активно занималась спортом и была заядлой сторонницей ЗОЖ, но за беременность набрала 15 кг, и 5 из них, видимо, решили остаться со мной надолго, потому что уже полгода я не могу от них избавиться.

Специально для AdMe.ru я решила попробовать в течение месяца вести образ жизни «ангелов» Victoria’s Secret и проверить, работают ли в реальной жизни правила, которых они придерживаются для поддержания своей формы, и как это отразится на моей фигуре.

Начало эксперимента

В первый день мой вес составлял 60 кг при росте 172 см.

Итак, мой «тот самый понедельник» наступает, и я отказываюсь от мучного, сладкого, молочного. Даже молоко надо заменить растительным, например кокосовым, овсяным, миндальным. Я начинаю активно тренироваться 4–5 раз в неделю в утренние часы после завтрака. Пробовать буду разные занятия: кардиотренировки, силовые нагрузки, аэробику, йогу, стрейчинг — все, чем увлекаются «ангелы». Очень надеюсь изменить свои пищевые привычки и похудеть.

Для начала я тщательно изучила блоги девушек на YouTube и в Instagram

Модели Victoria’s Secret Роми Стрейд, Лора Харриер и Жозефин Скривер.

У каждой из них разное питание, которое составляет им личный диетолог, но мне удалось выявить общие принципы. Включать белок в каждый прием пищи.

Добавить полезные жиры (орехи, авокадо, яйца, красная рыба).

Свести углеводы к минимуму — только в первой половине дня. Например, на завтрак овсянка, рис, гранола собственного приготовления.

Употреблять много овощей, преимущественно зеленого цвета (брокколи, шпинат, зелень).

Пить не менее 2 л воды в день.

Что поможет похудеть

Утро «ангелы» начинают со стакана воды с лимоном. Очень приятный ритуал, который я решила практиковать и в дальнейшем.

Прежде чем съесть что-нибудь вредное, нужно сделать глоток воды — это не раз помогало мне прийти в себя и отказаться от вкусностей.

Если очень тяжело заставить себя пить воду, то можно добавить в нее лимон, лайм, мяту, мелиссу или заморозить очищенные кусочки апельсина и использовать их вместо льда. Вуаля — и это уже не просто вода, а вкусный освежающий напиток.

Чтобы вовремя почувствовать насыщение и избежать переедания, перед приемом пищи нужно выпить стакан воды. Это поспособствует наполнению желудка.

Овсянка на завтрак должна быть приготовлена на растительном молоке. Чтобы первый прием пищи стал еще более питательным и приятным, можно добавить ягоды, фрукты, орехи и семяна чиа или тыквенные — причем все одновременно. Обычно после такого приема пищи я чувствовала себя сытой около 2 с половиной часов, не было ощущения тяжести, и уже через полчаса я могла начать тренировку.

Исключить сахар. Уже давно доказано существование сахарной зависимости, и я у себя ее диагностировала. После еды мне остро не хватало вкусняшки с чаем — так я обычно завершала любой прием пищи. Единственный способ избавиться от этой привычки — проявить силу воли. Ощущение того, что я недоела, продолжалось около 2 недель, потом сошло на нет.

При покупке продуктов обращать внимание на состав: даже в соленые огурцы добавляют сахар. Кстати, в продуктах, которые позиционируются производителем как диетические, например в батончиках мюсли, я тоже нашла запрещенный ингредиент.

Правило № 1: Регулярные тренировки

Упражнение «махи ногой из планки» обеспечивает равномерную нагрузку на все тело. Его можно сделать более эффективным, если использовать утяжелители.

Модели тренируются 6 раз в неделю. А за неделю перед показами — ежедневно по 2 раза. Из «ангелов» мне больше всех нравится Роми Стрейд, и, к моему счастью, она популярный блогер — выкладывает видео полноценных тренировок на своем YouTube-канале. С ее записей я и начала свой путь в «большой спорт». Там есть тренировки на попу, ноги, на все тело — остается только повторять. В основном занятия длятся 15 минут, я делала по 2 круга.

Боковые махи дают хорошую нагрузку на ноги и бедра.

Алессандра Амбросио — модель, которая проработала в шоу Victoria’s Secret 16 лет и оставила в нем яркий след. YouTube-канал она не ведет, но я нашла одну полезную тренировку с ее участием: в ней действительно много необычных упражнений, задействующих те мышцы, о которых я даже не догадывалась. За время эксперимента я занималась по этому видео неоднократно.

Для тренировки рук я использовала легкие гантели по 1 или 2 кг. Упражнения с тяжелым весом могут увеличить объем мышц, а это крайне нежелательно.

Такая вариация упражнения «ягодичный мостик» позволяет дать большую нагрузку на каждую ногу и помогает улучшить рельеф бедер.

Правило № 2: Перекусы

Перекусы разрешены в первой и второй половине дня — после завтрака и обеда. Можно есть фрукты, ягоды, сырые орехи — они содержат в себе жирные кислоты омега-3 и омега-9, которые разрушаются при жарке. Термическая обработка продлевает их срок хранения, но резко снижает пользу и делает усвоение более сложным.

Модель Роми Стрейд с зеленым смузи.

«Ангелы» часто пьют смузи из овощей, фруктов или ягод на растительном молоке с добавлением протеина, так как белок должен присутствовать в каждом приеме пищи. Идеальное время для употребления коктейля — после тренировки. Состав смузи может быть разным, все ингредиенты необходимо смешать в блендере. Я обычно утром перекусывала твердой пищей, а ближе к вечеру выпивала коктейль.

15 дней спустя

К середине эксперимента я потеряла 3 кг.

У меня уменьшился объем бедер и стали видны очертания пресса. Стали формироваться правильные пищевые привычки. В продуктовом магазине я сознательно обходила стороной отдел с мучными изделиями и шоколадом: очень боялась сорваться. Я стала носить с собой фрукты и батончики мюсли, чтобы в случае возможного срыва немедленно утолить голод.

Правило № 3: Заниматься разными видами спорта

Что касается растяжки, тут моделям Victoria’s Secret предоставляется полная свобода: можно использовать упражнения из пилатеса, йоги, стретчинга.

Стелла Максвелл увлекается йогой и растяжкой. Мне это очень близко, потому что раньше я занималась акробатикой и, хочется верить, сохранила остатки гибкости. Такие занятия крайне полезны: они делают мышцы более пластичными и эластичными, тело расслабляется и не выглядит перекачанным после силовых тренировок. Я целую неделю не делала уже ставших привычными упражнений и посвятила это время занятиям со Стеллой Максвелл. Смена деятельности определенно пошла на пользу: мыщцы отдохнули и ушло напряжение.

Правило № 4: Чередовать нагрузку

Тренировки «ангелов» Victoria’s Secret должны быть разнообразными: это позволяет каждый раз бросать вызов разным группам мышц.

Все модели буквально помешаны на кардионагрузках: они могут бегать на пляже, играть в подвижные игры вроде волейбола или заниматься перед тренировкой на соответствующих тренажерах. Все это позволяет подготовить тело к силовым упражнениям и сбросить вес. Для меня бег в течение 45 минут — это скорее скучно, чем сложно, поэтому я бегала 15 минут до основной тренировки.

Еще один вид кардионагрузки — ежедневная бодрая ходьба с коляской.

30 дней спустя

Минус 6 кг: реальность превзошла ожидания.

Ноги и бедра стали более стройными, появился пресс и ушел жирок с боков. Что касается питания, то я уже спокойно обхожусь без сладкого и мучного. Сейчас практически в любом магазине можно найти альтернативу хлебу — хлебцы без дрожжей, сахара и муки. Их минус лишь в том, что они стоят дороже.

Правило № 5: Ешьте достаточно

Многие модели едят от 4 до 6 раз в день. И даже на работу берут с собой контейнеры с едой.

Главное — разумный подход к питанию. Еда должна содержать достаточное количество белка и быть насыщенной полезными жирами. Бессмыслено качать попу, если вы не употребляете мясо. В течение суток нужно съедать до 120–150 г белка. Без полезных жиров девушки с подиума потеряют свою привлекательную женственную форму, поэтому особая любовь «ангелов» — авокадо, богатое жирами. На обед и на ужин я ела рыбу или курицу, овощи, яйца. Равняясь на моделей, я добавляла авокадо в салаты и в сэндвичи, например с тунцом на гречневом хлебце. Мне повезло, правила «не есть после 6» практически никто из девушек не придерживается — и я, конечно же, не придерживалась тоже.

Правило № 6: Готовить самостоятельно

Если вы будете готовить себе еду сами, то будете точно знать, что входит в состав ваших блюд. В ресторане или кафе проконтроливать процесс приготовления просто невозможно.

Для знаменитых манекенщиц поход в ресторан — это баловство, а не повседневность. Так, даже при перелетах у девушек всегда с собой свое питание: они не покупают ничего в кафе на территории аэропортов и не едят пищу, которую предлагают на борту самолета. Я использовала натуральные ингредиенты там, где это возможно, и не добавляла в блюда жирные соусы, сахар, муку, лишнее масло. Всеми силами я пыталась «облегчить» каждое блюдо: не жарить, а запекать, добавляла в салат не сметану, а бальзамический уксус и так далее. Ну и конечно, забыла о доставке суши и пиццы на дом.

Правило № 7: Правила существуют, чтобы их нарушать

80 % рациона моделей составляет здоровая и сбалансированная пища, остальные же 20 % — все те излишества, которыми можно изредка побаловать себя.

В своем Instagram-аккаунте Роми Стрейд писала: «Питайтесь здоровой пищей. Оставайтесь в форме. И съешьте гамбургер, чтобы остаться в здравом уме». Я последовала мудрому совету и не прогадала: было вкусно и на фигуре никак не отразилось. Если постоянно ограничивать себя, то рано или поздно сорвешься и сведешь на нет всю проделанную работу.

Результат испытаний

За время эксперимента я: Скинула 6 кг.

Вернула мышцам тонус.

С удовольствием тренировалась, при этом не чувствовала себя слабой.

Научилась выделять время для себя (мамы поймут).

Попробовала разные тренировки (кардио, силовые, йогу, пилатес) и планирую продолжать в том же духе.

Избавилась от сахарно-мучного «плена». Соблазнов все бросить и нарушить было достаточно. Я думаю, что нужно быть очень сильно замотивированным, чтобы придерживаться такого питания.

Соскучилась по привычной еде. Так, мне очень не хватало молочных продуктов и достаточного числа углеводов. Как ни крути, а питание в тот месяц не отличалось разнообразием: овощи, фрукты, крупы, нежирное мясо и рыба. Но я не чувствовала себя голодной в течение дня, так как у меня было по 5–6 приемов пищи.

Решила придерживаться правильного питания. Диета супермоделей исключает многие полезные продукты, и в обычной жизни ее можно придерживаться лишь определенный период времени. Но диета тем и хороша, что однажды заканчивается.

Бонус: Не всегда стоит верить идеальным картинкам

Иногда «ангелы» прибегают к радикальным способам: питаются исключительно протеиновыми коктейлями и водой. Это заменяет полноценный прием пищи и буквально на глазах сжигает жир.

Чтобы подготовиться к шоу, популярные манекенщицы за несколько недель начинают в 2 раза активнее заниматься спортом и буквально полностью отказываются от пищи. Некоторые девушки за 12 часов до шоу перестают даже пить, их тело будто высыхает — так можно быстро потерять до 4 кг. Я так не делала: мне же не надо завтра на подиум. Да и вряд ли подобные радикальные методы можно назвать здоровыми и полезными.

А вы когда-нибудь придерживались диеты? И был ли результат?