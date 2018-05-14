6 действенных методов, которые помогут довести любое дело до конца

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Существует теория, что сила воли — это исчерпаемый ресурс. Можно ли считать данное мнение оправданием тому, что многие дела мы бросаем на полпути? Мы считаем, что нет. А в этой статье расскажем об основных способах, которые помогут вам достигать поставленных целей быстрее и доводить любое дело до конца.

AdMe.ru представляет вашему вниманию действенные методы, которые поспособствуют достижению успеха в ваших начинаниях.

1. Метод 90/90/1

Суть метода состоит в том, что он убережет вас от трудностей в непростых делах. Нужно выбрать одно дело и на протяжении 90 дней первые 90 минут каждого дня посвящать только ему, не отвлекаясь ни на какие другие посторонние дела. Такой метод эффективен и доступен совершенно каждому, ведь с утра мозг еще не устал и вы полны энергии. Вместо 90 дней и 90 минут можно брать и другие отрезки, например 45 дней и 45 минут, 70 дней и 70 минут и т. д.

2. Пирамида Франклина

Это готовая система планирования, которая помогает правильно распорядиться своим временем и достичь поставленных целей. Отличие пирамиды Франклина от других методик в том, что она планирует не только время, но и занятость, пути достижения глобальной цели. Пирамида состоит из 6 блоков. Главные жизненные ценности — основа пирамиды. Именно они определяют ваши планы и мечты.

Именно они определяют ваши планы и мечты. Глобальная цель — это основная цель, которой человек хочет добиться в жизни: стать преуспевающим бизнесменом, мудрым учителем, влиятельным политиком и т. д.

— это основная цель, которой человек хочет добиться в жизни: стать преуспевающим бизнесменом, мудрым учителем, влиятельным политиком и т. д. Генеральный план достижения цели. Исходя из цели, вы должны определить основные промежуточные шаги на пути к ее достижению.

Исходя из цели, вы должны определить основные промежуточные шаги на пути к ее достижению. Долгосрочные, годовые планы представляют собой более подробный план действий на 1 год, 3 года, 5 лет.

представляют собой более подробный план действий на 1 год, 3 года, 5 лет. Краткосрочный план — план на месяц и на неделю. И чем тщательнее он продуман, тем больше хочется его анализировать и корректировать. Работа в этом случае будет эффективнее.

— план на месяц и на неделю. И чем тщательнее он продуман, тем больше хочется его анализировать и корректировать. Работа в этом случае будет эффективнее. План на день. Последний пункт в плане достижения целей — это план на каждый день.

3. Используйте награды

Этот метод особенно подойдет тем людям, кто поставил перед собой цель, которую нельзя достичь за пару недель. Расписав свой план, разделите его, например, на 5 равных отрезков времени и каждый раз, когда очередной отрезок подходит к концу, вознаграждайте себя чем-то, что вы любите, хоть платьем, хоть прыжком с парашютом.

4. Обзаведитесь ритуалом

Такой способ настроит на продуктивную работу. Ритуал может быть совершенно любым: к примеру, вы можете выпить кофе, послушать музыку, настраивающую вас на работу, помедитировать, побегать, погулять с собакой, да и вообще что угодно. Таким образом, выполняя этот ритуал каждый раз, вы будете настраиваться на эффективную деятельность.

5. Обхитрите себя

Этот способ сделает достижение цели более простым. Допустим, ваша цель — прочесть 20 книг. Когда вы только начали читать, вы отмечаете, что прочли 1, 2, 3, 4 книги. А дальше нужно вести обратный счет: осталось прочесть 8, 7, 6, 5 книг. Так вы будете легче относиться к поставленной задаче и четче видеть ее финал.

6. Матрица Эйзенхауэра

Тут необходимо распределить дела на день, неделю или месяц в соответствии с их важностью и срочностью. Сначала это кажется сложным, но со временем все станет проще, а пока ознакомьтесь с небольшими пояснениями. Важные и срочные дела — дела, которые нельзя отложить на следующий день.

— дела, которые нельзя отложить на следующий день. Важные, но не срочные дела — дела, которые очень скоро станут срочными, но вы не хотите выполнять их в спешке.

— дела, которые очень скоро станут срочными, но вы не хотите выполнять их в спешке. Дела неважные, но срочные — дела, которые не имеют важной цели, но их все равно нужно выполнять.

— дела, которые не имеют важной цели, но их все равно нужно выполнять. Неважные и несрочные дела — это самые «хитрые» дела, которые можно не делать, но обычно очень хочется. Именно их и можно оставить на потом.