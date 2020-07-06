Почему показная роскошь больше не в тренде и какие ценности пришли ей на смену

Мода — дама загадочная и непостоянная. Каждый день она рождает новые и просто термины, и целые тенденции. Но почти каждая из этих тенденций представляет собой отражение меняющихся реалий жизни. Можно их высмеивать или не ассоциировать с собой, но не замечать их практически невозможно.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в тенденции овердрессинга, которая в последние годы активно соперничает со своей полной противоположностью — минимализмом.

Что такое овердрессинг

Овердрессинг (overdress — от англ. over — «сверх» и dress — «одеваться») — в дословном переводе можно определить как «чрезмерно наряжаться». Если же копнуть чуть глубже, то это не просто условный выход за хлебом в красивом вечернем платье. Часто это попытка одеваться дороже своих возможностей. Если после покупки этого вечернего наряда сбережений на тот самый хлеб уже не осталось, значит, полное соответствие культуре овердрессинга произошло.

Истоки этого явления можно было наблюдать еще в Нью-Йорке 30–40-х годов. Ограниченные в правах и зачастую практически нищие жители Гарлема тратили последние сбережения на модные, хорошо сидящие костюмы, цилиндры (которые в те времена обычно носили лишь крупные финансисты), сверкающие белизной сорочки и даже трости. Они выглядели как миллионеры, но их финансовое состояние было полной тому противоположностью.

Что приходит ему на смену

Конечно же, это явление проявляет себя и сегодня — и в далеком Конго, и рядом с нами. Относиться к нему можно по-разному: осудить за ненужное расточительство (и иногда даже покупки в кредит) или восхититься смелостью быть яркими в любых обстоятельствах. Однако в наше время овердрессинг все же уступает место другой тенденции — уменьшению количества покупаемых вещей. И если разобраться, то становится понятно, что к этому привело несколько причин.

Покупатели устали от множества копирующих друг друга вещей

Многие люди уже устали от походов по магазинам, а мысль о том, что нужно выискивать «ту самую» вещь среди практически бесконечного количества неподходящих товаров, навевает тоску. Бренды, использующие концепцию быстрой моды, выпускают по несколько коллекций за сезон. И часто их основой становятся модели люксовых брендов после их представления на модных показах, что периодически даже приводит к судебным тяжбам. Таким образом в магазинах накапливается огромное количество схожей одежды. И если вам не нравится что-то из современных трендов, то найти нечто отличающееся от них становится проблемой. Нежелание тратить на поиски уникальной вещи свой самый ценный ресурс, то есть время, и непонимание, почему внешне одинаковые вещи могут сильно различаться в цене, приводит к постепенной потере интереса к самому шопингу.

Мода слишком краткосрочна, а коллекции быстро устаревают

Концепция быстрой моды приводит к тому, что мода действительно меняется стремительно: часто мы узнаем о том, что вещь в тренде, уже после того, как она перестала быть тем самым трендом. Пока магазины заполнялись поясными сумками спортивных моделей, актуальными остались только классические прямоугольные и круглые формы. На пике популярности модели в виде кобуры, но они-то как раз массово в магазинах еще не представлены. Когда-то попробовав включиться в такую гонку, люди поняли, что для этого нужно держать руку на пульсе в режиме 24/7, но все равно можно не успеть или потратить деньги на то, что перестанет быть модным уже спустя 2 месяца. Поэтому как никогда актуальна концепция базового гардероба: вещей меньше, но все они еще много лет просто не смогут выйти из моды.

Акцент смещается на разумное потребление

Зная, сколько затрат уходит на производство всего лишь одной футболки, хочется выбирать только особенные вещи, в которые безоглядно влюбляешься, достаточно универсальные, неподвластные быстрой моде. И которые не придется выбрасывать после примерно третьей стирки, даже если они куплены по очень низкой цене с огромной скидкой. Ценным становится апсайклинг — повторное использование уже бывших в употреблении материалов. Например, производство сумок из тентов от грузовиков и рекламных баннеров или купальников из переработанного пластика, собранного в океане.

Ценности изменились, и теперь превыше всего комфорт

Все больше людей сегодня предпочитают вкладываться не в материальные вещи, а во что-то более важное — путешествия, образование, хобби. А на сами быстрые удовольствия уговорить покупателей уже не так просто: они задумываются, чего хотят на самом деле и так ли нужна им сотая футболка. К примеру, современные подростки предпочтут потратить больше денег на еду, чем на одежду. Мы начинаем совершать выбор в пользу отказа от оценки кого-либо по внешнему виду, в том числе и себя. Времени и денег на покупку новых вещей тратится все меньше, а неизменный комплект Стива Джобса, состоящий из черной водолазки, кроссовок New Balance и джинсов Levi’s 501, доказал, что это возможно. Одежда, ранее служившая знаком отличия (в статусе, заработке, стиле жизни), теперь может использоваться для того, чтобы эти различия сгладить.

Все это приводит к тому, что в наше время отсутствуют все модные правила и постепенно снижается необходимость именно «наряжаться». При желании можно пойти в джинсах даже в театр (а во всевозможные кафе и подавно) — или все же выбрать красивое (или дерзкое, слегка сумасшедшее и вообще любое) платье, прислушиваясь только к своему внутреннему состоянию и настроению. Ведь одеваться так, как комфортно именно вам, — это действительно удобно. И с этим не поспоришь.

Ирина Шейк в 2010-м и 2019-м.