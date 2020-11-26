Тренер рассказала о фитнесе то, о чем порой не знают даже матерые спортсмены
Мода на регулярные физические тренировки уже давно вошла в жизнь общества. Соцсети пестрят фотографиями дам в цветных лосинах, упорно тренирующихся в зале на благо фигуры. Но даже опытные спортсмены могут оказаться во власти заблуждений, которыми полна фитнес-индустрия. Именно их и постаралась развеять блогер и тренер Тамара Ефремова.
Коллектив AdMe.ru ратует за здоровый образ жизни (в основном), поэтому предлагает взять советы Тамары на заметку.
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Цель фитнеса — поддержание высокого уровня жизни и минимум заболеваний. Замучить свое тело криками, нагрузками и весами — бред, потому что вы приобретете миллион проблем: опущение органов, травмы суставов... А зачем эти проблемы, если сделать попу красивой можно и без этого.
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Боль в мышцах после тренировки не всегда показатель хорошей тренировки. Она говорит о микроповреждениях мышечной ткани. Большое количество микроповреждений тормозит рост мышц.
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«Работу» мышц почувствовать невозможно. Когда вы напрягаете мышцу и чувствуете жжение — это не показатель ее «работы». Чаще это даже плохо. Вы можете и не чувствовать жжения, но ваша мышца при этом будет работать максимально эффективно.
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Критериями хорошей тренировки являются отсутствие боли/травм и результат.
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«Прожимание» ягодиц в приседе (доведение таза вперед) — плохо! То, что вы чувствуете, называется «компартмент-синдром», это приводит к тканевой ишемии (дисфункция, повреждение ткани или органа).
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Хорошая растяжка — это красиво. Но, к сожалению, эволюция не предполагала, что мы в XXI веке решим садиться на шпагат за месяц. Шпагат не физиологическая норма подвижности, такая растяжка приводит к нестабильности суставов и травмам. В результате таких действий наши связки становятся, грубо говоря, как растянутая резинка, они не способны фиксировать сустав при резких движениях и работе с весами.
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Если вы достаточно худая (-ой), но живот все равно вываливается, то вам нужно работать с позвоночником, а не с прессом. Гиперлордоз является частой (но не единственной) причиной такого живота.
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Если вы не хотите навредить органам малого таза, то не втягивайте живот. Втянутый живот приводит к нарушениям естественных процессов в организме.
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Фитнес-корсет для талии — ад! Мало того что он влияет на мышцы тазового дна, так еще и ограничивает движения грудной клетки. Талию он не сделает (только во время носки).
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Часто при работе с тяжелыми весами используют атлетический пояс. Вроде безопасная штука, но не совсем. Правильный механизм его использования — на выдохе. То есть каждый раз, когда вы поднимаете штангу, вы выдыхаете. Но в повседневной жизни нет пояса, а бытовые тяжести есть, и для безопасности в быту мы используем «прием натуживания» (вдох). Только вот тело запомнило, что обычно вы выдыхаете. А без пояса и с весом такой прием на выдохе может привести к травме.
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«Вакуум» — разрекламированное упражнение. Во-первых, оно не несет столько пользы, как все говорят. Во-вторых, может навредить. Если во внутренних органах есть воспалительные процессы, делать его нельзя, а узнать о воспалительных процессах можно только у врача. То есть, чтобы сделать «Вакуум», вам нужно продиагностировать всю брюшную полость. Недавно родившим и людям с лишним весом это упражнение делать нет смысла, так как нет движения в ребрах.
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Перегибаться в спине, выполняя жим штанги лежа, не стоит. Это может привести к травме межпозвоночного диска и впоследствии к грыже.
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Повреждение мениска — одна из самых частых спортивных травм. Обычно мениск травмируется в результате резкого вращательного движения в коленном суставе при фиксированной стопе, слишком резкого разгибания в колене, падения на колено или удара по нему. Будьте осторожны.
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Тренажер Смита — в черном списке тренажеров. Во время приседания в нем на вас действует две противоположно направленные силы, что может привести к травме колена. Самый безопасный в этом плане жим ногами.
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Кетодиета опасна для мозга, так как нашему серому веществу нужны углеводы. Отсутствие углеводов — стресс.
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Доказано, что интервальное голодание не является лучшим способом сбросить вес. Да и зачем голодать, если можно сбалансированно питаться и худеть.
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Правильный образ жизни не является смыслом жизни. Поэтому взвешивать еду перед употреблением — это лишняя фокусировка на своих действиях, что может привести к стрессу. Если присутствуют проблемы с глазомером, это можно решить с помощью мерной посуды (мое мнение).
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Принимать витамины просто так не стоит. Витамины принимаются по назначению врача. Лучшей профилактикой всех заболеваний является сбалансированное питание, правильная физическая нагрузка, сон, отсутствие стресса.
А какие советы вы считаете наиболее полезными? Может, вам самим есть что сказать по теме?