Мы проверили 5 способов отбеливания зубов в домашних условиях (Сода нас разочаровала)

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По шкале оттенков Vita существует 16 тонов зубной эмали. Ученые выяснили, что в домашних условиях можно отбелить зубы максимум на 4 оттенка с помощью пасты, отбеливающих полосок и карандаша-аппликатора, в состав которых входит пероксид водорода или пероксид карбамида.

Мы в AdMe.ru не рискнули чистить зубы перекисью, но решили испытать другие копеечные средства, о которых сами не раз слышали. Следуя инструкциям, в течение недели 5 авторов проверяли разные способы. Эксперимент наши участники провели на свой страх и риск, поэтому призываем вас: перед тем как попробовать тот или иной метод, описанный в статье, проконсультируйтесь со своим врачом.

Банановая кожура

Способ: Поверхность зубов натирается внутренней стороной кожуры и оставляется на 5–7 минут. Затем надо почистить зубы обычным для вас способом. Такой метод можно использовать часто. Минералы, которые находятся в банане, помогают избавиться от зубного налета и сохраняют естественный цвет эмали. Впечатление: «Я чувствовала себя немножко аборигеном, думаю, они именно так зубы и чистили. Ощущения классные: зубы чистые, аж скрипят. Дискомфорт при использовании был в том, что мякоть застревает между зубами и после этого надо тщательно почистить зубы щеткой. Неудобно, что надо было есть бананы каждый день, чтобы заполучить кожуру, обычно я этого не делаю. К сожалению, особо видимого эффекта не наблюдается». Полина П. Результат:

Вывод: зубы стали немного светлее, ушел желтоватый оттенок.

Масло чайного дерева

Способ: Масло можно использовать для ежедневного полоскания полости рта (5 капель 100%-го масла чайного дерева развести в 1/2 стакана воды). Для дополнительного отбеливания эмали можно почистить зубы 1 каплей масла, но к такому способу можно прибегать не более 1–2 раз в неделю. За счет своих антибактериальных свойств оно успешно применяется в косметологии и стоматологии. Впечатление: «В первый раз использование масла вызвало у меня раздражение. Вокруг рта в первые дни все покраснело, краснота не спадала долго. Ненадолго онемели губы и кончик языка, но потом все прошло. Так что лучше сначала сделать проверку на возможную аллергическую реакцию. Из плюсов: вкусненько, дыхание свежее. Способ мне подошел, масло можно применять дальше, но только в целях профилактики. Особого результата отбеливания я не заметила». Мария Б. Результат:

Вывод: этот способ более действенен, чем использование банановой кожуры, цвет стал ярче.

Активированный уголь

Способ: Нужно размельчить одну таблетку и использовать порошок вместо пасты. Поскольку отбеливание углем — это абразивный метод, не рекомендуется применять его более 2 раз в неделю. За счет высокой адсорбционной способности хорошо подходит для очищения зубной эмали. Впечатление: «Рот в процессе чистки выглядит как в фильме ужасов, хотя в старину, я слышала, чернить зубы было даже модно. После первого применения видно, что зубы слегка посветлели, но старый желтый налет на боковых резцах никуда не делся. Впрочем, он не исчез и после второй и третьей чистки. Видимой разницы между вторым и третьим разом не заметила. Но из-за того, что усиленно терла боковые резцы, на третий раз начала слегка кровоточить десна. Так что этот способ точно не для частого применения. Еще минус — вся раковина и руки в черных брызгах. В целом иногда так делать можно, чтобы слегка освежить улыбку, но часто точно не стоит». Наталия Я. Результат:

Вывод: уголь более эффективен как очиститель зубов, нежели как отбеливатель.

Кокосовое масло

Способ: Нужно нанести небольшое количество масла на зубы до чистки зубов. Оставить его на 15–20 минут и после почистить зубы стандартным для вас способом. Повторять такую процедуру можно 2–3 раза в неделю. Впечатление: «С кокосовым маслом процедура непростая. Как его нанести на зубы и добиться, чтобы оно там продержалось 20 минут? Это же масло. Я делала что-то наподобие капы из фольги, но это тоже не очень удобно. Для этого способа лучше использовать настоящую капу для отбеливания. Желаемого эффекта я, к сожалению, не получила». Елена С. Результат:

Вывод: как видно на фото, этот способ не работает.

Сода и лимонный сок

Способ: Нужно нанести щепотку соды на зубную щетку и сверху выдавить несколько капель лимонного сока. Затем бережно почистить зубы, так как частички соды могут повредить слишком мягкую эмаль. Применять такой способ можно не чаще 1 раза в неделю. Впечатление: «Сначала за счет активного химического взаимодействия ингредиентов сильно щиплет и жжет губы и десны. И к тому же мешает неприятный привкус соды. Но во время чистки эти ощущения пропадают. Из плюсов: зубы и полость рта кажутся намного чище, чем после пасты или ополаскивания, удобно. Из минусов: неприятные ощущения, в зависимости от уровня чувствительности эмали способ многим может не подойти. Как ни странно, особого эффекта я не заметила, возможно, из-за курения. Желаемый результат можно получить только через пару месяцев». Валерия Д. Результат:

Вывод: судя по фото, данный метод неэффективен.

Исходя из результатов нашего маленького эксперимента, утверждаем: если нужен на 100 % быстрый результат, лучше обратиться к специалистам. В домашних же условиях можно добиться лишь легкого эффекта, который едва заметен. Если есть желание испытать на себе разные безопасные методы, то попробовать стоит, только нужно запастись терпением в ожидании желаемого результата.