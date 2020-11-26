Тренер рассказала о фитнесе то, о чем порой не знают даже матерые спортсмены

Фитнес-корсет для талии — ад! Мало того что он влияет на мышцы тазового дна, так еще и ограничивает движения грудной клетки. Талию он не сделает (только во время носки).

Часто при работе с тяжелыми весами используют атлетический пояс. Вроде безопасная штука, но не совсем. Правильный механизм его использования — на выдохе. То есть каждый раз, когда вы поднимаете штангу, вы выдыхаете. Но в повседневной жизни нет пояса, а бытовые тяжести есть, и для безопасности в быту мы используем «прием натуживания» (вдох). Только вот тело запомнило, что обычно вы выдыхаете. А без пояса и с весом такой прием на выдохе может привести к травме.

«Вакуум» — разрекламированное упражнение. Во-первых, оно не несет столько пользы, как все говорят. Во-вторых, может навредить. Если во внутренних органах есть воспалительные процессы, делать его нельзя, а узнать о воспалительных процессах можно только у врача. То есть, чтобы сделать «Вакуум», вам нужно продиагностировать всю брюшную полость. Недавно родившим и людям с лишним весом это упражнение делать нет смысла, так как нет движения в ребрах.