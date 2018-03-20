Шерлок раскрыл это дело за 2 минуты. А сколько потребуется вам?

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Однажды теплым весенним вечером к Шерлоку Холмсу обратился детектив Стивенс. Полиция зашла в тупик в деле о краже драгоценностей на крупную сумму денег. В ходе следствия стало известно, что ограбление совершила группа из 6 человек, а также то, что драгоценности транспортируются в дорожной сумке. Но выяснить, у кого из похитителей находится эта сумка, не удалось. Помощь Шерлока — последняя надежда поймать хитроумного преступника.

AdMe.ru предлагает вам примерить роль Шерлока на себя. Ниже мы приводим полную запись беседы, произошедшей в тот вечер.

— Расскажите суть дела, — попросил Холмс. — Неделю назад некий житель Лондона встретил на вокзале господина из Сицилии. В тот же день на другом вокзале произошла встреча джентльмена из Бразилии с пассажиром из Гватемалы. На третьем вокзале в это время пассажир из Испании встретился с джентльменом из Австрии. — Почему вы так уверены в том, что это та самая банда? — Мои агенты следили за ними, мистер Холмс. — Тогда вы сможете описать отличительные черты этих людей?

— Увы, в давке вокзала агенты упустили подозреваемых. Но уже спустя сутки смогли обнаружить их вновь. Один из них в костюме водопроводчика отдыхал в парке, пока в кэбе не подъехал второй, одетый как извозчик. Через четверть часа они уехали вместе. Чуть позже в кафе на севере некто похожий на нотариуса целый час беседовал с человеком в костюме повара. А вечером того же дня мы заметили последнюю пару у входа в музей на западе: один держал в руках свернутый холст и коробку с красками, а второй — тот человек, у которого должна быть дорожная сумка. — И это все, что вы смогли заметить? — Нет, мистер Холмс, есть кое-что еще. После произошедших встреч подозреваемые заселились в 3 разных отеля, и мы смогли выяснить их имена. В отеле «Флора» Билл Стоун и некто Джефферсон играли в бридж. В библиотеке отеля «Капитоль» изучали карты города Артур Фредерик и мистер Блэк. А Вудхаус и Роджерс посетили местную лавку часовщика. — Прелестно! А где же оказалась сумка с драгоценностями? — Если бы мы знали, мистер Холмс! Все, что выяснили мои агенты, — это то, что вчера Билл Стоун встретился с джентльменом из Сицилии, Блэк — с водопроводчиком, а лондонец — с нотариусом. А сегодня были замечены вместе художник с извозчиком, Роджерс с господином из Испании, а гватемалец — с тем, у кого была дорожная сумка. Все встречи записаны здесь, — сказал Стивенс, передавая Холмсу измятый листок бумаги.

— Так что же странного вы нашли в этом деле, кроме откровенно дурной работы ваших агентов? — поинтересовался Холмс. — Мы считаем странным, мистер Холмс, что все участники банды встречались исключительно по двое и при этом ни разу не виделись друг с другом повторно. — И почему вы не упомянули о столь важной детали в самом начале?! — подался вперед Холмс, достал карандаш и с энтузиазмом стал делать пометки на листе, полученном от Джонса. Через 2 минуты он вернул листок инспектору. — Невероятно, мистер Холмс! Теперь мы знаем имя преступника, у которого хранится сумка с драгоценностями! Как вам это удалось? Шерлок не отказал себе в удовольствии рассказать детективу, каким образом он узнал имя главного похитителя, назвал имена и профессии его соучастников, а также страны, из которых они прибыли. Попробуйте восстановить ход рассуждений Шерлока Холмса и раскрыть это запутанное дело.

Ответ и решение смотрите ниже

Один из возможных путей решения:

Для начала попробуем узнать имя водопроводчика. Он может быть из Бразилии, Гватемалы, Испании или Австрии, так как в 4-й день сицилиец и лондонец участвовали в других встречах. Он точно не Билл Стоун и не Блэк (оба были замечены в 4-й день). И он не Артур Фредерик, поскольку Блэк встречался с ним в 3-й день, а в 4-й — с водопроводчиком. Джефферсон и Вудхаус могут быть из любой из этих стран. Роджерс может быть только из Бразилии: в 5-й день он встречался с испанцем (а значит, не может быть из Австрии, так как эта пара уже виделась в 1-й день), а также нам известно, что в 5-й день гватемалец был в другой паре. Полагаем, что водопроводчик — бразилец Роджерс. Роджерс — водопроводчик — Бразилия

Следующий, о ком мы можем что-то узнать, — это Блэк. Он не может быть из Сицилии или Лондона, так как в 4-й день эти люди были замечены в других парах. Сам Блэк в этот день встречался с водопроводчиком из Бразилии, поэтому он не может быть бразильцем или гватемальцем (эти двое встречались в 1-й день). Остаются Испания и Австрия. Но в 5-й день испанец встречался с Роджерсом — водопроводчиком. Так как повторно Блэк с ним встречаться не мог, остается лишь один вариант — Блэк прибыл из Австрии. Блэк — Австрия Если разложить по странам все варианты известных нам профессий, мы увидим, что для Гватемалы и Испании подходят только нотариус и повар. Билл Стоун может быть либо гватемальцем, либо испанцем. Для этих 2 стран мы нашли всего 2 профессии. И нам известно, что нотариус в 4-й день был замечен в другой паре. Соответственно, Билл Стоун — повар. Билл Стоун — повар Попробуем выяснить, из какой он страны (Испания или Гватемала). Если он из Испании, то нотариус прибыл из Гватемалы. Изучаем все встречи нотариуса и подставляем их в 3-й день. В 1-й день нотариус из Гватемалы встретился с бразильцем — водопроводчиком Роджерсом. В 3-й день они не могли встретиться повторно, а значит, это не Вудхаус. Во 2-й день нотариус встречался с поваром Биллом Стоуном. Следовательно, первая пара 3-го дня тоже отпадает. Остаются Артур Фредерик и Блэк. Но мы уже знаем, что Блэк прибыл из Австрии: значит, нотариус точно не из Испании, поскольку Блэк встречался с испанцем в 1-й день. Следовательно, нотариус может быть только гватемальцем, и это Артур Фредерик. Тогда повар Билл Стоун — испанец. Артур Фредерик — нотариус — Гватемала Билл Стоун — повар — Испания

Нам остаются неизвестны имена сицилийца и лондонца. Однако мы знаем, что в 3-й день Билл Стоун встречался с Джефферсоном, а в 4-й — с сицилийцем. Так как повторных встреч не происходило, Джефферсон не может быть сицилийцем, а значит, Джефферсон — лондонец. А сицилиец — Вудхаус. Джефферсон — Лондон Вудхаус — Сицилия Остается лишь узнать профессии Блэка, Джефферсона и Вудхауса, что уже не составляет труда. Во 2-й день водопроводчик Роджерс встречался с извозчиком, в 3-й день — с Вудхаусом, а в 4-й — с Блэком. Соответственно, извозчиком может быть только Джефферсон. Джефферсон — извозчик— Лондон

В 3-й день Артур Фредерик встречался с Блэком, а в 5-й — с владельцем сумки с драгоценностями. Соответственно, Блэк — художник. А сумка с драгоценностями находится у Вудхауса. Блэк — художник — Австрия Вудхаус — сумка с драгоценностями — Сицилия

А вам удалось решить эту загадку и раскусить преступников? Если вы нашли альтернативный вариант решения, пишите в комментариях, обсудим вместе.