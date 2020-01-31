Я 5 лет была в родительском комитете и расскажу вам, почему нас все ненавидят

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Когда в прошлом году отчаявшийся житель Казани обратился в Госдуму с просьбой приравнять родительские комитеты в школах к ОПГ, некоторые родители школьников про себя подумали: «В каждой шутке есть доля шутки...» Инициативные мамочки из РК для многих представляют собой яркий образец женщин, которые отравляют жизнь окружающим от избытка свободного времени и из-за неуемной жажды власти.

Я не только побывала «на темной стороне силы», но и 5 лет была председателем родительского комитета, возглавляя этих врагов рода человеческого. Теперь я хочу рассказать читателям AdMe.ru, каково это — «трясти со всех деньги» и быть «учительской подпевалой». Спойлер: у нас нет печенек!

Почему я вообще захотела стать членом родительского комитета?

5 долгих лет я боролась с инициативными женщинами из РК в детском саду. Последние силы ушли на битву за выпускной, который они намеревались провести с шиком провинциальной свадьбы, уложившись в такой же бюджет. Отправляясь на первое родительское собрание в школе, я решила пойти другим путем: «Не можешь победить — возглавь». Поскольку желающих особо не было (остальные «добровольцы» сдались и согласились участвовать под жалобным взглядом учительницы), меня тут же единогласно выбрали председателем. Столь стремительной карьеры я не планировала, но отступать было уже поздно.

Для чего нужны РК

Основная задача родительского комитета — помогать учителю в организации того, что на бюрократическом языке называется «учебно-воспитательной работой». И, надо быть честными, при современной нагрузке в обычной школе классному руководителю справиться в одиночку действительно нереально. Невозможно одним глазом проверять тетради, а другим смотреть на экран со списком подходящих экскурсий. Времени вступать в дискуссию с мамами о том, покупать ли кексы или печенье на классный час, тоже нет. РК встроен и в общую школьную иерархию. Необходимость его существования и даже полномочия прописаны в уставе любой школы. Этот документ должен находиться в открытом доступе, и иногда его стоит прочесть просто для того, чтобы понять, какие обязанности и права есть у РК.

Деньги собирать нельзя, но надо

© Мама / СТС Медиа

На первом же собрании родителям сказали: «Школа не имеет права брать у вас деньги „мимо кассы“». Есть список услуг (кружки, обеды, охрана), которые оплачиваются через «Сбербанк», и на этом все. Более того, во время встречи всех председателей РК директор зачитала постановление о том, что любые денежные сборы незаконны, а затем попросила всех расписаться, подтвердив, что мы ознакомлены с этим положением. И я, как и все, подписала документ о том, что с родителей деньги брать нельзя. Но мы их, конечно, брали. А что, разве есть школы, где родители не сдают деньги? Уже на следующий день нам сказали, что в класс нужна крупа для урока труда (не спрашивайте) и со всех надо собрать деньги на покупку дневников единого дизайна. А еще — тут учительница тяжело вздохнула — нам «достался» класс со старыми окнами. Вот в соседнем родители в прошлом году поменяли, а у нас — дует.

Откуда берутся поборы

Нет, на окна мы собирать не стали: мы их просто заклеили. Но на все остальное пришлось. Как так получилось? Вот простой пример. На уроки труда детям нужен клей ПВА. За весь учебный год он понадобится раз 10, и большая часть флакона останется неиспользованной. Логично (и дешевле) взять 3 бутылочки клея, чтобы им пользовался весь класс, чем покупать индивидуальный пузырек каждому. Или вот: на родительские собрания пускают только в бахилах. Обычно родители вспоминают об этом, уже влетая в двери школы, и приходится клянчить пару у вахтерши или идти в носках (было и такое). Так не проще ли купить сразу партию и выдавать «своим» на входе? На такие совместные закупки большинство идет охотно: и клей, и бахилы все равно покупать, а тут и заморачиваться не надо, и экономия. Следующая статья расходов — просьбы учительницы. То надо принести бумагу для распечаток, то заправить принтер, то купить жидкое мыло в класс. Вроде бы речи о деньгах и не идет, а собирать на все это приходится. Ну не принесет же каждый по листочку, горстке порошка для картриджа и не отправит детку с куском мыла в портфеле! Добавьте сюда внеклассные мероприятия, ежегодную фотосессию и подарки к праздникам, о которых будет отдельный разговор, и вот уже вырисовывается та самая сумма, которая может быть не всем по карману, ведь ее размеры сильно зависят от вменяемости РК.

По сколько скидываемся?

У каждого родителя свой подход к деньгам и своя финансовая ситуация. Я сразу сказала всем, что «колхоз — дело добровольное» и лично я ругаться с нежелающими сдавать на что-то деньги не собираюсь. Либо отказываемся от мероприятия или закупки, либо делим сумму на тех, кто согласен вложиться, считая, что такая вещь в классе просто необходима. Но мало решить, что да, мы будем покупать что-то на класс: нужно еще утвердить «контрольный образец». Казалось бы, простая вещь — купить подставки под учебники в класс. Но одни родители хотят крутую эргономичную за ₽ 1 000 или еще дороже, а другие — простую конструкцию из пластмассы и проволочки за ₽ 100. Договориться со всеми, найти компромисс между теми, кто считает, что «на детях экономить нельзя», и теми, кто привык брать самое дешевое, потому что «это же дети: сломают, запачкают, потеряют, все равно новое придется покупать», — сложно. В какой-то момент я начала просить у учительницы список необходимого заранее, чтобы уже к собранию иметь 2–3 варианта на средний бюджет и не ждать сюрпризов от представителей столь разных лагерей. Но и тогда, когда вы вроде бы выбрали вещь, которая устроила всех, еще не все закончено. Потому что тут считают нужным выступить мамы «я вот тут нашла точно такое же, но на другом конце города, зато на ₽ 5 дешевле». Они свято уверены в том, что раз ты член родительского комитета, то ради вот этой небольшой выгоды ты просто обязан ехать за свои деньги в любую даль, тратя на это столько времени, сколько потребуется. Предложение съездить самим воспринимается как оскорбление: они же уже нашли дешевый вариант, что еще от них нужно?

Подарки — тема отдельная

Подарки для учителей — вопрос очень щекотливый. Я сама придерживаюсь мнения, что это не самая ужасная традиция, если дарить что-то в знак признательности, то есть милое и недорогое. И, в общем-то, со мной были согласны почти все. Унять купеческий размах парочки мам, считавших, что без солидного дара отношение к их детям будет «не то», удалось с одного раза простым голосованием. А вот дальше началась история о «чае и конфетах». Мы с другими мамами из родкома всегда искали что-то недорогое, но симпатичное, чтобы вынести на голосование. Идеи обычно принимались на ура, и мне даже говорили, что каждый раз подарки от нашего класса учителя ждут с нетерпением. Мы поддерживали малый бизнес и заказывали пирожные ручной работы с «предметными» картинками, брелоки с именами и отчествами для ключей к школьным кабинетам, елочные шарики с ручной росписью, корзиночки с букетами из фруктов. Все это обходилось классу дешево, а выглядело душевно. Но каждый раз на родительском собрании несколько бережливых мам предлагали «не заморачиваться», а купить чай и конфеты, которые, они видели, сейчас продаются в «Ленте» со скидкой.

Под статьей ходим

И вот, когда вроде бы все обсудили и бюджет утвержден, начинается сбор денег. И это отдельный квест. Ведь у кого-то нет такой суммы с собой, кому-то надо дождаться зарплаты, и с такими родителями нужно созваниваться и встречаться отдельно, звонить и напоминать. А кто-то, что еще хуже, хочет «скинуть» тебе на карточку. Почему это плохо? Потому что такими переводами на регулярной основе может заинтересоваться налоговая служба. С ее точки зрения, это очень похоже на незадекларированные доходы от незаконной предпринимательской деятельности. Могут и карту заблокировать, и к себе для дачи разъяснений вызвать, а в самом пиковом случае начислить штраф: 33 % от суммы всех подозрительных переводов. Конечно, пока это больше похоже на страшилки, но все равно неприятно. Мы с «коллегами» из РК невесело шутили, что под статьей ходим. Вроде бы никого не принуждаем, деньги к себе в карман не кладем. Но с точки зрения закона, будем честны, деятельность родительских комитетов весьма сомнительна. В случае проверок и жалоб школа прикроется нашей распиской, и инициаторами поборов будут «дамочки из РК».

Где отчетность?

Я думала, что, поскольку я такой же родитель, как и все, то представляю, чего от меня могут хотеть. Конечно же, нужны полная прозрачность и отчетность, все поступления учтены, к каждой покупке чек и так далее. Но на деле все оказалось сложнее: закупки делали разные родители, кто-то терял чек, кто-то приносил длинную «простыню» из супермаркета, где среди покупок семьи нужно было еще найти «наше», за какие-то услуги шли переводы с карты на карту... К концу каждой четверти приходилось сидеть ночами, чтобы свести все в табличку. Но и в таком виде отчеты устраивали не всех. Начались разговоры о том, что они должны быть доступны каждому и на ежедневной основе, не постфактум. Что чеки нужно не вклеивать в тетрадку, а сканировать и выкладывать. Что нужно все время пересчитывать и перераспределять расходы. Отчитываться за потраченные деньги при таком подходе — тот еще цирк. Однажды собирали деньги на продукты, чтобы провести Масленицу в школе. Так потом некоторые родители потребовали посчитать стоимость 1 блина, чтобы вернуть деньги тем, чей ребенок в этот день заболел, собрав их с тех, чьи дети съели больше блинов. Признаюсь честно, блинная эпопея меня добила. Я предложила желающим высчитывать все до копейки взять кассу в свои руки и организовать так, как они считают нужным. Вскоре у нас появились километровые таблицы, у каждого ребенка был «личный счет», на котором происходило «движение средств». В них путались все, включая маму — профессионального бухгалтера. Закончилась эта история тем, что сами организаторы потеряли в этих дебрях ₽ 500, переругались между собой и сложили полномочия. Деньги так и не нашлись.

Битвы РК

Помимо мероприятий, которые проводятся в одном классе, есть еще и те, которые касаются всей параллели. И тут приходится договариваться уже не только со своими родителями, но и представлять интересы коллектива на собрании председателей всех РК (бывают и такие). Например, в нашей школе было принято, что с праздниками (День учителя, Новый год, 8 Марта, окончание учебного года) поздравляют всех, от директора до технического персонала. И чтобы сократить расходы, каждый класс вручал презент «своей» учительнице, а всех остальных «делили» поровну. Перед каждым праздником начинались бои местного значения. Почему это 2-й «А» поздравляет завуча и директора, а 2-й «Г» — вахтера и физкультурника? И хотелось бы знать, почему работников школьной столовой тоже надо поздравлять с успешным окончанием нашими детьми учебного года? Это родители на собрании могут отсидеться, думая: «Да поздравляйте вы кого хотите, больше ₽ 500 все равно не сдам». Председатель РК себе такой роскоши позволить не может, потому что с него потом свои же скальп снимут. И махнуть рукой на то, что клумба, которую нас попросили украсить весной, находится дальше всего от входа, тоже нельзя: вернешься в класс с этой новостью и узнаешь, что «дети расстроятся, так нельзя, что за наплевательство». Приходилось спорить до хрипоты, настаивая на жеребьевке.

Физический труд облагораживает

Не одними финансами живет РК: есть очень много, скажем так, поручений, включающих физический труд. Привести в порядок класс перед началом новой четверти, вымыть и заклеить окна, снова вымыть их весной, те же клумбы вскопать и цветочки посадить. Понятно, когда в старших классах к этим заданиям привлекают детей, приучая их к труду, но мы-то взрослые люди и уже, вроде бы, воспитывать нас не надо... Можно, конечно, начать искать правду, выясняя, по какому закону родители должны выполнять эту работу, но это путь в никуда. Хотя бы потому, что все эти задания озвучиваются как просьбы: помочь учительнице, помочь родной школе. И разыгрывать из себя профессора Преображенского, сочувствующего детям Германии, но не желающего покупать журналы по полтиннику, можно лишь в том случае, если у тебя за спиной мощная поддержка. А многие родители не хотят никаких конфликтов, боятся испортить отношения с преподавателем. Но и мыть полы они тоже не хотят. И не обязаны. А вот РК, получается, обязан, ведь это была его задача — организовать явку. И если упросить никого не удалось, приходишь в очередной раз сам со товарищи и моешь, клеишь, сажаешь.

Общие собрания

Если каждый родитель ходит на собрание в школу хорошо если 1 раз в четверть, то председатель РК — минимум 2 раза. Он обязан посетить также общее собрание родительских комитетов школы. А это не менее 2, а то и 3 вычеркнутых из жизни часов. Не прийти нельзя: за твою явку отвечает учитель, и ему, если что, достанется от директора. Что обсуждают на таких собраниях? То, что председатели РК должны донести до родителей из класса. Например, как сдали дети ЕГЭ в прошлом году (очень актуально для младшей школы), как узнать, что ваш ребенок употребляет наркотики — выступление представителя детской комнаты милиции (тоже волнует родителей младшеклассников), как прекрасно съездила завуч с детьми из 8-го «А» в Италию (доклад на час с показом слайдов). Нет, в конце, конечно же, можно задать какой-то важный вопрос директору, но, по опыту, она сошлется на нехватку времени, предложит обсудить после, а затем вам будет не пробиться к ней в такой же толпе желающих. Проще и эффективнее записаться на прием.

Социальные сети

Родительские чатики давно стали притчей во языцех. Читать отрывки из них в сети бывает очень забавно, но совершенно не до смеха, когда ты некоторым образом отвечаешь за это, простите, шоу талантов. Ведь ответов на бесконечные вопросы часто ждут не только от учителя, но и от родительского комитета. Также подразумевается, что в случае особенно жарких споров ты должен держать себя в руках и гасить конфликты. А значит, отключить звук и не вникать в то, что там происходит, нельзя. Помимо родительского чата у нас была группа в «ВКонтакте»: некоторым родителям такой формат оказался удобнее. С самого начала было принято решение, что она будет закрытой, но через какое-то время стали поступать просьбы добавить туда детей. Зачем? Чтобы они могли сами интересоваться извечным вопросом «Что задано?». И ничего, что на страничке в это время папа Вовы в жаркой дискуссии о том, нужна ли детям экскурсия на фабрику мороженого, называет маму Димы «заполошной курицей». Я сказала «нет» и вскоре узнала, что считаю группу своей собственностью и одновременно с этим уделяю ей недостаточно внимания, если не успеваю удалять особенно острые комментарии.

Праздник к нам приходит!

Организация праздников в классе — отдельная головная боль. Не знаю, как с этим обстоят дела в других школах, но в нашей от приглашенных лекторов и аниматоров требовали огромный пакет документов — лицензии, санкнижки, договоры. И те, кто имел возможность оформить все как надо, обычно запрашивали суммы побольше. Что тут же вызывало новый виток подозрений в том, что РК продвигает своих людей и имеет с этого свой процент. А еще очень важно проконтролировать, чтобы все «посторонние» пришли в школу с паспортом, иначе их не пропустят на вахте. Прекрасно помню, как однажды, выхватив у курьера связку шариков, уговаривала пропустить уже оплаченного фотографа, который этот важный документ забыл. А рядом ждал курьер с тортом, который тоже оказался забывчивым. И вот это была та самая ситуация с волком, козой и капустой, потому что вахтер согласен был пропустить только фотографа под мою ответственность, курьер с тортом требовал забрать у него эти 10 кг и нести самой, раз его не отпускают, а у меня шарики...

Инициатива наказуема

Можно еще долго перечислять трудности, с которыми сталкивается РК, но все эти жалобы на тяжкую долю легко отклоняются одним аргументом: «вас никто не заставлял». И это правда. Вызывая огонь на себя, важно помнить, что: Вам действительно никто ничего не должен, даже «спасибо».

Вам придется строго следить за отчетностью: финансовые вопросы всегда самые болезненные.

Вам придется вести себя корректно даже тогда, когда все остальные вышли из себя.

Будьте готовы к критике и не воспринимайте ее как что-то личное.

Не надо думать, что без вас не справятся. Научитесь делегировать: если кто-то считает, что лучше вас разберется с выбором, закупкой, отчетностью — пусть пробует.

Не старайтесь угодить всем: это невозможно. Некоторые решения стоит принимать даже тогда, когда кто-то остается ими недоволен. Последнее и, на мой взгляд, самое важное: все родители приходят на собрания и участвуют в жизни класса ради своего ребенка. Именно интересы детей стоят на первом месте, и никакие разногласия взрослых не должны их касаться.