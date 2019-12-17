У меня 2 высших образования, но я отказался от всего этого успеха и работаю поваром в маленьком баре

46 6 11 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В современном мире сложно не иметь набор идеалистичных представлений о самых разных сторонах жизни: удачный брак, успешная карьера, престижное жилье, отдых за границей в отеле не меньше 4 звезд. Этот обязательный список формируется с помощью социальных сетей, телевидения, интернета и преследует нас всю жизнь, заставляя постоянно сравнивать свои достижения с чужими, стремиться к еще большей успешности. Но зачем?

Меня зовут Саша, и я хочу рассказать читателям AdMe.ru свою историю, в которой будет максимум неправильных, с точки зрения пути к успеху, решений, но благодаря именно им я могу сказать, что счастлив, как никогда.

Если сравнивать с традиционными историями успеха, то у меня на руках были все козыри: небогатая, но вполне благополучная семья, поддержка родителей в большинстве начинаний, 2 высших образования: журналистское и инженерное. Я очень рано научился читать, и для меня казалось очевидным и естественным, что я буду работать журналистом. В качестве внештатного автора я отметился во многих газетах своего города, и хотя нечестно было бы говорить, что я был в чем-то ярче или талантливее других, у меня были вполне внятные карьерные перспективы.

Однако спустя в общей сложности 5 лет я пришел к выводу, что журналистика, реклама, связи с общественностью — это не то, чем я хочу заниматься. Мне показалось, что затрачиваемые усилия не соответствуют полученному результату. Я говорю не о зарплате, нет, с этим все как раз было в порядке. Но расходовать энергию, время, силы и творческий потенциал на деятельность, которая по большому счету никому не нужна, было обидно. Несколько лет я занимался буквально чем придется: монтировал спутниковые антенны, укладывал полимерные полы, работал промышленным альпинистом, писал статьи, торговал подержанной спецтехникой, играл в покер, ухаживал за лошадьми. В общем, вел скучное и размеренное существование.

Но однажды, в традициях дешевого киносценария, я увидел в каком-то кафе отрывок «Адской кухни». Наверное, авторы шоу не рассчитывали на такой эффект, но для меня это выглядело как окошко в мир, где пони бегают по радуге и танцуют. Я пересмотрел все сезоны «Адской кухни» с Гордоном Рамзи, в том числе на английском или чудовищно переведенные. И буквально через неделю меня позвали в геологическую экспедицию поваром. Точнее, я сам напросился. Надо сказать, что о профессиональной кулинарии я на тот момент не знал вообще ничего. Это не мешало мне думать, что я умею готовить, конечно. Так или иначе, я относительно успешно пережил трехмесячное путешествие на вездеходах по югу Якутии и окончательно определился со своим призванием.

Вернувшись, я тут же отправился на кулинарные курсы и, не дожидаясь их окончания, пошел работать в первый в своей жизни ресторан. Действительность предсказуемо оказалась не такой яркой, как показывают в телешоу, но мне все равно понравилось. Подвох крылся в том, что в реальной жизни поварами идут работать преимущественно не в рамках любви к профессии, а просто ради денег. Денег, кстати, платят очень немного.

Так или иначе, я пару лет работал поваром в нескольких ресторанах своего города, пек пирожки и готовил селедку под шубой в Таиланде, месяц варил борщи на высоте 2 200 м над уровнем моря. В какие-то моменты это было круто, в какие-то — невероятно утомительно и, очевидно, бесперспективно, поскольку карьера шеф-повара в рамках небольшого города — это процесс, никак не связанный с развитием. Исключительно с опытом и упорством.

Был период, когда я сдался и устроился по второй из своих специальностей — авиатехником. Если смотреть объективно, условия были идеальные: график сутки через трое, причем работать в эти сутки надо было от силы 5–7 часов. Платили, надо сказать, примерно как в ресторане. На этой синекуре я просидел около года и, как раз перед повышением в должности, бросил все и уехал поваром на турбазу на Байкале. Честно говоря, это решение было вызвано не какими-то внешними обстоятельствами, а исключительно навязчивым ощущением, что я делаю не то, что должен, и поэтому несчастлив.

Я не могу сказать, что, с тех пор как я стал работать в кулинарии, моя жизнь пошла по накатанной в гору, а инспекторов «Мишлен» я в свои многочисленные рестораны не пускаю, потому что не хочу лишней славы. Нет, я тружусь в маленьком баре в небольшом городе, готовлю в общем-то обычную еду, получаю приемлемую, но явно не избыточную зарплату. Иногда езжу в горы кормить европейских экстремалов, иногда работаю на местных музыкальных фестивалях. Более того, я прекрасно осознаю, что известности или признания в кулинарном мире мне уже не достичь, потому что для этого надо было начинать лет на 10 пораньше. Но по большому счету это не имеет особого значения.

Я знаю, что занят самым осмысленным в мире делом — приготовлением еды. Я постоянно учусь, стараясь делать это лучше и лучше с каждым днем. Строго говоря, я даже английский язык изучаю в основном для того, чтобы читать рецепты в оригинале. Для меня готовка — это магия, позитивное изменение реальности: вот только что это были просто продукты, а после манипуляций с ножом, специями, огнем они стали едой. Мне кажется, что вся эта тяжелая работа, ожоги, порезы, пропахшая маслом одежда — это совсем небольшая цена за возможность на постоянной (и оплачиваемой, что важно) основе делать то, что я хочу. А в качестве бонуса у меня почти перманентная внутренняя гармония и уверенность, что, если мне понадобится больше денег, я всегда могу просто немного больше заниматься любимым делом.