Уморительная история о том, как сложно порой сделать правильный выбор

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Слава Сэ — псевдоним популярного блогера и несравненного мастера слова Вячеслава Солдатенко. Каждый его рассказ — это концентрация юмора, жизненных ситуаций и поводов поразмышлять.

Мы в AdMe.ru обожаем истории, которые за пару мгновений могут довести до дикого хохота и в то же время задуматься о жизни, поэтому уверены, что этот текст не оставит и вас равнодушными.

У Маши есть одновременно Друг и Жених.

И это два разных человека.

Маше 19, она ужасно честная. Рассказала Жениху про Друга, который просто товарищ.

Когда этот просто товарищ вдруг признался в любви, Маша ответила: «Вапще-то я не одна. Давай расстанемся, хоть это было бы грустно». Но Друг согласился лишь дружить и не обзывать Жениха диалектизмами, неизвестными Маше.

Друг приходит в магазин русской книги, где Маша работает продавцом. И часами делает вид, будто читает. Русского языка при этом не знает. Еще он дарит Маше сласти. Приличные такие мешки. Пожирая чужой шоколад, я радуюсь тому, как хорошо умеют дружить современные дети.

Иногда Друг снова признается в любви. Маша не в силах запретить. По-женски она склонна прощать слабости такого рода. Сейчас Друг устроился на вторую работу, чтобы тратить на Машу вторую зарплату. Он присылает 10 СМС в день в среднем. В трех признается в любви, в остальных предлагает поездки, концерты и рестораны.

Маша пыталась его урезонить. Мне и подавно этот Друг не нравился. Какой-то настырный. Я выступал за данные Жениху обещания. Но все эти сласти, цветы, вторая зарплата, программа развлечений. Что я мог поделать? Я лишь слабый отец, мое сердце не из железа.

Еще Друг ездит в Литву закупаться дешевыми продуктами. И он — лучший студент на курсе. Теперь вернемся к Жениху. Хороший домашний мальчик. Интроверт. Идеальный выбор для домашнего садоводства. Он не шлет СМС, потому что весной 2019 года говорил уже, что любит. Если что-то изменится, обещал рассказать. Но в Машиной крови отметились турки, болгары, украинцы, мордва и ашкеназы. Общительность и дружелюбие у Маши от золотистого ретривера, хотя не представляю, на каком этапе случилось это вкрапление. Когда Маша смеется, в доме потеют стекла. Из всех кактусов Маша могла бы выращивать только те, что реагируют на любовь немедленно. Устно Жених готов отвезти Машу, куда она попросит. Хоть в спортзал. Только пусть скажет заранее.

Турки, болгары, мордва и украинцы в этот момент говорят спасибо, им никуда не хочется.

— Не надо нам таких жертв, — добавляют ехидные ашкеназы.

Ретривер вздыхает и кладет морду на лапы.

Я сам живу с татаркой. Моя жена телепортируется в то место, куда я иду, чтобы прокомментировать меня, мои намерения, образ жизни и указать, чем мне лучше заняться. Я радуюсь каждой нашей встрече, ибо любовь многолика. Я думал, что понимаю замкнутость Жениха. Но однажды, после 5 дней совместного проживания, он сказал, что Маши ему много. Она постоянно чего-то хочет и встречается везде. Не говоря уже о раздражающих мелочах, говорить о которых нельзя ввиду ее вспыльчивости.

Просто так сказал, в режиме саморефлексии. Маша не обиделась. Спокойно вернулась домой и немножко проплакала до утра. Сказала: ему надо от меня отдохнуть. И 3 дня не надоедала. Просто ходила по квартире с телефоном. Вдруг позвонит. Гуляла одна, случайно добредала до его дома, непредумышленно заглядывала в окна. Он там сидит в наушниках, играет в Dota. Не пишет, не звонит.

Снова плакала. В этом месте мой внутренний отец вскипает. Мне хочется взбежать по бетонной стене, выбить раму, найти на кактусе глаза и спросить, строго глядя в растительную душу: «Ну, как там, в компьютере, кто выиграл?»

После 96 часов молчания Жених прислал СМС: «Завтра в спортзал или работа?».

За то же время Друг прислал целую Британскую энциклопедию СМС. Половина про любовь, в остальных шутки, уговоры поехать в Литву, в аквапарк и на день рождения к веселым людям. И угадайте, кто на 8 Марта подарил букет роз, а кто прислал смешную открытку про Розу Люксембург?