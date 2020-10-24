Вся моя одежда помещается в один чемодан. Я расскажу, почему перестала покупать новые вещи и довольна этим решением

В современном мире, кажется, все создано для того, чтобы вдохновить нас на новые покупки, будь то одежда, техника или что-то другое. Мода на вещи меняется с непередаваемой скоростью, и за обновками необходимо отправляться чуть ли не каждый месяц. Семейные походы в торговые центры на выходных вполне могут поспорить в популярности с вылазками на природу. Шкафы увеличиваются в размерах, с каждым годом отвоевывая у нас жизненное пространство. Но если старательно перетряхнуть все кладовки, многие предметы будут для нас совершенно незнакомы: как, это я купил? А когда и зачем?

Я хочу рассказать читателям AdMe.ru , почему мы практически перестали покупать вещи и как дошли до жизни такой.

Сразу отмечу, наше сдержанное и выборочное отношение к приобретению новых вещей изначально было скорее вынужденной мерой, а не философской идеей. За 6 лет мы прошли путь от нескольких гигантских шкафов, забитых вещами, до 3 чемоданов. А все потому, что мы всем семейством путешествуем по миру, порой проводя на одном месте пару-тройку месяцев.

Поэтому мы ограничены в объеме вещей, а не в их стоимости. В первую очередь это касается одежды, ведь бытовую технику и посуду никто все равно не будет таскать с собой из одной страны в другую.

Путешествие мы начали в тропической стране, и там с нарядами все было относительно просто — шорты да футболки. Тут в любом случае ни фантазия, ни внутренний шопоголик особенно не разгуляются. Потом мы перебрались в холодные края, и сразу встал вопрос о куртках, джинсах и зимней обуви.