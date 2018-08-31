Люди делятся необычными находками, опознать которые может не каждый эрудит

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Недавно, благодаря отзывчивым и оперативным пользователям, был найден виновник аварии, в которой пострадал велосипедист. Это в очередной раз доказывает, что нас окружают добрые и неравнодушные люди.

В этой статье AdMe.ru решил рассказать о находках, которые помогли полицейским, и о тех, в которых просто хотелось бы разобраться.

17. Осколок от автомобиля, найденный на месте, где сбили велосипедиста

Пользователи Reddit идентифицировали обломок на фотографии и помогли найти виновника аварии — водителя Chevy K-10 1986 года.

16. «Нашел эту странную книгу в доме тетушки. Что это?»

Книга с закодированным масонским текстом.

15. «Увидел эту штуку под кухонной стойкой в своей новой квартире»

Судя по тому, что эта вещь была найдена на кухне, есть вероятность, что предыдущий хозяин использовал ее как точилку для ножей, но на самом деле это часть от дугогасительной камеры.

14. «Нашел это на рыбалке в Латвии, весит больше 120 кг. Может, старая бомба?»

Морская мина производства 1877 года. Такие мины использовали во время Первой мировой войны.

13. «Это старая школьная камера?»

Это старинная коробочная камера Kodak No 2A.

12. «Унаследовал этот стол от отца. Когда-то он использовался как софа»

11. «Станок?»

Предположительно старый резьборез.

10. «Нашел на работе. Эта штука очень жесткая и на ней есть волосы»

Это адамово яблоко. Плод дерева с названием маклюра оранжевая.

9. «Странный складной крюк. Понятия не имею, сколько ему лет»

Карманный багор для рыбалки.

8. «Что это? Найдено в юго-восточной части сада в Вайоминге. Мягкое и слизистое тело»

Определили, что это не что иное, как хвост ящерицы, а вот какой именно — вопрос.

7. «Я понимаю, что это раковина, но как могло случиться подобное?»

Скелет одного моллюска стал домом для другого моллюска, а после — для третьего. Это бесконечная цепочка, которая приводит к тому, что можно увидеть на фото выше.

6. «Очень прочный мяч»

Это Wiggly Giggly. Детская игрушка, которую многие покупают для собак из-за высокой прочности.

5. «Пьяный водитель сбил одну из лошадей нашего соседа. Я был бы признателен, если бы мог узнать, от какого автомобиля эта часть»

Пользователи установили, что это часть от автомобиля Plymouth Reliant конца 1980-х.

4. Похоже на вход в подземелье. Есть идеи, что это за помещение?

Что это за тайная комната, пока что выяснить не удалось. Одни считают, что это старая печь для обжига извести, другие — что это погреб, третьи говорят, что это может быть бомбоубежищем.

3. «Нашел высокий деревянный ящик. С одной стороны он открыт, с другой стороны есть отверстие. Для чего он?»

Это коробка для хранения вина.

2. «Моя бабушка привезла это из Японии много лет назад»

Это карта из колоды игральных карт ханафуда.

1. «Заметил странную штуку возле фары автомобиля в Лондоне»

Это специальное крепление для флага на дипломатических машинах.

Бонус: «Какая-то дама пыталась проникнуть в мой автомобиль прошлой ночью. Она приехала на черной машине, которая стоит сзади. Есть идеи, что это за машина?»

Благодаря пользователям удалось узнать марку автомобиля злоумышленницы — Range Rover Supercharged 2011 года. Отыскал ли ее парень, задавший вопрос, неизвестно. Надеемся, с ним и его машиной все в порядке.

А вам доводилось оказывать подобную помощь в сети? Расскажите о своем опыте в комментариях.