Девушка, которая открыла котокафе, честно рассказала о тех, кто якобы защищает животных

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Елизавета Казьмина всю жизнь мечтала завести кошку. Но обстоятельства складывались не в ее пользу: сначала были против родители, а затем у молодого человека Лизы обнаружилась аллергия. В итоге переводчица из Челябинска решила организовать небольшое котокафе. Тогда она даже не подозревала, что это решение позволит спасти жизни десяткам животных и навсегда снимет с ее глаз розовые очки.

AdMe.ru честно предупреждает, что содержание этой статьи может вызвать у вас самые противоречивые эмоции. От горячего желания спасти всех бездомных животных в радиусе нескольких километров до активного неприятия позиции волонтеров.

С чего все начиналось

Сначала девушка планировала просто организовать место, где можно будет в почти домашней обстановке пообщаться с милыми пушистиками. Но в короткие сроки это хобби переросло в настоящий социальный проект. Теперь в антикафе «Котофей» активно ведут поиск новых хозяев для котов, когда-то спасенных с улицы и лишенных семьи и дома. «Совсем недавно я не знала ничего о бездомных животных, — призналась Лиза. — Когда появилась мысль открыть котокафе, я понимала, что проблема брошенных котов есть, но не осознавала, насколько она велика. Я понятия не имела о количестве домашних приютов, которые содержат обычные люди на собственные зарплаты и чужие пожертвования».

Идею открытия котокафе поддержал Алексей — молодой человек Лизы (да, тот самый, с аллергией на кошек). Он взял на себя основные организационные моменты, включая ремонт помещения и поиск первых пушистых жильцов. Сначала новоиспеченным владельцам пришлось тяжело — они стали настоящими первопроходцами в городе. Первый десяток жителей котокафе набрался с трудом: многие зоозащитники отказывались сотрудничать, называя молодую пару чуть ли не живодерами, и просили доказать, что их проект действительно направлен на благотворительность. Но со временем удалось найти единомышленников и в «Котофее» появились первые постояльцы. Правда, с развитием проекта возникла другая проблема: как отбиться от «добрых людей»? Они стали считать антикафе местом, куда можно в любой момент принести беспризорное животное и перекинуть ответственность за его жизнь на Лизу и Алексея. «Меня забрасывают просьбами взять в котокафе животное, — говорит Лиза. — И все эти люди думают, что они единственные, кто спас кота с улицы. А уж сколько таких сообщений получают волонтеры и владельцы приютов — страшно представить».

Как работает котокафе

«Котофей» уже почти 3 года действует в формате антикафе — его гости платят только за проведенное время. Внутри нет столиков, официантов и многостраничного меню. Зато здесь можно попросить администратора сварить кофе и устроиться на диване с книжкой в руках и котом на коленях. Котокафе не приносит дохода — все собранные средства направляются на содержание его пушистых жителей. Поэтому здесь всегда рады гостям. Чтобы привлечь посетителей, в «Котофее» стараются организовывать всевозможные мероприятия — от котойоги до мастер-классов по изготовлению бижутерии.

И конечно, главными участниками любого мероприятия становятся коты. Они «помогают» играть в настольные игры, лезут под ноги во время занятий йогой и довольно мурчат на коленях гостей, собравшихся на очередную киноночь. Глядя на довольных и игривых жителей «Котофея», уже сложно представить, что все они были уличными бродяжками или пережили предательство хозяев. А между тем большинство питомцев котокафе попадает в него с так называемых передержек, где их отмывают, лечат и вновь учат доверять людям. Лиза и Алексей активно сотрудничают с домашним приютом «Сильная независимая женщина».

Пара слов о домашних приютах для кошек

Такие небольшие приюты и пункты передержки есть в каждом городе. Они почти неизвестны широкой общественности и существуют исключительно на энтузиазме их создателей (и в основном за их счет). Именно сюда ежедневно поступают просьбы «добрых и заботливых людей» пригреть очередное животное. Финансовую поддержку они, как правило, не предлагают, заботясь лишь о том, чтобы полностью снять с себя ответственность за найденную на улице кошку. Люди, которые сдают (или подкидывают) котов в приют, быстро устраняются, думая, что они совершили доброе дело и нашли животному крышу над головой. А ведь основные сложности только начинаются.

Даже в самом хорошем приюте кошки чувствуют себя психологически плохо. Эти животные — одиночки по природе и страдают из-за большого количества других животных, с которыми приходится делить помещение и хозяев. Жизнь в постоянном стрессе ослабляет иммунитет. Стоит заболеть одному — следом за ним болезнь подхватывают и другие, и не все из них благополучно справляются с инфекциями. Чтобы животные как можно быстрее покидали приюты, владельцы таких заведений активно пиарят котов в социальных сетях и развешивают объявления на улице. Как правило, все это делается на общественных началах и в свободное от работы время. Обитателям приюта «Сильная и независимая женщина» повезло чуть больше, чем другим животным, — они могут найти своих хозяев в котокафе.

У каждого из обитателей «Котофея» своя история

Больше всего времени, чтобы снова поверить людям, понадобилось Гарфилду. Этот здоровенный рыжий мейн-кун был настоящим символом котокафе, а нашли его по объявлению в интернете. «Мы хотели, чтобы у проекта был талисман, которым бы все восхищались, — рассказывает Лиза. — На одной из досок объявлений мы увидели, что продают мейн-куна. После звонка приехали подростки и привезли перепуганного кота. Первые несколько месяцев Гарфилд всех боялся. Он выходил в общий зал буквально на минуту, а потом убегал обратно в помещение, куда нет доступа посетителям».

Постепенно мейн-кун освоился и стал настоящим царем котокафе. Но желающих забрать его не было, почти все гости побаивались серьезного кота с тяжелым характером. Летом 2019 года Гарфилд понравился одной семье. Владельцы заведения познакомились с претендентами поближе и поняли, что коту будет у них хорошо. Сейчас новые хозяева постоянно присылают фото из дома, на которых видно, что Гарфилд доволен и счастлив.

Иногда новые подопечные попадают в котокафе буквально с улицы. Не прошло и месяца с начала работы заведения, как туда подбросили котенка. Администраторы обнаружили подкидыша только на следующий день: услышали мяуканье за креслами и вытащили из перевязанной веревками коробки крошечную черную кошечку. Малышку ненадолго взяли домой, чтобы подлечить и обработать от насекомых. А потом ей дали имя Мася и через пару месяцев пристроили в семью. Теперь эту грациозную домашнюю кошку зовут Бася.

В антикафе не обходится и без случаев, о которых сложно рассказывать без улыбки. К примеру, в разное время здесь жили два кота по имени Фунтик. Они даже выглядели практически одинаково (как на фото), были хулиганистыми и, ко всеобщему удивлению, обожали кофейную пенку. Если гости не накрывали стаканы крышечками, то оба Фунтика быстро помогали им справиться с капучино. А однажды котокафе оказало необычную услугу: кот Томас поехал в новую квартиру, чтобы зайти впереди хозяев. Новоселы верили, что первой в квартиру обязательно надо запустить кошку — и все будет складываться хорошо.

Любого из обитателей антикафе можно забрать домой. Но администраторы никогда не отдадут животных просто «по фотографии». Сначала нужно несколько раз прийти в гости к коту, чтобы познакомиться с ним поближе и узнать, какой у него характер: кто-то игривый непоседа, кто-то любитель поспать. К тому же некоторые из животных с трудом «оттаивают» от бродячей жизни и неохотно подпускают к себе людей.

В «Котофей» попадают и домашние животные. Правда, появляются они там совсем ненадолго — на время отпуска или командировки своих хозяев. Одним из таких временных постояльцев был сфинкс по имени Мася, который стойко перенес вливание в новый коллектив и повышенное внимание гостей котокафе. К сожалению, не все владельцы кошек готовы нести ответственность за оставляемого без присмотра питомца. Одним не хочется делать обязательный ветеринарный паспорт с указанием прививок, а других не устраивает стоимость содержания животного в гостинице. «Дешевле выбросить», — говорят некоторые из них.

Животное в доме — это не игрушка, а большая ответственность

С помощью своей волонтерской деятельности Елизавета и Алексей всеми силами стараются привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Благодаря их усилиям за почти 3 года существования антикафе в любящие семьи были пристроены 69 котов (и еще 2 нашли новый дом прямо во время написания этой статьи). Существенная часть посетителей котокафе — дети, которые незаметно приучаются к правильному обращению с животными. А их родители начинают четко понимать, что животное берется в дом не как игрушка для ребенка. «Думаю, чтобы ситуация с бездомными животными улучшилась, должно смениться не одно поколение, — считает Лиза. — Важно, чтобы эту проблему рассматривали и на законодательном уровне. К примеру, в Европе уже сейчас за плохое обращение с животными можно получить серьезные штрафы и даже реальные тюремные сроки».

Почему некоторые зоозащитники — злые люди

Казалось бы, как может быть злым человек, который бескорыстно делает добрые дела, спасая животных? Но, к сожалению, многие из нас проявляют активность лишь в социальных сетях. Комментарий Елизаветы: Банальная история. Люди нашли кошку, взяли к себе домой на передержку до пристройства. Пишут: «У себя оставить не можем, у нас уже есть кот (или 2 кота, или кот и собака)». И тут в комментарии приходят зоозащитники и закидывают несчастного автора словесными камнями. Как это он не может взять кота? Доходит до абсурда: «У меня дома 10-15-20 кошек — и ничего». Я видела такой комментарий с цифрой 26.



Те, кто пишут это, у вас все в порядке с тактом? С чего вы решили, что человек обязан превращать свою квартиру в приют? Это личный выбор каждого, и его нельзя осуждать. Завести любое животное — огромная ответственность. Я не говорю уже о том, что каждому питомцу нужен уход, внимание, корм и периодическое ветеринарное обслуживание.

Что делать, если вы действительно хотите помочь

Антикафе «Котофей» работает, чтобы бездомные коты могли найти свой настоящий дом, где о них будут заботиться и никогда не предадут. Но чтобы помогать животным, необязательно становиться волонтером или зоозащитником, достаточно быть просто человеком. Если вы нашли бездомного котика и хотите помочь ему, возьмите его к себе на передержку, обработайте от паразитов. В ветеринарной клинике проверьте, есть ли у животного чип (его наличие можно определить с помощью специальных сканирующих устройств). Хозяин не нашелся? Тогда кота нужно привить, при необходимости кастрировать, сделать хорошие фотографии и искать для него семью, используя соцсети. Не нужно нести животное в приют — все они переполнены. У содержащих их людей много забот с уже имеющимися животными, а средств и сил для этого недостаточно. «Я стараюсь максимально отгородиться от негатива, — говорит Лиза Казьмина. — Но это невозможно, когда 90 % твоей ленты новостей переполнено сообщениями о страданиях животных. Я стараюсь делать мир чуточку лучше по мере своих сил. Если я не соглашаюсь вам помочь, я действительно не могу сделать этого. Иначе помогла бы».

Открытое письмо хозяйки домашнего приюта «Сильная независимая женщина»

Звонящим, пишущим, «до слез» жалеющим, но при этом ничего не могущим посвящается. Надоело! Это постоянный нескончаемый шантаж! «Заберите — или он там подохнет, а нам та-а-ак жалко...» Те, кто радостно раздают своим знакомым мой телефон («попроситесь с вашей кошкой в этот приют»), давайте вы будете приходить ко мне и сами ухаживать за кошками, которые приютились с вашей подачи? А то вы как-то легко раздаете телефоны приютов и тешите себя недалекой мыслью, что сделали доброе дело — помогли сбагрить или сбагрили свою кошку. Вы все взрослые самодостаточные люди, которые прекрасно существуют в современном мире, передвигаются на автомобилях, живут в квартирах, работают, имеют руки, ноги и голову. Начинайте уже осознавать, что вы в силах оказать помощь нуждающемуся. Просто от жалости надо перейти к действиям.