Почему все вокруг разводятся и как с этим жить

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Сегодня развод стал социальной нормой, и с каждым годом снижается количество людей, готовых во что бы то ни стало сохранить неудачный брак. Согласно исследованиям социологов, количество разводов растет во всем мире. Ученые проанализировали данные за 40 лет в 84 странах мира и пришли к выводу, что процент расторжения браков за это время увеличился вдвое. При этом статистика по России и странам СНГ совсем не утешительная: распадается примерно половина семейных союзов.

AdMe.ru решил разобраться, почему сейчас стало так много разводов и что с этим делать.

Наиболее частые причины разводов с точки зрения статистики

В среднем современный брак длится 7–10 лет, в зависимости от страны. Согласно исследованиям, основные причины, побуждающие пары к расставанию, более-менее одинаковы. Так, чаще всего люди расходятся из-за измен, финансовых проблем, а также из-за эгоизма и отсутствия понимания между супругами. Причем на сегодняшний день чаще инициаторами разводов выступают женщины. Психологи говорят, что они более эмоциональны, поэтому переживают любую неудачу гораздо острее и чаще склонны к анализу того, что происходит в семье. А поскольку сейчас права женщин гораздо лучше защищены, они вольны сами выбирать свою судьбу: жить самостоятельно или в паре с мужем.

Однако, помимо этих традиционных и довольно очевидных причин разводов, есть еще и другие, обусловленные современными реалиями. Ниже мы попробуем подробнее разобраться в том, что может привести к распаду семьи в XXI веке.

Сегодня можно легко выжить в одиночку

На институт семьи неизбежно влияют новые экономические реалии. Сегодня, когда мир вошел в новую эпоху постиндустриального общества, человек впервые обрел способность комфортно жить одному. До этого семья создавалась для совместного выживания. Человек доиндустриальной и даже индустриальной эпохи сам себя прокормить не мог. По определению семья — это совместное ведение хозяйства. Так вот сейчас его стало возможно вести без чьей-то помощи: и мужчина, и женщина в современном мире вполне могут заработать себе на жизнь. Именно поэтому альтернативой семьи стали одиночки — люди, которые ведут хозяйство самостоятельно. Это совершенно новое понятие в истории человечества. И дело здесь даже не столько в том, что мы стали более эгоцентричны. Просто у нас появилась такая возможность.

Так что людей уже не удерживают в браке потенциальные финансовые трудности, которые ждут их в случае развода. Логично, что если женщина работает, то она не боится остаться без средств к существованию.

Высокая продолжительность жизни и серийная моногамия

В обществе все еще бытует негласное мнение, что если семья, то это на всю жизнь. Однако во всем мире растет продолжительность жизни по сравнению даже с XX веком, и это в значительной степени влияет на семейные отношения. Давайте представим среднестатистическую пару, которая собирается вступить в брак. Допустим, невесте 25–28 лет, а жениху 28–32. Довольно сложно предположить, что они проживут вместе 40–45 лет, ведь все может резко измениться. У людей появляются разные цели или стремления, так что нельзя заранее предугадать, чем они будут заниматься через 20–30 лет. То есть нынешняя модель отношений часто такова: люди женятся, заводят детей, воспитывают их до определенного возраста и разводятся.

Именно поэтому современные социологи говорят о серийной моногамии. Что это такое? Моногамия — это союз двух людей, который подразумевает сохранение верности друг другу. А серийная моногамия — это модель отношений, когда в течение жизни человек вступает в несколько моногамных союзов, при этом сохраняя в их рамках верность. Дело в том, что, несмотря на сексуальную революцию и утверждение принципа свободы взаимоотношений между людьми, полиамория и измены все-таки не приветствуются и не являются выбором большинства пар. Люди хотят верности в отношениях и в семье. Правда, не на всю оставшуюся жизнь. Браки, заключенные один раз и навсегда, становятся редким явлением, поскольку такая модель была приемлема, когда люди умирали в достаточно молодом по современным меркам возрасте.

Таким образом, серийная моногамия становится распространенной практикой для современных людей: супруги не изменяют друг другу, они просто прекращают отношения и начинают новую жизнь с кем-то другим.

Мы стали требовательнее к партнеру

В XXI веке мы стали более критичны в том, что касается наших половинок и отношений вообще. На это есть несколько причин. Во-первых, поскольку отношения нам сейчас нужны не для выживания, а для удовольствия, то мы хотим становиться лучше рядом с любимым. Также нам важны социальный статус и амбиции мужа или жены. Если мы не видим обоюдного развития в браке и понимаем, что больше не вдохновляем друг друга, то разводимся и ищем более подходящего человека.

Во-вторых, у нас изменился образ жизни, который довольно сильно влияет на институт семьи. В современном мире мы стали больше времени проводить вместе и гораздо более тесно общаться. Это связано с изменением понятия работы и рабочего дня. Политолог Екатерина Шульман полагает, что люди в XX веке видели друг друга гораздо реже, чем в XXI веке. Раньше было как? Утром рано человек уходит на работу, возвращается поздно вечером, а женщине доставалась еще и домашняя работа. Взаимодействие было по минимуму. Конечно, такой стиль совместной жизни все еще распространен, однако сегодня, особенно в крупных городах, понятие работы стало довольно расплывчатым. Все чаще люди переходят на дистанционную или частично удаленную работу, открывают свой стартап или маленький бизнес, а уборку может выполнить клининговая служба. Соответственно, для человека становится крайне важно, с кем он живет и проводит досуг. Поэтому ценность семейных связей растет, но также растут и требования друг к другу.

Больше возможностей для знакомств

С развитием интернета познакомиться с новым человеком стало гораздо проще. Всевозможные соцсети, сайты знакомств и приложения для дейтинга значительно расширили пул потенциальных партнеров. Как знакомились раньше? В основном либо при помощи семьи и друзей, либо на учебе и работе. Конечно, всегда оставался фактор случайного знакомства на улице, в транспорте или на танцах, но это все-таки было не так популярно. Сегодня благодаря интернету перед людьми для знакомств открыт весь мир, тем более если они владеют иностранными языками. Если не складываются текущие отношения, не так страшно остаться одному, ведь сейчас намного больше шансов найти себе человека по душе с похожими интересами и увлечениями.

Что со всем этим делать?

Нельзя сказать, что в современном мире семья утратила былую ценность, она скорее трансформировалась. Количество разводов говорит нам о том, что люди просто стали разборчивее и хотят друг от друга большего. При этом они стали более свободны в своем выборе как в одну, так и в другую сторону. Ни женщины, ни мужчины не готовы держаться за несчастливый брак, они предпочитают прекратить сложные отношения и начать строить жизнь заново с новым человеком.

Мы больше не готовы сохранять семью из-за детей или ради финансового благополучия, поскольку не боимся остаться одни. Поэтому не стоит пугаться из-за высокого процента разводов, ведь сегодня мы заключаем браки для того, чтобы быть счастливыми, а не потому что так удобно и выгодно.