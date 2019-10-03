Девушка поделилась в сети откровенной историей о том, почему она решила уменьшить грудь 9-го размера

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Большая грудь — это не награда, а сплошное наказание. Так считает Евгения, у которой был 9-й размер груди. Непросто жить, когда тебе недоступны простые радости жизни, например пробежка, сон на животе или красивое и при этом не супердорогое нижнее белье. Когда не осталось сил терпеть различные ограничения, девушка решилась на кардинальный и важный шаг — пластическую операцию по уменьшению груди.

Многие барышни мечтают о большой груди, но мало кто из них подозревает, каково это на самом деле — жить с нею. Опираясь на опыт Евгении, мы в AdMe.ru хотим поговорить на эту пикантную и важную тему без прикрас.

Уменьшить ненавистную тяжелую и несимметричную грудь было моей мечтой довольно давно. Почему у кого-то она растет до пупка, а у других маленькая и аккуратная? Основные причины: генетика, гормоны и ожирение. Я была полненькая и списывала свои формы на это.

Но 2 года назад я взяла себя в руки и похудела сначала на 15 кг, а потом еще на 5. Моя грудь никуда не делась. Вот прям совсем. Какой была, такой и осталась. И тогда я поняла, что у меня только один выход.

С этого момента я начала свои исследования. Смотрела инстаграм-аккаунты пластических хирургов, специализирующихся на груди, читала статьи девушек, которые уже прошли операцию, изучала показания и возможные осложнения, смотрела фото до и после. Мониторила цену, а она немаленькая.

Я хочу покупать красивое белье, которое держит грудь, и не за 9 тыс. рублей комплект! Я хочу ходить в платьях по размеру, а не в таких, которые на груди натягиваются так, что скоро треснут, а ниже груди на 2 размера велики.

Я хочу носить вещи oversize не так, чтобы они выглядели на мне как палатка. Я хочу смотреть на себя в зеркало и не хотеть расплакаться. Я хочу, чтобы без белья моя грудь не выглядела как опухшее вымя больной коровы.

Большая грудь несет проблемы со здоровьем. Все лифчики где-то да натирают. Большая грудь потеет всегда. Попробуйте представить, как это сказывается на коже.

Спина болит всегда. И поясница, плечи, шея. Иногда что-то одно, иногда комбо. Из-за неправильной осанки болит еще и грудная клетка и голова, немеют руки.

Спортивные лифчики, конечно, спасают. Они и визуально уменьшают грудь, и держат ее, но стягивают и давят. То есть удобно мне бывает примерно никогда.

И вот, в очередной раз наткнувшись в фейсбуке на очередное ведро розовых соплей какой-то девушки о том, как сильно изменилась ее жизнь к лучшему после уменьшения груди, я психанула. И записалась на консультацию к хирургу.

Сразу же мне озвучили стоимость. И после выхода из больницы я разревелась и не могла успокоиться до самой ночи. Потому что денег у меня таких нет. И сил нет. Ну вот прям совсем, невозможно больше это терпеть.

Думала о кредите, потом решила, что нет. Я всегда была против, поэтому приняла решение, что буду ждать и копить. Но тут на помощь пришла замечательная подруга, которая, выслушав все мои страдания, просто заняла мне недостающую сумму.

3 недели до операции, все оплачено, операционная забронирована, анализы назначены за 10 дней до.

Семья и друзья, кстати, решение ложиться под нож поддержали.

А вот дальше будет то, чего я не нашла ни в одной статье или рассказе про уменьшение груди. Я про те, где девушки писали, как им сразу стало заметно легче, через 3 дня уже прыгали, а через неделю новые платья выбирали. Все немного не так.

Утром в субботу приехала в клинику натощак, прошла обследование у терапевта, подписала документы, расположилась в палате. Перед операцией врач сфотографировал грудь и сделал разметку. Он это назвал «портняжным замером».

Синими линиями обозначили кожную разметку. Зелеными — лоскут, из которого будет формироваться новая железа. Швы расположены вокруг сосков, вертикальная полоска вниз и дуга под грудью.

Около часа анестезиолог забирает в операционную. Катетер в руку, через него сестра начинает вводить что-то из шприцев: сначала 2 маленьких, потом 1 огромный.

Затем я просыпаюсь от того, что меня кто-то зовет по имени. Колет и ноет там, где швы, говорить тоже очень больно.

Операция длилась 6 часов вместо 4.

Где-то к полуночи меня отпустило-таки от наркоза. Но жутко болело горло и почти не было голоса: оказывается, это от трубки, которую вставляли в горло при наркозе.

Утром сделали перевязку, дали инструкции, как жить в ближайшее дни, и выписали.

На второй день после операции почти не вставала, шевелить руками и даже слегка подвинуться на кровати было сложно, это вызывало дикий дискомфорт. Сопровождалось все это температурой 38,2.

На следующий день температура спадает до 37. Наступает день самостоятельной смены повязки и первого душа. Я орала во время всего процесса. От боли и еще, наверное, от страха. Сняла пластыри, бинты, посмотрела в зеркало... Ух. Монстр Франкенштейна. Очень страшно.

Грудь, кстати, все это время отекшая, очень твердая. И хотя и болит, но, когда прикасаешься, чувствительности нет.

На третий день мне удалось больше двигаться. Я умудрилась помыть посуду.

В четвертый день был осмотр у врача. Врач осмотрел мою грудь, сказал, что еще нужно носить спортивное белье.

Могу сказать с уверенностью, что спина разгрузилась. Держать осанку сейчас гораздо проще. Состояние заметно улучшается с каждым днем, боль отступает, организм восстанавливается.

Я очень рада, что не стала терпеть и откладывать до лучших времен, мифического «идеального момента» или обычного «потом как-нибудь».

На четвертые сутки уже можно принимать душ. А также нужно обрабатывать швы бетадином и все время носить спортивное белье.

Из-за этого могут отрезать чуть меньше, сделать не 3-й, а 4-й размер, например. Зато сохранить здоровье груди. Еще нужно сохранить чувствительность с помощью нерва. И, как я поняла со слов своего доктора, это уже просто шанс: нельзя сказать с уверенностью, что она вернется.

Для комфорта я наконец купила специальный лифчик Shock Absorber. Он оказался гораздо удобнее обычного спортивного топа. Держит на месте грудь, поддерживает спину. Даже боль уменьшилась — за счет того, что грудь не тянет вниз и она не шевелится, когда я двигаюсь.

На 8-й день после операции я уже вышла на работу.

Прошло ровно 2 недели после операции. Проснулась и почувствовала, что что-то не так. Лифчик мокрый — снимаю, а из правого шва выходит жидкость.

Паникую. Записалась к врачу. До приема в обед салфетки сменила раз 5.

Врач осмотрел мой шов и проделал некоторые манипуляции, затем заклеил все пластырем. Оказалась, что это серозная жидкость и такое вроде нормально при подобных операциях. Самое неприятное, что течь так будет неделю, а то и больше.

3 недели после операции. Швы совсем затянулись. Нет больше корочек, дырочек (места, где вертикальный шов соединялся с круглым и горизонтальным, заживали очень долго). Сильно спал отек; лифчик, который держал и немного сдавливал грудь, теперь сидит довольно свободно.

История героини еще не закончилась, но мы в AdMe.ru верим, что все у Евгении будет хорошо и она не пожалеет, что решилась на операцию.

Как вы считаете, нужно ли исправлять то, чем человека наградила природа?