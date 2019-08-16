Как у женщин после 30 лет меняется взгляд на мужчин (А у некоторых и раньше)

60 13 74 19k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Меня зовут Анна Герасименко, и я хочу сказать, что после наших 30 романтичным и сексуальным в мужчинах становится другое. В смысле другое, чем в 18. Там одна роза и шампанское складывали семьи. Да что уж, даже в 20 «у тебя красивые глаза» и «я ждал тебя всю жизнь» чудесно функционировали. Сейчас не удивляет и курьер с лилиями. Нет, волшебно, конечно, но... Огромный пучок зелени с рынка скорее заставит улыбнуться. Раньше было проще. Вот скажет он, брутально нахмурив одну бровь: «Я устал быть идеальным для всех, хочу быть идеальным лишь для тебя, детка» — и ты в свои 18 растаяла, он же великолепный! «Хочу быть его декабристкой...» А сейчас фыркнешь и плюнешь, потому что он идиот на понтах корявых.

Раньше я бы разрыдалась от восторга, если бы кто-то приехал ко мне под окно на крыше автомобиля, да еще и с цветами — почти как Ричард Гир к Джулии Робертс. А вот когда и вправду приехал (не Гир, но почти Бен Аффлек), циничная ведьма во мне смотрела из окна, позевывая, и бухтела о помятой крыше, страховке и о том, что рухнет ведь сейчас эта поддатая скотина, а там машина навстречу, и в итоге... «Слезай оттуда, идиот, иди оладьи есть!» Раньше нравилось, когда не замечает. Прям азарт включался, Печорин вспоминался. А теперь не замечаешь того, кто не замечает. И того, у кого все сложно, и того, кто пропадает, не позвонив, и того, кто не может разобраться в себе. На фиг надо ребусы разгадывать. Несчастных и ищущих себя просьба не беспокоиться. Теперь настолько хорошо знаешь себя, что неподходящего человека видишь по первой строчке в чате, угадываешь несовместимость с первых семи нот.

Раньше хотелось, чтобы восхищался, как ты можешь все сама, не хуже мужчин. А теперь нужен такой, кто сам мужчина: решит, привезет, замок починит, банку откроет и руку поцелует. Раньше духи и плюшевые мишки вызывали писк. Теперь... Не, ну духи по-прежнему вызывают писк, чего уж. Но крутая сковородка или мультиварка круче мишек однозначно. Раньше хотелось, чтобы сводил в модное место, а теперь ужасно привлекает предложение: «Давай сходим вкусно поедим». И сексуально, когда готовит ужин, простой. Пусть даже макароны по-флотски, потому что я их люблю. Раньше нравились модные, а теперь модные настораживают. Особенно если в джинсах-колготках и с чубом. Дерзкие. Бр-р. Понятнее и ближе те, кто в чистом и хлопковом. Мягкое хочется обнимать. Хлопковое проще гладить.

Вместо былых привлекательных подонков сердце трогают нежные отцы, вместо оригиналов и бруталов — те, с кем весело и просто. Вместо идеально бритых — бородатые и с татухами. Вместо искрометных — ироничные. Старательно-искрометные, они вообще стали очень утомлять. А вот злобно поржать — бесценно. И еще живущие с мамой больше не кажутся милыми. Раньше те, кто говорит: «Секс — это не главное», — считались вежливыми принцами, а теперь вызывают серье-е-езные подозрения... Необъяснимо, но раньше восхищали рассказы про то, как он нажрался, угнал мотоцикл, разбил машину под КамАЗом, да и голову там же, потому что не боится скоростей и ваще лихой, и шрамы, детка, это у смелых, и обогнать феррари — дело чести... Теперь тошнит от таких козлов и хочется непьющих спортсменов, соблюдающих ПДД (без ЗППП и ВП, но с ЖП, пардон, не удержалась). Раньше было волшебно, если он тебя подвезет. А теперь просто башню сносит, если он дает тебе в руки ключи от чего-то спортивного и говорит: «Хочешь отвезти себя домой?» Или даже вот так: «Хочешь, покатаю на электромобиле? Это инновационно и экологически ответственно» (цитата). Ну рыцарь же, ну!!!

Женатые мужчины в твои 30–35 становятся добрыми друзьями, потому что после всего, во что ты вляпалась, уже знаешь: они как сахар на ночь. Грозят болезнями сердца. Если женатые, молодые и красивые, и на мотоцикле, просто представляешь, что они плод твоего воображения. Улыбаемся и дружим. Ужасно привлекает какое-то дело. Умение. Сидишь, пьешь кофе с кардиохирургом и слушаешь истории, как он делал операции на открытом сердце (не понтовался вообще, я сама спросила). И понимаешь, что это сильнее, чем шампанское и крутая тачка, и не замечать... Вообще, крутая тачка (не просто тачка, а «смотри, какая у меня крутая тачка»), крутой костюм (не просто костюм, а «уа-ау, гуччи-фигуччи») и еще понты, и взгляд «я важнее Абрамовича» сразу как-то пугают больши-и-ими хлопотами: это ж просто в трениках не выйдешь, просто в кедах с ним рядом не встанешь, просто котлет не нажаришь. Да ну его...