Почему мы считаем свое детство идеальным, но не замечаем, что новое поколение куда лучше нас

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Сейчас стало модно вздыхать о том, что наше детство было лучше. Мол, и деревья выше, и трава зеленее, а самое главное, мы были активнее и самостоятельнее. Не в пример нынешнему аморфному поколению, которое практически не поднимает голову от компьютера. Иногда я думаю: а может, в нас говорит элементарная зависть? Эти дети получили все блага, которых у нас не было. О них больше заботятся, их желания учитывают, у них появилась возможность возражать взрослым, а не сворачиваться в поскуливающий от страха комочек перед орущим на тебя учителем, или соседкой... или матерью. Хотела бы я вернуться обратно в свое «идеальное» детство в 90-х? Однозначно нет. Пережила — и ладно.

Да, мы много гуляли и играли со сверстниками вживую, а не онлайн. Но когда я вспоминаю, как мы «развлекались», то радуюсь, что мой ребенок основную часть времени проводит дома. Мы часто испытывали друг друга на «слабо». Могли на спор залезть на стройку и выпрыгнуть из окна 2-го этажа на кучу опилок (а особо смелые — просто на землю). Отдельным развлечением был побег от сторожа, который отлавливал малолетних любителей экстрима. Мы могли пройти по трубам, перекинутым над рекой, или перелезть через перила моста и спуститься с него по намотанному на опору кабелю. Моей дочери сейчас 13 лет. Недавно мы гуляли недалеко от того самого злополучного моста, и я решила прочитать лекцию на тему «Если ты только попробуешь пройти по нему за перилами или спуститься не по лестнице, то я тебе...». На лице ребенка было написано искреннее удивление: «Мам, ты серьезно? Это же опасно». И да, она действительно не понимает, зачем мы играли на стройках и лазили по свалкам.

У многих нынешних детей есть возможность путешествовать. Мы в их возрасте в основном ездили к бабушке в деревню, где днем полагалось стоять кверху попой на огороде, а вечером — шататься по улицам. Ну, и сельская дискотека — это отдельное развлечение. Не для слабонервных. Помню, в деревне меня попытались научить ездить верхом. Двоюродная сестра и ее друзья угоняли чужих лошадей из табуна и катались на них по полю. Иногда можно было нарваться на злого хозяина, который гонял мелких конокрадов кнутом. Меня однажды тоже усадили на кобылу по имени Майка. Без седла, естественно. Благо, моего инстинкта самосохранения хватило на одну такую поездку. Сестра в итоге все-таки попала в больницу с переломом ноги. Лошадь, на которой она ехала, на полном скаку попала ногой в какую-то нору, а наездница кубарем скатилась с ее спины. Попробуйте-ка уговорить на такую авантюру современного ребенка. Если ему будет страшно, он даже не подойдет к этой лошади. Наверное, потому, что это поколение уже не зависит от мнения окружающих и не ведется на «слабо».

Не спорю, в наши дни сформировался новый и совершенно невозможный в нашем детстве типаж «яжеребенка», вечно ищущего развлечений и считающего себя центром Вселенной. Опять же, таких детей не так уж и много. Просто они заметнее, чем рассудительные и воспитанные умницы. Да и не самих избалованных детей тут нужно винить, а все-таки их мам. Мне кажется, когда они проталкивают ребенка без очереди на очередной аттракцион или отстаивают его право шуметь, то в первую очередь вспоминают себя — маленьких девочек, настоявшихся в очередях, несправедливо обруганных и лишенных того, что сейчас есть практически у любого ребенка. Оставьте такую маму в покое, пусть наиграется. Мы все немного контужены нашим детством.

Замечали, что кругозор наших сыновей и дочек гораздо шире, чем у детей 20–30 лет тому назад? Мы верили в то, что арбузная косточка прорастет в желудке и что если случайно наступить на ногу другу, то вы обязательно поссоритесь. А они в 10–11 лет легко управляются с компьютером и имеют свою точку зрения по многим вопросам. У нас практически не было возможности прекратить травлю со стороны учителя, а теперь все дружно говорят о правах ребенка. Мы сразу же после школы спешили в институт, чтобы «родителям не было стыдно», а молодой человек нового поколения может спокойно заняться любимым делом и преуспеть в этом. Современных детей не впечатляет наша ностальгия по временам, когда мы таскали кирпичи со стройки, лазили по деревьям, делали «секретики» из фантиков и стеклышек, ели семечки вместе с кожурой и сыпали дрожжи в школьный туалет. Они быстро вам объяснят, что это глупо, неосмотрительно, а кое-что даже незаконно. Может, они и скучные по нашим понятиям, но это дети нового времени. И они реально крутые.