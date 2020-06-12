Девушки проверили 10 модных хитростей, которые помогают скорректировать фигуру. И показали свои фото «до и после»

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Так уж устроены женщины: им непременно хочется достичь идеала. Особенно если речь идет о фигуре. Хотя, будем честны, чаще всего их устремления сводятся к попыткам выглядеть стройнее. Решить животрепещущий вопрос можно с помощью не только регулярной физической нагрузки, но и знания лайфхаков, которые мастерски корректируют силуэт в нужных местах.

Специально для AdMe.ru смелые девушки с разными фигурами протестировали на себе стильные хитрости, которые должны показать фигуру в более выгодном свете. И вот результаты их экспериментов перед вами. Начинаем обряд посвящения.

1. Одежда с оборками и рюшами в области бюста — гениальный способ визуально увеличить объем груди

2. Повязанный вокруг шеи длинный шарф удачно скорректирует широкие плечи. Его ниспадающие концы создадут дополнительную вертикаль и визуально вытянут силуэт

3. Платья из легких струящихся тканей сглаживают и стройнят фигуру. При этом создается более женственный образ, чем в плотно прилегающей одежде

4. Жакет, закрывающий ягодицы, поможет скрыть реальную длину ног. Окружающим останется только гадать, где же ваши ноги начинаются, и в итоге сокрушенно признать: от ушей, конечно

Если есть желание еще больше усилить эффект, то можно отметить талию ремнем поверх жакета.

5. Широкий пояс-корсет помогает создать весьма эффектный и стильный силуэт «песочные часы». Аксессуар подчеркнет талию и визуально увеличит грудь

6. Оголенные запястья, предплечья и шея облегчают силуэт, что визуально стройнит. Однако для этого эффекта отрывать стоит только самую тонкую часть руки

7. Двухцветная обувь с контрастным носком поможет зрительно уменьшить длину стопы и сделать ее более элегантной

8. Мелкий принт сделает образ более утонченным, а крупный придаст фигуре пышности. Значит, чем объемнее силуэт, тем мельче должен быть рисунок

Это правило работает, даже если нужно придать объем отдельной части тела. Например, если хочется сделать зону декольте более соблазнительной, стоит выбрать верх с крупным рисунком.

9. Брюки, на которых есть защипы или складки в области талии, выгодно подчеркивают фигуру. Они позволяют скрыть объем в области живота, визуально округлить бедра, добавив формам женственности

10. Неглубокое декольте подчеркнет пышный бюст и визуально уравновесит грудь и бедра. Чтобы образ не был вызывающим, стоит отдать предпочтение рубашкам с вырезом, который не открывает ложбинку