18 смелых девушек сделали себе макияж, а затем их накрасил визажист. И мы не можем решить, какой вариант круче

12 4 8 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Визажист Юлия Исмаилова не делает преображений с вау-эффектом. Фишка ее «перезагрузок» в том, чтобы показать героиню «до», с макияжем на каждый день, который она делает себе сама, и «после» — в образе, созданном профессионалом. Главная задача Юлии не переделать лица девушек до неузнаваемости, а лишь немного скорректировать привычный макияж или предложить новые решения.

Редакции AdMe.ru пришлись по душе работы мастера, поэтому мы хотим, чтобы и вы разделили этот восторг с нами, оценив 18 преображений.

1.

«Первое, что мне бросилось в глаза, — стрелки: идеально выверенные, будто по трафарету, но такие тяжелые и грубые. И невероятно красивая, ровная кожа, но под приличным слоем желтоватого тональника. Вот такой результат у нас получился».

2.

«Придраться было особо не к чему, если честно: и тон был правильный, и помада отличного цвета. Стрелки немного „заваливали“ глаза, поэтому мягкая растушевка нижнего и верхнего век и чуть вытянутая форма отлично приподняли внешний уголок глаз».

3.

«Возможно, макияж, который сделала я, не отражает внутреннего состояния героини, и вы знаете, что я не люблю ломать людей. Но в этот раз мне уж очень захотелось сделать из женщины-вамп мягкую и юную фею».

4.

«Я всегда понимаю, изменятся ли мейкап-привычки героинь после появления в моей рубрике преображений или все останется как прежде. Особенно приятно, когда после таких вдохновляющих встреч происходят серьезные внутренние метаморфозы. Именно так произошло с Настей».

5.

«Как можно и нужно красить большие глаза? Как угодно! Ведь на них столько всего можно нарисовать. Если вы приблизите фото, то увидите, как красиво смотрится фиолетовый карандаш на слизистой нижнего века».

6.

«Иногда стоит сделать дымчатые smoky eyes и уйти от грубых черных стрелок, за которыми толком и не видно цвета глаз».

7.

«Я была поражена, насколько критично моя модель относится к своей внешности. И нос у нее с горбинкой, и глаза навыкате, и кожа красная... Циала, я ответственно заявляю, что ты невероятно красивая! И только попробуй так не думать. Мне одной кажется, что она улучшенная версия Скарлетт Йоханссон?»

8.

«Карандаш и подводка на фото „до“ „рубят“ глаза и только лишь усиливают ощущение грустного взгляда. Я немного „облегчила“ брови и добавила теплоты лицу при помощи румян и медных теней».

9.

«Меня интересуют девушки, которые умеют краситься или думают, что умеют. В любом случае делают это каждый день и хотят что-то изменить в процессе. Я без раздумий взяла на преображение эту невероятно красивую девушку, как только получила фото и узнала ее возраст. Маше 22 года. Смотрим, вспоминаем свои 22, тихонечко плачем и, главное, не завидуем».

10.

«Чтобы улучшить внешний вид кожи, во-первых, я делаю практически полноценный косметологический уход. Это занимает 15 минут, но дает ошеломительный результат. Во-вторых, вместо слоя тона я предпочитаю использовать цветные корректоры для создания эффекта чистой и ровной кожи. Благодаря этому можно добиться очень тонкого и максимально натурального тона».

11.

«Моя героиня сильная, волевая, с нереальным внутренним стержнем. Такие женщины часто загоняют себя во всевозможные рамки. В рамки цветотипа, например. Я не люблю все эти цветотипирования. Не понимаю, зачем людей разделяют по разным баракам: „холодные“ — налево, „теплые“ — направо. Моей задачей на этот раз было придание мягкости. Мне кажется, что у меня все получилось».

12.

«Мария, 24 года. В разговоре выяснилось, что сейчас она почти не красится. И то, что вы видите на фото „до“, — это скорее вариант на вечер, а не на день. Но еще год назад Маша красилась так именно днем. Моей целью было показать свое видение дневного образа».

13.

«Мы решили рискнуть и использовать в дневном макияже такой опасный голубой цвет. И не прогадали: он подчеркнул, во-первых, цвет глаз моей героини, а во-вторых, юность. Марии всего 19 лет».

14.

«Фраза „Я не могу подобрать себе красную помаду. Она мне не идет“ уже традиционно является для меня прямым руководством к действию. Конечно, в первую очередь я поправила брови. Дальше пазл сложился сам».

15.

«Ко мне в рубрику обратилась кореянка. Она рассказала, что все время „борется“ со своей азиатской внешностью, пытаясь подогнать под европейские стандарты. Она видела у себя жуткий купероз, ужасные поры, сильную пигментацию и т. д. А я вообще никогда ничего не вижу и ни с чем не борюсь. Моя задача — подчеркнуть все возможные достоинства. Что я и сделала, собственно говоря».

16.

«На мой взгляд, в макияже „до“ не хватало остроты. Еще Лена предпочитала холодные оттенки, я же предложила теплые: классическую алую помаду и персиковые тени».

17.

«Полине 19 лет. Главная задача макияжа для нее — скрыть красные щеки, которые буквально багровеют на глазах от эмоций и прикосновений. Я же посчитала нужным в первую очередь выделить невероятно красивые глаза и показать красивую, ровную, молодую кожу. А щечки пусть будут красными, ведь это так красиво».

18.

«Красные smoky eyes — трендовый макияж, но из-за неправильной растушевки образ казался мрачноватым, болезненным. Румяные акценты были перенесены на правильные участки лица, и сразу появилась свежесть».

А какой макияж вы делаете себе на каждый день? Или в повседневной рутине обходитесь без косметики?