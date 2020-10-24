Вся моя одежда помещается в один чемодан. Я расскажу, почему перестала покупать новые вещи и довольна этим решением
В современном мире, кажется, все создано для того, чтобы вдохновить нас на новые покупки, будь то одежда, техника или что-то другое. Мода на вещи меняется с непередаваемой скоростью, и за обновками необходимо отправляться чуть ли не каждый месяц. Семейные походы в торговые центры на выходных вполне могут поспорить в популярности с вылазками на природу. Шкафы увеличиваются в размерах, с каждым годом отвоевывая у нас жизненное пространство. Но если старательно перетряхнуть все кладовки, многие предметы будут для нас совершенно незнакомы: как, это я купил? А когда и зачем?
Я хочу рассказать читателям AdMe.ru, почему мы практически перестали покупать вещи и как дошли до жизни такой.
Сразу отмечу, наше сдержанное и выборочное отношение к приобретению новых вещей изначально было скорее вынужденной мерой, а не философской идеей. За 6 лет мы прошли путь от нескольких гигантских шкафов, забитых вещами, до 3 чемоданов. А все потому, что мы всем семейством путешествуем по миру, порой проводя на одном месте пару-тройку месяцев.
Поэтому мы ограничены в объеме вещей, а не в их стоимости. В первую очередь это касается одежды, ведь бытовую технику и посуду никто все равно не будет таскать с собой из одной страны в другую.
Путешествие мы начали в тропической стране, и там с нарядами все было относительно просто — шорты да футболки. Тут в любом случае ни фантазия, ни внутренний шопоголик особенно не разгуляются. Потом мы перебрались в холодные края, и сразу встал вопрос о куртках, джинсах и зимней обуви.
Организация жизненного пространства
- Живем мы на съемных квартирах, и это тоже не располагает к обрастанию вещами. Когда место обитания носит временный характер (а один раз мы сменили 3 дома за 2 месяца), к количеству предметов начинаешь подходить исходя из принципа «как это все быстро упаковать и перевезти из одного места в другое за минимальные сроки». При большом количестве скарба часть неизменно теряется, забывается или приходит в полную негодность в процессе транспортировки. Значительно проще перевозить все, четко зная, что у тебя хранится в шкафах.
- Выбирая жилье, мы обычно отдаем предпочтение квартирам небольших размеров. Тратить много денег на аренду и коммунальные услуги не хочется. А значит, и места для хранения вещей будет немного. Заставлять маленькие хоромы массивными шкафами кажется бессмысленной тратой средств и жилого пространства. Так что все наряды должны легко уместиться в небольшом шкафу и комоде.
- Даже если сейчас мы окажемся в собственном, большом доме, я не думаю, что отношение к количеству вещей изменится. Я до сих пор с дрожью вспоминаю 4 шкафа в нашей квартире, под завязку забитых нарядами. Носила из всего этого барахла от силы 10 % — все остальное просто безнадежно пылилось и выступало в роли трапезы для вездесущей моли. Часть деталей туалета я в этом лабиринте даже умудрилась потерять.
Переизбыток вещей
- Происхождение большинства элементов гардероба я с трудом могла припомнить. Что-то было куплено в душевном порыве, что-то за компанию с приятельницей — Катя покупает, а как же я? Что-то подбиралось специально под торжественное событие — свадьбу или корпоратив, да так и надевалось единожды по этому случаю.
- Когда мы собрались в свое первое путешествие, квартиру было решено сдавать. Все шкафы нужно было очистить и подготовить для новых жильцов. Выбросить вещи было жалко, а что с ними еще делать — оставалось неразрешимой загадкой. Сортируя накопленное, я пришла к выводу, что мне тяжело расстаться с предметами не из-за их качества или того, как они на мне сидят, а потому, что с каждой деталью были связаны какие-то воспоминания. Вот в этом я ходила к подруге на свадьбу, это надела на первое свидание с мужем, в этом меня выписывали из роддома с сыном. Поразмыслив и решив, что из-за исчезновения одежды воспоминания, равно как и родные и близкие, никуда не денутся, я безжалостно отправила все лишнее на благотворительные цели.
- Ограниченные пространством чемоданов, мы стали по-другому относиться к выбору вещей. Уличная одежда покупается в ограниченных объемах. В идеале выбирается 2 варианта: один подходит к официальному комплекту, второй — спортивный, надевается на прогулки, выезды на природу и спортивные мероприятия.
- В приоритете качественные вещи. Так, моя горнолыжная куртка верой и правдой служит мне уже не один год. То же самое относится и к вещам супруга. Шубы или дубленки в моем гардеробе нет — уж слишком тяжелые эти изделия, да и зимы ныне не столь холодные, чтобы запасаться мехами.
Особенности лаконичного шопинга
- Повседневная одежда тоже покупается в 2 комплектах. Что-нибудь официальное на выход: костюм для мужа или платье для меня. Блейзеры и джинсы на каждый день. Подбираем вещи так, чтобы они сочетались друг с другом. Вот, например, платье и туфли для театра или деловой встречи. То же платье с блейзером и джинсами — отличный повседневный наряд. Каждый предмет туалета оцениваем с нескольких позиций: качественное ли изделие, удобное ли, нравится ли оно и подойдет ли к другим вещам.
- Я теперь никогда не покупаю вещи сразу, по велению души. И для шопинга выбираю не торговые центры, а улочки, где расположено несколько разных магазинов. Что-то приглянулось — фотографирую это в примерочной, а потом даю себе пару дней на раздумье. Так ли нужна мне эта вещь, действительно ли она хорошо сидит?
- Раньше мне все время казалось, что, если не приобрести приглянувшийся экземпляр тотчас же, он непременно исчезнет. Сейчас я отношусь к этому спокойнее. Если после пары дней желание купить искомую деталь туалета не пропадает, возвращаюсь за ней.
Прощание с гардеробом
- Коли наряд не вынимается из шкафа на протяжении нескольких месяцев, значит, с ним пора прощаться. Механизмы избавления от надоевших и скучных вещей были придуманы до нас. Самый простой и незатейливый способ — подарить такой наряд подруге, иногда предметы гардероба сами притягивают к себе хозяев. Но здесь несколько сложностей: у вас может быть разный размер или, например, этот конкретный предмет просто не нравится никому.
- Второй вариант — СВОП-вечеринки (SWAP). Сейчас они проводятся практически в каждом городе. Туда можно приносить все, начиная от одежды и заканчивая бижутерией и косметикой. Главное, чтобы все предметы были в хорошем качестве и чистые, то есть в таком виде, в котором бы вы сами их забрали. Здесь люди обмениваются вещами, никто ничего не продает и не покупает. Ну и, конечно, все общаются, пьют кофе и любуются на чужой винтаж.
- Некоторые вещи на обмен принести уже неловко, но при этом они все еще в хорошем состоянии. Их можно отправить на нужды благотворительности. Почти везде стоят баки, куда собранные детали туалета можно опустить. У подобных организаций есть свои правила по приему вещей, с которыми стоит ознакомиться, прежде чем загружать пакет в контейнер.
- При желании наскучившие и ненужные предметы гардероба можно продать. Например, в интернете, сейчас для этого существует масса сайтов. Правда, для подобного занятия надо иметь некоторую коммерческую жилку. У меня, к сожалению, такой вариант никогда не удавался.
- Гаражная распродажа. Этот вариант мы обычно использовали, когда уезжали из города или страны навсегда. Готовится энное количество еды, объявление о распродаже вывешивается в специальных группах в соцсетях, и начинается вечеринка. На гаражной распродаже обычно выставляется все — от одежды до посуды. Что-то отдается в дар, что-то продается, а заодно вы говорите «пока-пока» всем знакомым обитателям вашего района.
- Если детали туалета пришли в негодность из-за пятен или просто наскучили — я порой даю им шанс на новую жизнь, или расписывая акриловыми красками, или переделывая. Это скорее хобби, а не насущная необходимость. Вот, например, старая, скучная синяя туника — почему бы на ней что-нибудь не нарисовать? Если эксперимент не удастся — ее всегда можно отправить в тот же контейнер по сбору вещей с припиской «На переработку».
Минимализм в быту
- Ограничения по покупкам у нас распространяются не только на одежду, но и на посуду. Мне бабушкины хрустальные и фарфоровые сервизы, которые десятилетиями хранились в стенном шкафу, до сих пор являются в кошмарных снах. Выкинуть эти сияющие предметы сервировки казалось кощунством, в подарок их тоже никто не хотел, так что, куда всю эту барочную роскошь девать, было неясно.
- Избавившись от столовой красоты, я запомнила эту историю надолго. Теперь у нас гордо лежат 3 тарелки, 3 суповых миски, салатница, блюдо и кратное количество столовых приборов — ровно столько и требуется семье из 3 человек. С приятелями мы предпочитаем встречаться в кафе, ресторанах или на природе. Если ждем гостей — просто покупаем бумажную одноразовую посуду.
- Принцип минимализма распространяется и на бытовую технику. Холодильник и плита — обязательные элементы. Блендер, совмещенный с миксером, — желательный. Все остальные операции легко выполняются руками и подручными средствами — вилками и ножами.
Все лучшее — детям?
- Другое дело одежда и игрушки для ребенка. Обойтись покупкой минимального количества вещей для любимого чада было сложнее всего. Советские дети, лишенные такого богатого выбора и в первом, и во втором, мы с мужем в огромном количестве скупали всевозможные предметы гардероба и разные забавные мелочи для сынишки. Правда, он и к первому, и ко второму был довольно равнодушен. Так что теперь мы сами позволяем ему выбирать детали туалета, а так как он это не слишком любит, то легко обходится парой футболок, джинсами и толстовками.
- С игрушками все муки выбора приходится принимать на себя. В итоге мы остановились на лего — наборы покупаются по мере потери или выхода из строя (да, лего тоже можно сломать) старых. Пара настольных игр — «Монополия» и «Уно». Остальное ребенок делает самостоятельно. Лепит фигурки из пластилина, придумывает свои настолки.
- Например, мы не смогли найти в нашем городе нормальный набор «Подземелье и Драконы». Просмотрели несколько видео, скачали сценарии из интернета, а остальное изготовили вручную. Сам процесс придумывания и создания игры зачастую может быть интереснее, чем прохождение.
- Старые игрушки отправляются в ближайший детский сад или Дом творчества. Конечно, с разрешения хозяина. Если же они пострадали в боях за время нелегкой жизни, их всегда можно отнести на детскую площадку. Там их или кто-нибудь заберет, или они останутся и малышне будет дополнительное развлечение.
- Выбрасывать поделки ребенка рука у меня не поднимается. Но и для этого придумали замечательную вещь. В нашем городе, Тбилиси, несколько раз в год проводятся детские ярмарки, где юные творцы продают собственные изделия. Очень полезная штука — тут знакомишься с другими ребятами, понимаешь, как назначаются цены, и даже пробуешь заработать немножко денег на собственном творчестве.
Здравый смысл во всем
- Всевозможные предметы для украшения дома делаются вручную. Растения мы частично покупаем, а частично выращиваем. У мужа «зеленые руки», так что он и из лимонных косточек вполне может выпестовать деревце. Это еще и увлекательный эксперимент. Стены украшаем детскими рисунками, фотографиями, аппликациями. Стеклянные бутылки, например из-под масла или соусов, отлично можно расписать акрилом и превратить в вазы.
- Автомобиль мы тоже решили не приобретать, скорее, из соображений целесообразности. Он нам требуется далеко не каждый день, а поиск места для парковки — это настоящая головная боль. Поэтому мы пользуемся услугой каршеринга или просто берем автомобиль в аренду на пару дней, например для путешествий. Получается и дешевле, и удобнее. А для прогулок по городу и поездок в ближайший магазин купили велосипеды. Погода здесь позволяет передвигаться на них круглогодично.
- Но самая большая боль — это книги. Создание библиотеки всегда было моей мечтой. Единственное, что меня утешает, — вполне солидное собрание хранится у родителей. Так что я просто пользуюсь электронной книгой. Муж и сын предпочитают печатные варианты, но большое количество книг возить с собой не получается. Поэтому в каждом месте проживания мы находим книжные клубы, где уже прочитанные экземпляры можно поменять на другие, принесенные сюда.
- Жить без огромного количества вещей оказалось довольно весело. Когда на тебя не давит вся эта груда скарба, даже дышится легче. Хотя наш образ существования до сих пор вызывает массу изумления у родных и близких. Но мы считаем, что наша причуда довольно безобидна и в чем-то даже полезна для окружающего мира.
А вы часто покупаете новые вещи?