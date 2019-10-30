Отстаньте от человека в горе. Ему плевать на вашу поддержку, от нее становится только хуже

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Привет, меня зовут Варвара. Я пассивный агрессор, абьюзер и обесцениваю всех на своем пути. Я вдруг поняла, что в искренней попытке помочь или поддержать человека я по нескольку раз на дню нарушаю чужие границы и не могу удержаться от пары непрошеных советов. И за день до этого было то же самое, и год назад. Я делаю это всю жизнь. А вы?

В течение последних месяцев я пообещала себе стараться следить за словами, которые говорю людям. В наших ли силах перестать причинять боль словами? Или все же честнее говорить всегда то, что думаешь? Сегодня я готова поделиться с читателями AdMe.ru ответами, которые сформулировала для себя.

Что такое обесценивание

Впервые с термином «обесценивание» я столкнулась на работе. Психологи в перинатальном центре обучали нас правильному общению с женщиной, потерявшей ребенка. Фразы «Молодая, еще одного родишь», «Он все равно был бы инвалидом» не что иное, как обесценивание трагедии. Любая смерть, пусть даже еще не родившегося существа, — это адски больно. И люди, говоря такие вещи горюющей матери, на самом деле хотят ее поддержать. Парадоксально, но ранят еще больнее.

Конечно, проживание потери — очень сложный процесс для всех участников и не всегда можно подобрать правильные слова. Но и в менее трагичных ситуациях мы не всегда ведем себя умнее. Феномен обесценивания может принимать различные формы. Взять, к примеру, советы, которые мы без спросу раздаем направо и налево. «Мне плохо». «Возьми себя в руки, сходи на шопинг, сделай маникюр. Хандру как рукой снимет!» Задумывались, как часто получаете совет, не спрашивая его? Да ведь мы и сами даем непрошеные советы не реже. Эдакое руководство к действию вместо сочувствия. Когда я поняла, что постоянно советую людям, как им поступить, без их запроса на то, я ужаснулась. Пытаясь проявить дружеское участие и помочь, я обесцениваю их переживания, страхи и чувства.

«Ты только не обижайся!»

Часто в попытках приободрить человека мы затрагиваем слишком личное и переступаем черту. Несмотря на наши добрые побуждения, это может причинить собеседнику дискомфорт. Выходя за рамки дозволенного, нарушители при этом добавляют оправдания «Прости за вопрос», «Может, это не мое дело, но...» и «Ты только не обижайся». Будто после этих слов можно безнаказанно лезть не в свое дело и обижать. Я заметила, что самыми жестокими бывают люди, однажды столкнувшиеся с подобной ситуацией, но не нашедшие поддержки. Теперь, встречая человека с такой же проблемой, они испытывают агрессию или злорадство вместо сострадания. Даже короткий диалог с ними оставит горький осадок на весь день. «А вот я с двумя детьми в декрете все успевала — и на маникюр, и в спортзал ходила». Многие сетуют на приторность западной культуры с их неизменной улыбкой и поверхностным small talk при встрече. То ли дело широкая русская душа — можно говорить о глубоком. Вот только под глубиной некоторые понимают возможность сказать собеседнику все, что думаешь, без обиняков. «Как есть, Вань, говорю: не пара тебе Маша!» Все эти американские штучки типа «обсудили погоду и разошлись» таким людям кажутся искусственными. А вот открыть глаза Ване на его жену — это масштабно, аутентично, в этом есть нота декаданса.

Детская травма — одна из самых опасных

Отмотав события своей жизни назад, я поняла, что привычка обесценивать чужие чувства часто заложена с детства. Наверное, каждый при неудачном падении или ссоре с другими детьми слышал: «Хватит слезы лить как маленький!», «Сам виноват, под ноги надо смотреть», «Петя губу разбил, и то не плакал». Как быстро забывают взрослые, что для пятилетки разбитая коленка — это невероятно больно и страшно, а размолвка с друзьями во дворе — трагедия вселенского масштаба. При разговоре со своим ребенком я стараюсь тщательно взвешивать свои слова и не клеить на ситуацию ярлыки с позиции взрослого человека. Короче говоря, учусь не обесценивать его опыт и принимать таким, какой он есть, не начиная «утешения» с фразы: «Я же тебе говорила...»

Как удержаться от того, чтобы делиться своим мнением

Некоторое время я целенаправленно следила за своей реакцией на жалобы или, наоборот, радости, которыми люди со мной делятся. И позже пришла к выводу, что совершенно не обязательно всему происходящему давать оценку, озвучивать свое мнение, советовать и даже подбирать слова утешения. Иногда лучше просто обнять человека без слов. Или просто спросить, чем вы могли бы сейчас помочь. И хоть в глобальном плане изменить ничего нельзя, вас удивят простые желания близких: укрыться пледом, попить воды.

Не скрою, бывают и «осечки», когда мое эго раздувается и кричит: «Ну же, помоги другому не наступить на грабли, о которые ты уже спотыкалась! Направь, покажи, предостереги!» Но я работаю над собой и стараюсь принимать право человека на жалобу, страх, слезы, и не пытаюсь исправлять ситуацию. Когда я слышу «Мне плохо», стараюсь следовать этому алгоритму: Обнимаю человека

«Чем я могу тебе помочь?»

Если человек просит совета, даю его

Если не просит, см. пункт 1 Кроме того, я практикую правило не начинать ответ с фразы «А вот я...» Для меня эти три слова почему-то символизируют неприятие опыта другого. А еще я слышу в них гордыню. Возможно, вы спросите: «А как же обмен информацией, знаниями?» Обмен, несомненно, важен, но он звучит по-другому, мне думается.